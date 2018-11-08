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1:2
Второй тайм: 74'
0:1
6' ГолBikramjit Singh
48' Желтая карточкаLallianzuala Chhangte
1:1
54' ГолБедия Эду
57' Желтая карточкаAhmed Jahouh
62' Желтая карточкаДас Нараян
1:2
70' ГолLallianzuala Chhangte
|
6'
0:1
54'
1:1
57'
62'
70'
1:2
Состав команд
37
Mohamed
Ali
23
Бедия
Эду
Гоа
- Основной состав
- 13 Mohammad Nawaz Вратарь
- 20 Seriton Fernandes Защитник
- 25 Mourtada Sergine Fall Защитник
- 37 Mohamed Ali Защитник
- 7 Mandar Rao Desai Защитник
- 5 Ahmed Jahouh Полузащитник
- 24 Lenny Rodrigues Полузащитник
- 12 Jackinchand Singh Полузащитник
- 23 Бедия Эду Полузащитник
- 4 Hugo Boumous Полузащитник
- 8 Коро Ферран Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Lalthuammawia Ralte Вратарь
- 17 Пенья Карлос Защитник
- 6 Konsham Singh Защитник
- 3 Nirmal Chettri Защитник
- 11 Паланка Мигель Полузащитник
- 9 Manvir Singh
- 10 Brandon Fernandes
Дели Динамос
- Основной состав
- 13 Дорронсоро Франсиско Вратарь
- 20 Котал Притам Защитник
- 51 Цайверлон Джанни Защитник
- 24 Креспи Паскуаль Защитник
- 21 Дас Нараян Защитник
- 6 Bikramjit Singh Полузащитник
- 8 Тебар Маркос Полузащитник
- 7 Lallianzuala Chhangte Полузащитник
- 22 Nanda Kumar Полузащитник
- 11 Кармона Адрия Полузащитник
- 14 Daniel Lalhlimpuia Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Михелич Рене Полузащитник
- 16 Раи Винит Полузащитник
- 99 Калуджерович Андрия Нападающий
- 26 Rana Gharami
- 19 Romeo Fernandes
- 1 Albino Gomes
- 3 Mohammad Sajid Dhot
Предыдущие игры
Гоа (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.11.2018 Джамшедпур 4:1 Гоа СИ
- 28.10.2018 Гоа 4:2 Пуне Сити СИ
- 24.10.2018 Гоа 5:0 Мумбаи Сити СИ
- 06.10.2018 Ченнаин 1:3 Гоа СИ
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 13.03.2018 Ченнаин 3:0 Гоа СИ
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 04.03.2018 Джамшедпур 0:3 Гоа СИ
- 28.02.2018 Гоа 5:1 Атлетико Калькутта СИ
- 25.02.2018 Пуне Сити 0:4 Гоа СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 21.01.2018 Керала Бластерс 1:2 Гоа СИ
- 11.01.2018 Гоа 2:1 Джамшедпур СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 03.01.2018 Атлетико Калькутта 1:1 Гоа СИ
- 23.12.2017 Гоа 0:2 Пуне Сити СИ
Дели Динамос (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 04.11.2018 Дели Динамос 2:2 Джамшедпур СИ
- 30.10.2018 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 27.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Дели Динамос СИ
- 23.10.2018 Дели Динамос 0:0 Ченнаин СИ
- 20.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Дели Динамос СИ
- 17.10.2018 Дели Динамос 1:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.10.2018 Дели Динамос 1:1 Пуне Сити СИ
- 02.03.2018 Дели Динамос 2:2 Пуне Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 24.02.2018 Дели Динамос 4:3 Атлетико Калькутта СИ
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 27.01.2018 Керала Бластерс 2:1 Дели Динамос СИ
- 21.01.2018 Джамшедпур 3:2 Дели Динамос СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
- 10.01.2018 Дели Динамос 1:3 Керала Бластерс СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 23.12.2017 Атлетико Калькутта 1:0 Дели Динамос СИ
Последние игры между собой
Гоа: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Дели Динамос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
- 21.02.2018 Гоа 1:1 Дели Динамос Суперлига Индии
- 16.12.2017 Дели Динамос 1:5 Гоа Суперлига Индии
- 27.11.2016 Дели Динамос 5:1 Гоа Суперлига Индии
- 30.10.2016 Гоа 0:2 Дели Динамос Суперлига Индии
- 15.12.2015 Гоа 3:0 Дели Динамос Суперлига Индии
- 11.12.2015 Дели Динамос 1:0 Гоа Суперлига Индии
- 06.12.2015 Дели Динамос 2:3 Гоа Суперлига Индии
- 04.10.2015 Гоа 2:0 Дели Динамос Суперлига Индии
- 13.11.2014 Дели Динамос 1:4 Гоа Суперлига Индии
- 01.11.2014 Гоа 2:1 Дели Динамос Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Нортист Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Джамшедпур
|7
|2
|5
|0
|14 - 9
|11
|4.
|Гоа
|1:2
|6
|3
|1
|2
|16 - 11
|10
|5.
|Мумбаи Сити
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Атлетико Калькутта
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|7.
|Керала Бластерс
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Дели Динамос
|2:1
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|9.
|Ченнаин
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|10.
|Пуне Сити
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
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Второй тайм
70'
Г О О О О Л - Lallianzuala Chhangte бьет в цель!
62'
Дас Нараян получил желтую карточку от судьи
60'
Дели Динамос делает замену. Кармона Адрия уходит с поля, а Михелич Рене выходит на его замену.
57'
Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Бедия Эду бьет в цель!
48'
Lallianzuala Chhangte получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Г О О О О Л - Bikramjit Singh бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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