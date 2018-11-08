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Гоа
1:2
Второй тайм: 74'
Дели Динамос
0'
0:1
6' Гол
Bikramjit Singh
48' Желтая карточка
Lallianzuala Chhangte
1:1
54' Гол
Бедия Эду
57' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
62' Желтая карточка
Дас Нараян
1:2
70' Гол
Lallianzuala Chhangte
74'
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Второй тайм
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Lallianzuala Chhangte бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Дас Нараян получил желтую карточку от судьи
60'
Дели Динамос делает замену. Кармона Адрия уходит с поля, а Михелич Рене выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Ahmed Jahouh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Бедия Эду бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Lallianzuala Chhangte получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Bikramjit Singh бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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