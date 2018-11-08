  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа D
Стадион:
Фенербахче
2:0
Конец матча
Андерлехт
0'
60' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
1:0
71' Гол
Вальбуэна Матьё
2:0
74' Гол
Фрай Микаэль
76' Желтая карточка
Баккали Закария
79' Вторая желтая карточка
Баккали Закария
90'+3
Второй тайм
93'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
91'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
91'
Димата Нани из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
90'
Фрай Микаэль нарушает правила. Макаренко Евгений пострадал
Офсайд
90'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
89'
Фенербахче контролирует мяч.
88'
Тактическая замена. Жаилсон Маркес уходит с поля и его заменяет Исла Маурисио
88'
Удар от ворот произведет Фенербахче
88'
Самби Локонга Альберт-Мбойо не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Самби Локонга Альберт-Мбойо из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
86'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
85'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
85'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Геркенс Питер из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
84'
Найяр Энди из команды Андерлехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Удар от ворот произведет Андерлехт
83'
Как он промахнулся? Слимани Ислам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
ШАНС! Слимани Ислам вышел один-на-один с голкипером...
83'
Слимани Ислам из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
83'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
82'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Найяр Энди из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
81'
Андерлехт контролирует мяч.
80'
Айю Андре пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
79'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Баккали Закария получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
79'
Баккали Закария из команды Андерлехт играет слишком грубо. Элмас Эльиф оказался на газоне.
79'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Фенербахче контролирует мяч.
77'
Тактическая замена. Салемакерс Алексис уходит с поля и его заменяет Найяр Энди
77'
Тактическая замена. Требель Адриен уходит с поля и его заменяет Самби Локонга Альберт-Мбойо
Желтая карточка
76'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Баккали Закария из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
Фол, нарушение
76'
Димата Нани нарушает правила. Шкртел Мартин пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
74'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль из команды Фенербахче забил гол! Легко это для такого игрока, как Фрай Микаэль
74'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
74'
Враньеш Огнен ошибается в защите.
73'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Фенербахче контролирует мяч.
71'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
71'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
71'
Враньеш Огнен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
70'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Димата Нани из команды Андерлехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
69'
Требель Адриен из команды Андерлехт подал угловой справа.
68'
Кумс Свен мяч отрикошетил от ворот
68'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Требель Адриен из команды Андерлехт подал угловой справа.
67'
Айю Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Требель Адриен из команды Андерлехт подал угловой справа.
66'
Текин Харун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
65'
Кумс Свен из команды Андерлехт подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Жаилсон Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Хорошую попытку сделал Вальбуэна Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
64'
Фенербахче контролирует мяч.
63'
Фенербахче контролирует мяч.
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
60'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Геркенс Питер заработал своей команде штрафной
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Удар от ворот произведет Андерлехт
59'
Удар от ворот произведет Андерлехт
59'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
59'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
59'
Враньеш Огнен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
58'
Враньеш Огнен ошибается в защите.
Фол, нарушение
58'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Димата Нани пострадал.
57'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Слимани Ислам из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
57'
Андерлехт начинает контратаку
57'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
56'
Андерлехт контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
55'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Андерлехт
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
54'
Баккали Закария нарушает правила. Айю Андре пострадал
Офсайд
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
Угловой
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
53'
Дидийон Томас отбил мяч на угловой после удара Элмас Эльиф из штрафной площади.
Фол, нарушение
53'
Санне Бубакарр наказан за толчок Фрай Микаэль
53'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Андерлехт контролирует мяч.
51'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Баккали Закария из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Геркенс Питер из команды Андерлехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Димата Нани из команды Андерлехт делает пас партнеру.
50'
Отличные скиллы показывает Димата Нани, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
50'
Димата Нани из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Андерлехт
49'
Шанс! Фрай Микаэль из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
49'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Макаренко Евгений из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Вальбуэна Матьё
48'
Удар от ворот произведет Фенербахче
48'
Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали
48'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Фенербахче контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Андерлехт
47'
Фрай Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
46'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Димата Нани
46'
Андерлехт делает замену. Борнаув Себастьян уходит с поля, а Санне Бубакарр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Айю Андре грубо играет против соперника. Пострадал Салемакерс Алексис
48'
Димата Нани не смог попасть в створ ударом издали
48'
Удар от ворот произведет Фенербахче
47'
Фенербахче контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Жаилсон Маркес наказан за толчок Димата Нани
46'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
46'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Фрай Микаэль грубо играет против соперника. Пострадал Враньеш Огнен
44'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Фенербахче
44'
Какой удар! Со штрафного Требель Адриен сотряс перекладину!
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
41'
Удар от ворот произведет Фенербахче
41'
Макаренко Евгений не смог попасть в створ ударом издали
41'
Баккали Закария из команды Андерлехт отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кумс Свен из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Кумс Свен из команды Андерлехт разыграл угловой с правого угла.
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает пас партнеру.
39'
Айю Андре из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Фенербахче контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Фенербахче
38'
Требель Адриен из команды Андерлехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
37'
Шкртел Мартин наказан за толчок Димата Нани
37'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
36'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Андерлехт контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Нойштедтер Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Угловой
33'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
33'
Враньеш Огнен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калдырым Хассан Али и Слимани Ислам из команды Фенербахче.
32'
Элмас Эльиф пробует нанести удар издали, но Дидийон Томас держит все под контролем
32'
Враньеш Огнен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
32'
Айю Андре из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Травма, повреждение
30'
Враньеш Огнен возвращается на поле.
Травма, повреждение
30'
Айю Андре возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Враньеш Огнен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Айю Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Озбайракли Шенер возвращается на поле.
Травма, повреждение
28'
Враньеш Огнен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
27'
Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Кумс Свен из команды Андерлехт подал угловой справа.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Озбайракли Шенер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Озбайракли Шенер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Милич Антонио мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Андерлехт контролирует мяч.
24'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Опасность предотвращена - Борнаув Себастьян из команды Андерлехт вступил в отбор удачно
23'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
23'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Игра в одни ворота сейчас. Фенербахче доминирует и владеет мячом
21'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
20'
Милич Антонио нарушает правила. Жаилсон Маркес пострадал
19'
Удар от ворот произведет Андерлехт
19'
Как он промахнулся? Калдырым Хассан Али имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Удар от ворот произведет Андерлехт
18'
Слимани Ислам нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный кросс...
18'
Андерлехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
18'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
17'
Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Фенербахче контролирует мяч.
Офсайд
16'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
16'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Андерлехт
15'
Шанс! Слимани Ислам из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
15'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Фенербахче
14'
ШАНС! Баккали Закария нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Баккали Закария нарушает правила. Калдырым Хассан Али пострадал
12'
Андерлехт контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Фенербахче
12'
Требель Адриен из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Макаренко Евгений нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Озбайракли Шенер наказан за толчок Димата Нани
10'
Удар от ворот произведет Андерлехт
10'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
10'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шкртел Мартин из команды Фенербахче.
10'
Геркенс Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вальбуэна Матьё ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Салемакерс Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
8'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Салемакерс Алексис
7'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
6'
Андерлехт контролирует мяч.
5'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
Фол, нарушение
4'
Димата Нани наказан за толчок Жаилсон Маркес
3'
Фенербахче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Милич Антонио
1'
Андерлехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Слимани Ислам бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Андерлехт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Андерлехт
Фенербахче
74.5% (146)
Ничья:
17.9% (35)
Андерлехт
7.7% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Фенербахче:
45.9% (90)
Фенербахче:
13.8% (27)
Ничья:
11.7% (23)
Фенербахче:
7.1% (14)
Андерлехт:
3.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 3 РОССИЯ 0 Финляндия


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация