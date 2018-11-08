Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Конец матча
60' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
1:0
71' ГолВальбуэна Матьё
2:0
74' ГолФрай Микаэль
76' Желтая карточкаБаккали Закария
79' Вторая желтая карточкаБаккали Закария
Второй тайм
93'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
92'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Кумс Свен
91'
91'
Димата Нани из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Фрай Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
90'
Фрай Микаэль нарушает правила. Макаренко Евгений пострадал
90'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
89'
88'
Тактическая замена. Жаилсон Маркес уходит с поля и его заменяет Исла Маурисио
88'
88'
Самби Локонга Альберт-Мбойо не смог попасть в створ ударом издали
87'
Судья сигнализирует, что Самби Локонга Альберт-Мбойо из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Калдырым Хассан Али
86'
85'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
84'
Геркенс Питер из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
84'
Найяр Энди из команды Андерлехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Как он промахнулся? Слимани Ислам имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
83'
ШАНС! Слимани Ислам вышел один-на-один с голкипером...
83'
Слимани Ислам из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
83'
83'
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Кейбаши Исмаил
82'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Найяр Энди из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Айю Андре пробил со штрафного прямо в стенку
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
79'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Баккали Закария получает вторую желтую карточку
79'
Баккали Закария из команды Андерлехт играет слишком грубо. Элмас Эльиф оказался на газоне.
79'
78'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
Тактическая замена. Салемакерс Алексис уходит с поля и его заменяет Найяр Энди
77'
Тактическая замена. Требель Адриен уходит с поля и его заменяет Самби Локонга Альберт-Мбойо
76'
Баккали Закария получил желтую карточку от судьи
76'
Баккали Закария из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Айю Андре пострадал.
76'
Димата Нани нарушает правила. Шкртел Мартин пострадал
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
74'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль из команды Фенербахче забил гол! Легко это для такого игрока, как Фрай Микаэль
74'
74'
Враньеш Огнен ошибается в защите.
73'
73'
71'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
71'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
71'
Враньеш Огнен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
70'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
69'
Димата Нани из команды Андерлехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
68'
Кумс Свен мяч отрикошетил от ворот
68'
Текин Харун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Айю Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Текин Харун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Жаилсон Маркес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Хорошую попытку сделал Вальбуэна Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
64'
63'
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кумс Свен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
60'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Геркенс Питер заработал своей команде штрафной
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
59'
59'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
59'
Враньеш Огнен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
58'
Враньеш Огнен ошибается в защите.
58'
Жаилсон Маркес из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Димата Нани пострадал.
57'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Слимани Ислам из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
57'
Андерлехт начинает контратаку
57'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Салемакерс Алексис из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
55'
55'
55'
54'
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче пробил со штрафного, но очень мимо цели.
54'
Баккали Закария нарушает правила. Айю Андре пострадал
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
53'
Дидийон Томас отбил мяч на угловой после удара Элмас Эльиф из штрафной площади.
53'
Санне Бубакарр наказан за толчок Фрай Микаэль
53'
52'
52'
51'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Баккали Закария из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Нойштедтер Роман
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Геркенс Питер из команды Андерлехт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Димата Нани из команды Андерлехт делает пас партнеру.
50'
Отличные скиллы показывает Димата Нани, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Димата Нани из команды Андерлехт опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
49'
49'
Шанс! Фрай Микаэль из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
49'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Макаренко Евгений из команды Андерлехт поставил подножку. Пострадал Вальбуэна Матьё
48'
48'
Баккали Закария не смог попасть в створ ударом издали
48'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
47'
Фрай Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Димата Нани
46'
Андерлехт делает замену. Борнаув Себастьян уходит с поля, а Санне Бубакарр выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
49'
Безумный фол. Айю Андре грубо играет против соперника. Пострадал Салемакерс Алексис
48'
Димата Нани не смог попасть в створ ударом издали
48'
47'
47'
Жаилсон Маркес наказан за толчок Димата Нани
46'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
46'
Требель Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
45'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Безумный фол. Фрай Микаэль грубо играет против соперника. Пострадал Враньеш Огнен
44'
44'
44'
Какой удар! Со штрафного Требель Адриен сотряс перекладину!
42'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
41'
41'
Макаренко Евгений не смог попасть в створ ударом издали
41'
Баккали Закария из команды Андерлехт отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Баккали Закария нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает пас партнеру.
39'
Айю Андре из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
38'
Требель Адриен из команды Андерлехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Шкртел Мартин наказан за толчок Димата Нани
37'
37'
36'
36'
Баккали Закария из команды Андерлехт отправил кросс в штрафную...
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
35'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
34'
33'
Нойштедтер Роман нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
33'
Враньеш Огнен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
33'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калдырым Хассан Али и Слимани Ислам из команды Фенербахче.
32'
Элмас Эльиф пробует нанести удар издали, но Дидийон Томас держит все под контролем
32'
Враньеш Огнен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой слева.
32'
Айю Андре из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Фенербахче имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Враньеш Огнен возвращается на поле.
30'
Айю Андре возвращается на поле.
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Враньеш Огнен получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Айю Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Озбайракли Шенер возвращается на поле.
28'
Враньеш Огнен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Айю Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Жаилсон Маркес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Озбайракли Шенер получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Озбайракли Шенер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Милич Антонио мяч отрикошетил от ворот
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
24'
Геркенс Питер из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
23'
Опасность предотвращена - Борнаув Себастьян из команды Андерлехт вступил в отбор удачно
23'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче делает пас партнеру.
23'
22'
Игра в одни ворота сейчас. Фенербахче доминирует и владеет мячом
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Милич Антонио нарушает правила. Жаилсон Маркес пострадал
19'
19'
Как он промахнулся? Калдырым Хассан Али имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Фрай Микаэль из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Слимани Ислам нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный кросс...
18'
18'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
17'
Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Элмас Эльиф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Слимани Ислам из команды Фенербахче в офсайде
16'
15'
15'
Шанс! Слимани Ислам из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
14'
14'
ШАНС! Баккали Закария нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
13'
Баккали Закария нарушает правила. Калдырым Хассан Али пострадал
12'
12'
12'
Требель Адриен из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Макаренко Евгений нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Озбайракли Шенер наказан за толчок Димата Нани
10'
10'
Айю Андре не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шкртел Мартин из команды Фенербахче.
10'
Геркенс Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Вальбуэна Матьё ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Салемакерс Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
8'
8'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Салемакерс Алексис
7'
6'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
6'
5'
Фенербахче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
4'
Димата Нани наказан за толчок Жаилсон Маркес
3'
2'
Судья сигнализирует, что Элмас Эльиф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Баккали Закария
1'
Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Милич Антонио
1'
1'
Слимани Ислам бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Андерлехт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фенербахче 2:0 Андерлехт
Фенербахче
74.5% (146)
Ничья:
17.9% (35)
Андерлехт
7.7% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фенербахче:
45.9% (90)
1:0 Фенербахче:
13.8% (27)
1:1 Ничья:
11.7% (23)
2:0 Фенербахче:
7.1% (14)
1:2 Андерлехт:
3.1% (6)
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