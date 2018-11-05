Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Яблонец

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Стадион: Астана-Арена
Предыдущие игры
Астана (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 03.11.2018 Астана 3:2 Кайрат ПЛ
- 31.10.2018 Шахтёр Караганда 3:1 Астана ПЛ
- 28.10.2018 Тобол 1:0 Астана ПЛ
- 25.10.2018 Яблонец 1:1 Астана ЛЕ
- 20.10.2018 Астана 1:1 Ордабасы ПЛ
- 07.10.2018 Актобе 1:2 Астана ПЛ
- 04.10.2018 Астана 2:0 Ренн ЛЕ
- 30.09.2018 Астана 3:0 Жетысу ПЛ
- 26.09.2018 Атырау 0:1 Астана ПЛ
- 23.09.2018 Акжайык 1:2 Астана ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Астана 0:0 Кайсар ПЛ
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.08.2018 Астана 3:0 Кызыл-Жар ПЛ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 14.08.2018 Динамо Загреб 1:0 Астана ЛЧ
- 07.08.2018 Астана 0:2 Динамо Загреб ЛЧ
- 04.08.2018 Актобе 1:1 Астана ПЛ
- 01.08.2018 Митьюлланд 0:0 Астана ЛЧ
- 28.07.2018 Астана 2:0 Атырау ПЛ
Яблонец (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.11.2018 Дукла Прага 2:6 Яблонец 1Л
- 31.10.2018 Карвина 1:0 Яблонец К
- 28.10.2018 Яблонец 0:0 Слован Либерец 1Л
- 25.10.2018 Яблонец 1:1 Астана ЛЕ
- 20.10.2018 Пршибрам 0:6 Яблонец 1Л
- 13.10.2018 Пардубице 1:2 Яблонец К
- 07.10.2018 Яблонец 2:0 Словацко 1Л
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Теплице 1:2 Яблонец 1Л
- 24.09.2018 Яблонец 3:0 Виктория Пльзень 1Л
- 20.09.2018 Ренн 2:1 Яблонец ЛЕ
- 16.09.2018 Яблонец 0:3 Млада Болеслав 1Л
- 01.09.2018 Опава 2:0 Яблонец 1Л
- 26.08.2018 Яблонец 3:0 Сигма Оломоуц 1Л
- 18.08.2018 Славия Прага 0:2 Яблонец 1Л
- 11.08.2018 Яблонец 4:1 Карвина 1Л
- 04.08.2018 Фастав Злин 1:1 Яблонец 1Л
- 29.07.2018 Яблонец 1:2 Спарта Прага 1Л
- 23.07.2018 Баник Острава 1:0 Яблонец 1Л
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
Последние игры между собой
Астана: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Яблонец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.10.2018 Яблонец 1:1 Астана Лига Европы
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астана
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Яблонец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - ЯблонецДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.
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Прогнозы на матч Астана - Яблонец
Астана
86.1% (68)
Ничья:
8.9% (7)
Яблонец
5.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Астана:
35.4% (28)
1:0 Астана:
29.1% (23)
2:0 Астана:
12.7% (10)
1:1 Ничья:
5.1% (4)
1:2 Яблонец:
3.8% (3)
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