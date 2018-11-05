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Стадион:
Астана
 
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Яблонец
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Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Яблонец

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 51 минуту.
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Прогнозы на матч Астана - Яблонец
Астана
86.1% (68)
Ничья:
8.9% (7)
Яблонец
5.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Астана:
35.4% (28)
Астана:
29.1% (23)
Астана:
12.7% (10)
Ничья:
5.1% (4)
Яблонец:
3.8% (3)
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