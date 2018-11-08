Стадион: Олимпийский (Рим)
22' Желтая карточкаОкампос Лукас
27' Желтая карточкаУоллас Оливейра
39' Желтая карточкаТовен Флорьян
1:0
45' ГолПароло Марко
52' Желтая карточкаРами Адиль
2:0
55' ГолКорреа Хоакин
2:1
60' ГолТовен Флорьян
83' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
87' Желтая карточкаН'Джие Клинтон
88' Желтая карточкаСтротман Кевин
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи
87'
Н'Джие Клинтон получил желтую карточку от судьи
83'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
82'
Марсель делает замену. Товен Флорьян уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
82'
Лацио делает замену. Корреа Хоакин уходит с поля, а Альберто Луис выходит на его замену.
79'
Марсель делает замену. Рами Адиль уходит с поля, а Сарр Буна выходит на его замену.
70'
Лацио делает замену. Бериша Валон уходит с поля, а Милинкович-Савич Сергей выходит на его замену.
69'
Марсель делает замену. Сансон Морган уходит с поля, а Пайе Димитри выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Товен Флорьян бьет в цель!
57'
Лацио делает замену. Уоллас Оливейра уходит с поля, а Баштуш Бартоломеу выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Корреа Хоакин бьет в цель!
52'
Рами Адиль получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Пароло Марко бьет в цель!
39'
Товен Флорьян получил желтую карточку от судьи
27'
Уоллас Оливейра получил желтую карточку от судьи
22'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Марсель
Лацио
53.6% (262)
Ничья:
24.7% (121)
Марсель
21.7% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
19.4% (95)
1:0 Лацио:
5.1% (25)
2:0 Лацио:
4.3% (21)
1:1 Ничья:
1.8% (9)
3:1 Лацио:
1.6% (8)
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