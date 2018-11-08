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Стадион:
Лацио
2:1
Конец матча
Марсель
0'
22' Желтая карточка
Окампос Лукас
27' Желтая карточка
Уоллас Оливейра
39' Желтая карточка
Товен Флорьян
1:0
45' Гол
Пароло Марко
52' Желтая карточка
Рами Адиль
2:0
55' Гол
Корреа Хоакин
2:1
60' Гол
Товен Флорьян
83' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
87' Желтая карточка
Н'Джие Клинтон
88' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Н'Джие Клинтон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Милинкович-Савич Сергей получил желтую карточку от судьи
82'
Марсель делает замену. Товен Флорьян уходит с поля, а Митроглу Константинос выходит на его замену.
82'
Лацио делает замену. Корреа Хоакин уходит с поля, а Альберто Луис выходит на его замену.
79'
Марсель делает замену. Рами Адиль уходит с поля, а Сарр Буна выходит на его замену.
70'
Лацио делает замену. Бериша Валон уходит с поля, а Милинкович-Савич Сергей выходит на его замену.
69'
Марсель делает замену. Сансон Морган уходит с поля, а Пайе Димитри выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Товен Флорьян бьет в цель!
57'
Лацио делает замену. Уоллас Оливейра уходит с поля, а Баштуш Бартоломеу выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Корреа Хоакин бьет в цель!
Желтая карточка
52'
Рами Адиль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Пароло Марко бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Товен Флорьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Уоллас Оливейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Марсель
Лацио
53.6% (262)
Ничья:
24.7% (121)
Марсель
21.7% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
19.4% (95)
Лацио:
5.1% (25)
Лацио:
4.3% (21)
Ничья:
1.8% (9)
Лацио:
1.6% (8)
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