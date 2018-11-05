Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Стандард

Стадион: Краснодар
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - СтандардДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Стандард
Краснодар
85.3% (64)
Ничья:
6.7% (5)
Стандард
8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Краснодар:
42.7% (32)
2:0 Краснодар:
17.3% (13)
1:0 Краснодар:
14.7% (11)
3:1 Краснодар:
5.3% (4)
1:1 Ничья:
5.3% (4)
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