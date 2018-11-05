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Стадион:
Краснодар
 
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Стандард
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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Стандард

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Стандард
Краснодар
85.3% (64)
Ничья:
6.7% (5)
Стандард
8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
42.7% (32)
Краснодар:
17.3% (13)
Краснодар:
14.7% (11)
Краснодар:
5.3% (4)
Ничья:
5.3% (4)
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