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БАТЭ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Челси

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч БАТЭ - Челси
БАТЭ
6.7% (5)
Ничья:
4% (3)
Челси
89.3% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
34.7% (26)
Челси:
22.7% (17)
Челси:
9.3% (7)
Челси:
8% (6)
Челси:
6.7% (5)
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