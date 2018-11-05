Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Челси

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Стадион: Борисов-Арена
Предыдущие игры
БАТЭ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 04.11.2018 БАТЭ 1:0 Неман ПЛ
- 31.10.2018 Динамо-Брест 1:3 БАТЭ ПЛ
- 31.10.2018 Брест 1:3 БАТЭ ПЛ
- 28.10.2018 Гомель 0:1 БАТЭ ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 БАТЭ 3:2 Городея ПЛ
- 07.10.2018 Ислочь 2:1 БАТЭ ПЛ
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 БАТЭ 2:1 Динамо Минск ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Минск 0:3 БАТЭ ПЛ
- 20.09.2018 Види 0:2 БАТЭ ЛЕ
- 15.09.2018 БАТЭ 3:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 02.09.2018 Слуцк 0:1 БАТЭ ПЛ
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 БАТЭ 1:1 Витебск ПЛ
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 14.08.2018 БАТЭ 1:1 Карабах ЛЧ
- 07.08.2018 Карабах 0:1 БАТЭ ЛЧ
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
Челси (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 23.09.2018 Вест Хэм 0:0 Челси ПЛ
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 11.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Челси ПЛ
- 07.08.2018 Челси 0:0 Лион КЧ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ Лига Европы
Группа L
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|ПАОК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|3.
|Види
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч БАТЭ - Челси
БАТЭ
6.7% (5)
Ничья:
4% (3)
Челси
89.3% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Челси:
34.7% (26)
1:2 Челси:
22.7% (17)
1:3 Челси:
9.3% (7)
0:3 Челси:
8% (6)
0:1 Челси:
6.7% (5)
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