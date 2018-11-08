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  4. Лига Европы
  5. Группа I
Стадион:
Генк
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
15' Желтая карточка
Уйсал Неджип
0:1
16' Гол
Куарежма Рикарду
35' Желтая карточка
Саматта Мбвана
80' Желтая карточка
Пепе Кеплер
1:1
87' Гол
Берге Сандер
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
96'
ШАНС! Фиолич Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Берге Сандер из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
95'
Уронен Йере нанес удар издали, а Зенгин Толга отбил его обратно в игру!
95'
Хейнен Бриан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
94'
Берге Сандер из команды Генк увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
94'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Меле Йоаким нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Саматта Мбвана из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Уйсал Неджип делает длинную передачу вперед
91'
Удар от ворот произведет Бешикташ
91'
Саматта Мбвана из команды Генк навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Зенгин Толга взял и забрал мяч на выходе
91'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
90'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
Фол, нарушение
90'
Эркин Джанер из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
89'
Тактическая замена. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля и его заменяет Ингвартсен Маркус
87'
Хейнен Бриан сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Берге Сандер из команды Генк переиграл вратаря дальним ударом!
87'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
87'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
86'
Берге Сандер пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
86'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
86'
Посуэло Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Посуэло Алехандро из команды Генк забрасывает мяч в штрафную.
85'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фиолич Иван из команды Генк отправил кросс в штрафную...
85'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
84'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Ндонгаля Дьемерси, обводя своих соперников
84'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Берге Сандер
83'
Удар от ворот произведет Бешикташ
83'
Уронен Йере не смог попасть в створ ударом издали
83'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
82'
Посуэло Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
82'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Бешикташ
81'
Берге Сандер из команды Генк наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Фиолич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Желтая карточка
80'
Пепе Кеплер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
79'
Бабель Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
78'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Посуэло Алехандро из команды Генк отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Фиолич Иван из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
78'
Саматта Мбвана из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
76'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Меле Йоаким из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
75'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
75'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ в офсайде
75'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк играет слишком грубо. Уйсал Неджип оказался на газоне.
73'
Тактическая замена. Токёз Дорукхан уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
Фол, нарушение
73'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Ндонгаля Дьемерси оказался на газоне.
73'
Генк контролирует мяч.
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
71'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пепе Кеплер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Матч остановлен
69'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Эркин Джанер из команды Бешикташ играет слишком грубо. Меле Йоаким оказался на газоне.
68'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Опасность предотвращена - Айду Джозеф из команды Генк вступил в отбор удачно
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
68'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Удар от ворот произведет Генк
67'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Пейнтсил Джозеф уходит с поля и его заменяет Фиолич Иван
65'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Айду Джозеф из команды Генк поставил подножку. Пострадал Пектемек Мустафа
65'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
64'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
64'
Токёз Дорукхан возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Токёз Дорукхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Токёз Дорукхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Саматта Мбвана из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Посуэло Алехандро из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Малиновский Руслан уходит с поля и его заменяет Берге Сандер
59'
Удар от ворот произведет Генк
59'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
58'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Бешикташ
57'
ШАНС! Уронен Йере нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Куарежма Рикарду задерживает мяч рукой
Офсайд
57'
Посуэло Алехандро из команды Генк в офсайде
Угловой
57'
Посуэло Алехандро из команды Генк разыграл угловой с левого угла.
57'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
56'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
56'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
55'
Медель Гари из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
55'
Удар от ворот произведет Генк
54'
Уйсал Неджип не смог попасть в створ ударом издали
54'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Генк контролирует мяч.
Офсайд
52'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
52'
Посуэло Алехандро из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Зенгин Толга ошибается в защите.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
Фол, нарушение
51'
Ндонгаля Дьемерси наказан за толчок Пепе Кеплер
51'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Удар от ворот произведет Бешикташ
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Меле Йоаким не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
49'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
49'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Бабель Райан наказан за толчок Меле Йоаким
48'
Генк контролирует мяч.
47'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
49'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк в офсайде
49'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Айду Джозеф
Фол, нарушение
48'
Ндонгаля Дьемерси наказан за толчок Эркин Джанер
48'
Пейнтсил Джозеф пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
47'
Удар от ворот произведет Бешикташ
47'
Посуэло Алехандро из команды Генк навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
47'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
Фол, нарушение
45'
Токёз Дорукхан наказан за толчок Посуэло Алехандро
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
44'
Ндонгаля Дьемерси задерживает мяч рукой
44'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бешикташ
43'
Шанс! Саматта Мбвана из команды Генк пробил головой, но мимо
42'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Малиновский Руслан из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
42'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Соперник делает почти голевой пас, но Зенгин Толга из команды Бешикташ начеку и спасает ситуацию.
40'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Пейнтсил Джозеф нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
38'
Деваст Себастьен из команды Генк опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Пектемек Мустафа атаковал сзади соперника. Это Малиновский Руслан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
37'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
36'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
35'
Саматта Мбвана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Саматта Мбвана грубо играет против соперника. Пострадал Эркин Джанер
34'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Меле Йоаким из команды Генк отправил кросс в штрафную...
33'
Генк контролирует мяч.
32'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
32'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк отправил кросс в штрафную...
31'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Саматта Мбвана из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Вукович Дэнни взял и забрал мяч на выходе
29'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
28'
Генк контролирует мяч.
28'
Генк контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
26'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Бешикташ контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Удар от ворот произведет Бешикташ
24'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
24'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Генк контролирует мяч.
23'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Бешикташ
21'
Уронен Йере из команды Генк сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Хейнен Бриан из команды Генк сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Посуэло Алехандро мяча так и не получил
20'
Вукович Дэнни не дал случится голу! Пектемек Мустафа должен был забивать, но Вукович Дэнни сделал отличный сейв
20'
ШАНС! Пектемек Мустафа вышел один-на-один с голкипером...
20'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Айду Джозеф ошибается в защите.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Малиновский Руслан из команды Генк плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает пас партнеру.
18'
Генк контролирует мяч.
18'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
16'
ШАНС! Куарежма Рикарду вышел один-на-один с голкипером...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
16'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
15'
Уйсал Неджип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
15'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
13'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Генк
12'
Ленс Джермейн получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Ленс Джермейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Ленс Джермейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Отличные скиллы показывает Пейнтсил Джозеф, обводя своих соперников
8'
Зенгин Толга взял и забрал мяч на выходе
8'
Посуэло Алехандро из команды Генк забрасывает мяч в штрафную.
7'
Генк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Бешикташ
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Соперник делает почти голевой пас, но Зенгин Толга из команды Бешикташ начеку и спасает ситуацию.
5'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
4'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Бешикташ
2'
Удар от ворот произведет Генк
2'
Шанс! Пепе Кеплер из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Малиновский Руслан ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Генк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 1:1 Бешикташ
Генк
74.3% (130)
Ничья:
18.9% (33)
Бешикташ
6.9% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Генк:
37.1% (65)
Ничья:
15.4% (27)
Генк:
14.3% (25)
Генк:
8.6% (15)
Генк:
7.4% (13)
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