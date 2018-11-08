Стадион: Кристал-арена
15' Желтая карточкаУйсал Неджип
0:1
16' ГолКуарежма Рикарду
35' Желтая карточкаСаматта Мбвана
80' Желтая карточкаПепе Кеплер
1:1
87' ГолБерге Сандер
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
96'
ШАНС! Фиолич Иван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
95'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
95'
Судья сигнализирует, что Берге Сандер из команды Генк поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
95'
Уронен Йере нанес удар издали, а Зенгин Толга отбил его обратно в игру!
95'
Хейнен Бриан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
94'
Берге Сандер из команды Генк увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
94'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Меле Йоаким нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Саматта Мбвана из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
92'
Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Уйсал Неджип делает длинную передачу вперед
91'
91'
Саматта Мбвана из команды Генк навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Зенгин Толга взял и забрал мяч на выходе
91'
90'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
90'
Эркин Джанер из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
89'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Эркин Джанер
89'
Тактическая замена. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля и его заменяет Ингвартсен Маркус
87'
Хейнен Бриан сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Берге Сандер из команды Генк переиграл вратаря дальним ударом!
87'
87'
87'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
87'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Отличные скиллы показывает Куарежма Рикарду, обводя своих соперников
86'
Берге Сандер пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
86'
86'
Посуэло Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
85'
Посуэло Алехандро из команды Генк забрасывает мяч в штрафную.
85'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Фиолич Иван из команды Генк отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
84'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Ндонгаля Дьемерси, обводя своих соперников
84'
83'
Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Берге Сандер
83'
83'
Уронен Йере не смог попасть в створ ударом издали
83'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Посуэло Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
82'
81'
81'
Берге Сандер из команды Генк наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Фиолич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Пепе Кеплер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ндонгаля Дьемерси
79'
Бабель Райан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
79'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает пас партнеру.
78'
78'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
78'
Посуэло Алехандро из команды Генк отправил кросс в штрафную...
78'
Фиолич Иван из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
78'
Саматта Мбвана из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Ндонгаля Дьемерси из команды Генк поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
76'
76'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Меле Йоаким из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
76'
Уронен Йере из команды Генк отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ в офсайде
75'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк играет слишком грубо. Уйсал Неджип оказался на газоне.
73'
Тактическая замена. Токёз Дорукхан уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
73'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Ндонгаля Дьемерси оказался на газоне.
73'
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ забрасывает мяч в штрафную.
71'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Пепе Кеплер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Ндонгаля Дьемерси наказан за толчок Куарежма Рикарду
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Матч остановлен
69'
68'
Эркин Джанер из команды Бешикташ играет слишком грубо. Меле Йоаким оказался на газоне.
68'
68'
Опасность предотвращена - Айду Джозеф из команды Генк вступил в отбор удачно
68'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
68'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
66'
Тактическая замена. Пейнтсил Джозеф уходит с поля и его заменяет Фиолич Иван
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Судья сигнализирует, что Айду Джозеф из команды Генк поставил подножку. Пострадал Пектемек Мустафа
65'
65'
64'
64'
Токёз Дорукхан возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Токёз Дорукхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Токёз Дорукхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Саматта Мбвана из команды Генк отдал передачу, которая была заблокирована.
61'
Посуэло Алехандро из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
60'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Малиновский Руслан уходит с поля и его заменяет Берге Сандер
59'
59'
Шанс! Бабель Райан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный кросс...
58'
58'
57'
57'
ШАНС! Уронен Йере нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает пас партнеру.
57'
Куарежма Рикарду задерживает мяч рукой
57'
Посуэло Алехандро из команды Генк в офсайде
57'
Посуэло Алехандро из команды Генк разыграл угловой с левого угла.
57'
Уйсал Неджип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Посуэло Алехандро из команды Генк подал угловой слева.
56'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Медель Гари из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
55'
54'
Уйсал Неджип не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
54'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
52'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
52'
Посуэло Алехандро из команды Генк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Зенгин Толга ошибается в защите.
52'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
51'
Ндонгаля Дьемерси наказан за толчок Пепе Кеплер
51'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Меле Йоаким не смог попасть в створ ударом издали
49'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ в офсайде
49'
49'
48'
Бабель Райан наказан за толчок Меле Йоаким
48'
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
49'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк в офсайде
49'
49'
Судья сигнализирует, что Пектемек Мустафа из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Айду Джозеф
48'
Ндонгаля Дьемерси наказан за толчок Эркин Джанер
48'
Пейнтсил Джозеф пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
47'
47'
Посуэло Алехандро из команды Генк навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
47'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Зенгин Толга держит все под контролем
45'
Токёз Дорукхан наказан за толчок Посуэло Алехандро
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Ндонгаля Дьемерси задерживает мяч рукой
44'
43'
43'
Шанс! Саматта Мбвана из команды Генк пробил головой, но мимо
42'
42'
Малиновский Руслан из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
42'
Вида Домагой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
41'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
40'
Соперник делает почти голевой пас, но Зенгин Толга из команды Бешикташ начеку и спасает ситуацию.
40'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Пейнтсил Джозеф нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Деваст Себастьен из команды Генк опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
37'
Судья свистит. Пектемек Мустафа атаковал сзади соперника. Это Малиновский Руслан заработал своей команде штрафной
37'
Токёз Дорукхан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Саматта Мбвана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
35'
Безумный фол. Саматта Мбвана грубо играет против соперника. Пострадал Эркин Джанер
34'
34'
33'
33'
32'
32'
Ндонгаля Дьемерси из команды Генк навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
32'
32'
31'
31'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
30'
Саматта Мбвана из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
29'
Вукович Дэнни взял и забрал мяч на выходе
29'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Меле Йоаким
26'
25'
Бешикташ контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
24'
Посуэло Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
24'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Деваст Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Уронен Йере из команды Генк сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
21'
Хейнен Бриан из команды Генк сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Посуэло Алехандро мяча так и не получил
20'
Вукович Дэнни не дал случится голу! Пектемек Мустафа должен был забивать, но Вукович Дэнни сделал отличный сейв
20'
ШАНС! Пектемек Мустафа вышел один-на-один с голкипером...
20'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Айду Джозеф ошибается в защите.
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
19'
Малиновский Руслан из команды Генк плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает пас партнеру.
18'
18'
16'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Куарежма Рикарду изменил счет на табло!
16'
ШАНС! Куарежма Рикарду вышел один-на-один с голкипером...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
16'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Уйсал Неджип - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
15'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Посуэло Алехандро оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
12'
12'
Ленс Джермейн получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Ленс Джермейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Ленс Джермейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Пейнтсил Джозеф из команды Генк делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Отличные скиллы показывает Пейнтсил Джозеф, обводя своих соперников
8'
Зенгин Толга взял и забрал мяч на выходе
8'
Посуэло Алехандро из команды Генк забрасывает мяч в штрафную.
7'
7'
7'
Озьякуп Огузхан наказан за толчок Малиновский Руслан
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Соперник делает почти голевой пас, но Зенгин Толга из команды Бешикташ начеку и спасает ситуацию.
5'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Хейнен Бриан из команды Генк поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
4'
3'
2'
2'
Шанс! Пепе Кеплер из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
2'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Малиновский Руслан ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 1:1 Бешикташ
Генк
74.3% (130)
Ничья:
18.9% (33)
Бешикташ
6.9% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Генк:
37.1% (65)
1:1 Ничья:
15.4% (27)
1:0 Генк:
14.3% (25)
3:1 Генк:
8.6% (15)
2:0 Генк:
7.4% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация