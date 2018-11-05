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Динамо Киев
 
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Ренн
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ренн

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ренн
Динамо Киев
81.3% (65)
Ничья:
11.3% (9)
Ренн
7.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
31.3% (25)
Динамо Киев:
21.3% (17)
Динамо Киев:
21.3% (17)
Ничья:
8.8% (7)
Ренн:
3.8% (3)
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