Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ренн

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.11.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 31.10.2018 Минай 1:3 Динамо Киев К
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
- 03.08.2018 Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк ПЛ
Ренн (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.11.2018 Кан 1:2 Ренн Л1
- 28.10.2018 Ренн 0:2 Реймс Л1
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев ЛЕ
- 21.10.2018 Сент-Этьен 1:1 Ренн Л1
- 07.10.2018 Монако 1:2 Ренн Л1
- 04.10.2018 Астана 2:0 Ренн ЛЕ
- 30.09.2018 Ренн 1:1 Тулуза Л1
- 26.09.2018 Амьен 2:1 Ренн Л1
- 23.09.2018 Ренн 1:3 ПСЖ Л1
- 20.09.2018 Ренн 2:1 Яблонец ЛЕ
- 14.09.2018 Ницца 2:1 Ренн Л1
- 02.09.2018 Ренн 2:0 Бордо Л1
- 26.08.2018 Марсель 2:2 Ренн Л1
- 18.08.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 11.08.2018 Лилль 3:1 Ренн Л1
- 03.08.2018 Боруссия Д 1:1 Ренн ТМК
- 28.07.2018 Ренн 4:1 Эвертон ТМК
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
- 14.07.2018 Ред Булл Зальцбург 3:0 Ренн ТМК
- 10.07.2018 Рапид Лиенц 0:9 Ренн ТМК
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев Лига Европы
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астана
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|3.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Яблонец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - РеннДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Ренн
Динамо Киев
81.3% (65)
Ничья:
11.3% (9)
Ренн
7.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Динамо Киев:
31.3% (25)
2:0 Динамо Киев:
21.3% (17)
1:0 Динамо Киев:
21.3% (17)
1:1 Ничья:
8.8% (7)
0:1 Ренн:
3.8% (3)
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