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Стадион:
Рапид Вена
0:0
Конец матча
Вильярреал
0'
43' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
45' Желтая карточка
Лаюн Мигель
62' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
75' Желтая карточка
Шваб Штефан
85' Желтая карточка
Форнальс Пабло
86' Желтая карточка
Бериша Ветон
87' Желтая карточка
Зоннляйтнер Марио
90'+6
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Мартич Мануэль выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Бериша Ветон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Форнальс Пабло получил желтую карточку от судьи
75'
Вильярреал делает замену. Раба Даниэль уходит с поля, а Форнальс Пабло выходит на его замену.
75'
Рапид Вена делает замену. Дибон Кристофер уходит с поля, а Болинголи-Мбомбо Боли выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи
61'
Вильярреал делает замену. Лаюн Мигель уходит с поля, а Экамби Карл Токо выходит на его замену.
46'
Вильярреал делает замену. Бонера Даниэле уходит с поля, а Фунес Мори выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Кнасмюлльнер Кристоф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Лаюн Мигель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Вильярреал
Рапид Вена
13.6% (24)
Ничья:
26.7% (47)
Вильярреал
59.7% (105)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
33% (58)
Ничья:
22.7% (40)
Вильярреал:
13.1% (23)
Рапид Вена:
9.1% (16)
Вильярреал:
5.1% (9)
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