Стадион: Альянц
0:0
Конец матча
43' Желтая карточкаКасерес Сантьяго
45' Желтая карточкаЛаюн Мигель
62' Желтая карточкаПедраса Альфонсо
75' Желтая карточкаШваб Штефан
85' Желтая карточкаФорнальс Пабло
86' Желтая карточкаБериша Ветон
87' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рапид Вена делает замену. Павлович Андрия уходит с поля, а Мартич Мануэль выходит на его замену.
86'
Бериша Ветон получил желтую карточку от судьи
85'
Форнальс Пабло получил желтую карточку от судьи
75'
Вильярреал делает замену. Раба Даниэль уходит с поля, а Форнальс Пабло выходит на его замену.
75'
Рапид Вена делает замену. Дибон Кристофер уходит с поля, а Болинголи-Мбомбо Боли выходит на его замену.
75'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
62'
Педраса Альфонсо получил желтую карточку от судьи
61'
Вильярреал делает замену. Лаюн Мигель уходит с поля, а Экамби Карл Токо выходит на его замену.
46'
Вильярреал делает замену. Бонера Даниэле уходит с поля, а Фунес Мори выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Кнасмюлльнер Кристоф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Лаюн Мигель получил желтую карточку от судьи
43'
Касерес Сантьяго получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Вильярреал
Рапид Вена
13.6% (24)
Ничья:
26.7% (47)
Вильярреал
59.7% (105)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
33% (58)
1:1 Ничья:
22.7% (40)
0:1 Вильярреал:
13.1% (23)
2:1 Рапид Вена:
9.1% (16)
0:2 Вильярреал:
5.1% (9)
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