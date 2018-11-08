Стадион: Спор Тото Акхисар
0:1
12' ГолНолито Агудо
24' Желтая карточкаВурал Гюрай
35' Желтая карточкаСерхи Гомес
0:2
38' ГолМуриэль Луис
41' Желтая карточкаВаскес Франко
1:2
52' ГолМану Элвис
56' Вторая желтая карточкаСерхи Гомес
1:2
57' Не забитый пенальтиВурал Гюрай
58' Желтая карточкаПромес Куинси
2:2
78' ГолАйик Онур
85' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
2:3
87' ПенальтиБанега Эвер
Второй тайм
94'
Севилья заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
93'
Банега Эвер из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Сиссоко Абдулвхаид пострадал.
93'
Келеш Кадир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Сарабия Пабло из команды Севилья подал угловой слева.
92'
Жозуэ Филипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Сарабия Пабло из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
92'
Васкес Франко из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Сарабия Пабло из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
92'
Сарабия Пабло из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Банега Эвер из команды Севилья разыграл угловой с левого угла.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Келеш Кадир из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
91'
Келеш Кадир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Банега Эвер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
91'
91'
90'
Васкес Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Сарабия Пабло из команды Севилья в офсайде
90'
Эскудеро Серхио из команды Севилья делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
90'
Шанс! Кыса Билал из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
89'
89'
Амаду Ибрагим из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Врсайевич Авдийя пострадал.
88'
Тактическая замена. Промес Куинси уходит с поля и его заменяет Карришу Даниэль
88'
Тактическая замена. Барбоза Элдер уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
87'
Г О О О О Л - Банега Эвер из команды Севилья забивает с точки!
86'
ПЕНАЛЬТИ - Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Васкес Франко.
86'
Отличные скиллы показывает Васкес Франко, обводя своих соперников
86'
Васкес Франко из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
86'
86'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Ману Элвис из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
85'
85'
85'
Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
85'
Судья свистит. Жозуэ Филипе атаковал сзади соперника. Это Промес Куинси заработал своей команде штрафной
84'
84'
Так близко к голу! Амаду Ибрагим имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Лукач Милан!
84'
Амаду Ибрагим делает скидку назад вдоль ворот
84'
83'
Судья свистит. Барбоза Элдер атаковал сзади соперника. Это Сарабия Пабло заработал своей команде штрафной
83'
83'
83'
82'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
82'
81'
Судья сигнализирует, что Ньяньон Жорис из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Айик Онур
81'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
81'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
80'
80'
Сарабия Пабло из команды Севилья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
78'
Вурал Гюрай сделал результативную передачу.
78'
ГОООООЛ - Айик Онур Акхизарспор забивает ударом головой
78'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает отличный кросс...
78'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Вацлик Томаш взял и забрал мяч на выходе
78'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
77'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
77'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Отличный пас сделал Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
76'
Как он промахнулся? Видаль Алеш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
76'
Васкес Франко из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Шанс! Лопеш Мигел из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
75'
74'
Банега Эвер из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Жозуэ Филипе пострадал.
74'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Муриэль Луис уходит с поля и его заменяет Сарабия Пабло
73'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Банега Эвер из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Тактическая замена. Атасевен Эрай уходит с поля и его заменяет Айик Онур
72'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Банега Эвер пострадал.
72'
Опасность предотвращена - Келеш Кадир из команды Акхизарспор вступил в отбор удачно
72'
Отличные скиллы показывает Промес Куинси, обводя своих соперников
71'
Промес Куинси из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
71'
71'
Роке Меса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Роке Меса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
70'
70'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Видаль Алеш из команды Севилья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
69'
69'
68'
67'
67'
Лопеш Мигел делает длинную передачу вперед
66'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Муриэль Луис из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
65'
Ману Элвис из команды Акхизарспор толкнул локтем оппонента. Это Амаду Ибрагим заработал фол
65'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
65'
Видаль Алеш делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
64'
64'
Тактическая замена. Нолито Агудо уходит с поля и его заменяет Роке Меса
63'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
63'
63'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
63'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
63'
Промес Куинси имел все шансы забить, но Лукач Милан сделал отличный сейв!
63'
Видаль Алеш из команды Севилья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
62'
62'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Эскудеро Серхио пострадал.
62'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
61'
Вацлик Томаш не дал случится голу! Барбоза Элдер должен был забивать, но Вацлик Томаш сделал отличный сейв
61'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
60'
60'
Как он промахнулся? Барбоза Элдер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
60'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
59'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
59'
58'
Промес Куинси получил желтую карточку от судьи
58'
Промес Куинси из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Жозуэ Филипе пострадал.
57'
ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Вурал Гюрай наносит удар в каркас ворот!
56'
Серхи Гомес получает вторую желтую карточку. Удаление.
56'
ПЕНАЛЬТИ! - Серхи Гомес атаковал сзади соперника. Это Ману Элвис заработал своей команде одиннадцатиметровый!
56'
Опасность! Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
56'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
56'
Банега Эвер из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
56'
56'
55'
Муриэль Луис нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
Видаль Алеш из команды Севилья сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Севилья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Фантастический гол, где все сам сделал Ману Элвис!
52'
Келеш Кадир сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Ману Элвис изменил счет на табло!
52'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
52'
Ману Элвис из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
52'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
52'
Акхизарспор начинает контратаку
51'
51'
Барбоза Элдер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Нолито Агудо из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Васкес Франко нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Келеш Кадир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Эскудеро Серхио из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
Нолито Агудо из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Промес Куинси из команды Севилья делает пас партнеру.
49'
49'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Отличные скиллы показывает Муриэль Луис, обводя своих соперников
48'
Промес Куинси из команды Севилья делает навес прямо в штрафную.
48'
Видаль Алеш из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
48'
47'
46'
Османпаша Джанер получил травму и заменен. Келеш Кадир выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
46'
Османпаша Джанер возвращается на поле.
46'
ШАНС! Нолито Агудо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Лукач Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
45'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Эскудеро Серхио пострадал.
45'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Османпаша Джанер получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Османпаша Джанер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Османпаша Джанер из команды Акхизарспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Эскудеро Серхио из команды Севилья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
41'
Васкес Франко из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Лопеш Мигел пострадал.
41'
Муриэль Луис из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
41'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Васкес Франко пострадал.
40'
Акхизарспор контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
38'
ГОЛ! Легко закончил атаку Муриэль Луис из команды Севилья, забив в пустые ворота!
38'
Промес Куинси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
38'
Отличные скиллы показывает Промес Куинси, обводя своих соперников
38'
38'
Серхи Гомес из команды Севилья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Амаду Ибрагим делает скидку назад вдоль ворот
37'
37'
Видаль Алеш нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
37'
Врсайевич Авдийя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Промес Куинси из команды Севилья делает навес прямо в штрафную.
37'
37'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Ману Элвис из команды Акхизарспор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
36'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
36'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Серхи Гомес получил желтую карточку от судьи
35'
Судья сигнализирует, что Серхи Гомес из команды Севилья поставил подножку. Пострадал Ману Элвис
35'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
33'
33'
Шанс! Ману Элвис из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
33'
33'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
33'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
32'
Судья свистит. Серхи Гомес атаковал сзади соперника. Это Ману Элвис заработал своей команде штрафной
31'
31'
31'
31'
31'
Врсайевич Авдийя делает длинную передачу вперед
30'
Муриэль Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
28'
Серхи Гомес из команды Севилья толкнул локтем оппонента. Это Лукач Милан заработал фол
28'
Банега Эвер из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
28'
Почти гол! Серхи Гомес пробил головой по воротам, но Лукач Милан спас!
28'
27'
Должен был быть гол! Промес Куинси имел отличный шанс, но Лукач Милан не дал голу состоятся!
27'
Нолито Агудо из команды Севилья сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
27'
27'
Ману Элвис из команды Акхизарспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
27'
Серхи Гомес наказан за толчок Ману Элвис
26'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
25'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
25'
Васкес Франко из команды Севилья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
24'
24'
Вурал Гюрай получил желтую карточку от судьи
24'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Васкес Франко пострадал.
23'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
22'
Васкес Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Эскудеро Серхио задерживает мяч рукой
21'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
21'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
21'
Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
20'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
19'
19'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор делает неудачный навес.
19'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
18'
Отличный пас сделал Васкес Франко из команды Севилья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Видаль Алеш пострадал.
17'
17'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Промес Куинси наказан за толчок Жозуэ Филипе
16'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
15'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
14'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
14'
Серхи Гомес из команды Севилья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
14'
Врсайевич Авдийя из команды Акхизарспор в офсайде
13'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
13'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Муриэль Луис сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О Л - Нолито Агудо изменил счет на табло!
12'
Муриэль Луис из команды Севилья отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
11'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
Как он промахнулся? Эскудеро Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
10'
Лопеш Мигел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Васкес Франко из команды Севилья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Видаль Алеш из команды Севилья делает пас партнеру.
10'
9'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Видаль Алеш из команды Севилья навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Видаль Алеш из команды Севилья идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Ньяньон Жорис из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Врсайевич Авдийя пострадал.
7'
Банега Эвер из команды Севилья опасно и грубо сыграл. Джевикер Айкут пострадал.
7'
6'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
6'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор опасно и грубо сыграл. Промес Куинси пострадал.
5'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Джевикер Айкут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Нолито Агудо имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
5'
5'
Османпаша Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Видаль Алеш нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
5'
Эскудеро Серхио из команды Севилья подал угловой слева.
4'
Османпаша Джанер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Банега Эвер делает длинную передачу вперед
3'
Отличный пас сделал Муриэль Луис из команды Севилья. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
1'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Севилья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Акхизарспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Акхисар 2:3 Севилья
Акхисар
2.3% (4)
Ничья:
1.7% (3)
Севилья
96% (168)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Севилья:
34.9% (61)
1:2 Севилья:
20% (35)
1:3 Севилья:
13.7% (24)
0:3 Севилья:
11.4% (20)
0:1 Севилья:
8.6% (15)
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