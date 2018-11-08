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Стадион:
Види
1:0
Конец матча
ПАОК
0'
20' Желтая карточка
Фиоло Оттила
29' Желтая карточка
Лео Родригес
46' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
49' Желтая карточка
Хаджич Анел
1:0
50' Гол
Миланов Георги
59' Желтая карточка
Николов Бобан
82' Желтая карточка
Шахов Евгений
90'+7
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Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
82'
Шахов Евгений получил желтую карточку от судьи
77'
Види делает замену. Щепович Марко уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
70'
ПАОК делает замену. Лео Родригес уходит с поля, а Варда Амр выходит на его замену.
66'
Види делает замену. Хусти Саболч уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
66'
Види делает замену. Ковачик Адам уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
63'
ПАОК делает замену. Эль-Каддури Омар уходит с поля, а Акпом Чуба выходит на его замену.
60'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Николов Бобан получил желтую карточку от судьи
58'
Види делает замену. Миланов Георги уходит с поля, а Николов Бобан выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Миланов Георги бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Хаджич Анел получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Желтая карточка
46'
Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Лео Родригес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Види 1:0 ПАОК
Види
21.7% (38)
Ничья:
38.3% (67)
ПАОК
40% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (57)
ПАОК:
20.6% (36)
ПАОК:
12.6% (22)
Види:
11.4% (20)
Види:
6.9% (12)
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