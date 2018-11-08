Стадион: Групама Арена
20' Желтая карточкаФиоло Оттила
29' Желтая карточкаЛео Родригес
46' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
49' Желтая карточкаХаджич Анел
1:0
50' ГолМиланов Георги
59' Желтая карточкаНиколов Бобан
82' Желтая карточкаШахов Евгений
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Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Шахов Евгений получил желтую карточку от судьи
77'
Види делает замену. Щепович Марко уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
70'
ПАОК делает замену. Лео Родригес уходит с поля, а Варда Амр выходит на его замену.
66'
Види делает замену. Хусти Саболч уходит с поля, а Ковач Иштван выходит на его замену.
66'
Види делает замену. Ковачик Адам уходит с поля, а Ходжич Армин выходит на его замену.
63'
ПАОК делает замену. Эль-Каддури Омар уходит с поля, а Акпом Чуба выходит на его замену.
60'
ПАОК делает замену. Лимниос Димитрис уходит с поля, а Бисесвар Диего выходит на его замену.
59'
Николов Бобан получил желтую карточку от судьи
58'
Види делает замену. Миланов Георги уходит с поля, а Николов Бобан выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Миланов Георги бьет в цель!
49'
Хаджич Анел получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Лео Родригес получил желтую карточку от судьи
20'
Фиоло Оттила получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Види 1:0 ПАОК
Види
21.7% (38)
Ничья:
38.3% (67)
ПАОК
40% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (57)
1:2 ПАОК:
20.6% (36)
0:1 ПАОК:
12.6% (22)
2:1 Види:
11.4% (20)
1:0 Види:
6.9% (12)
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