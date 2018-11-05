Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Глазго Рейнджерс

Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Глазго РейнджерсДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Глазго Рейнджерс
Спартак Москва
75.3% (58)
Ничья:
13% (10)
Глазго Рейнджерс
11.7% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Спартак Москва:
33.8% (26)
1:0 Спартак Москва:
24.7% (19)
2:0 Спартак Москва:
13% (10)
1:1 Ничья:
6.5% (5)
1:2 Глазго Рейнджерс:
5.2% (4)
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