  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа G
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Глазго Рейнджерс
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Глазго Рейнджерс

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Глазго Рейнджерс
Спартак Москва
75.3% (58)
Ничья:
13% (10)
Глазго Рейнджерс
11.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
33.8% (26)
Спартак Москва:
24.7% (19)
Спартак Москва:
13% (10)
Ничья:
6.5% (5)
Глазго Рейнджерс:
5.2% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация