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Стадион: Лудогорец Арена
0:0
Первый тайм: 23'
12' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
18' Желтая карточкаНатанаэл
|
18'
Состав команд
33
Ренан
30
Моци
Козмин
6
Натанаэл
92
Лукоки
Джоди
19
Янну
Томас
13
Хевел
Хектор
21
Ассубре
Жан
Лудогорец 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Ренан Вратарь
- 4 Сисиньо Неусиано Защитник
- 30 Моци Козмин Защитник
- 3 Недялков Антон Защитник
- 6 Натанаэл Защитник
- 10 Кампаньяро Густаво Полузащитник
- 18 Дяков Светослав Полузащитник
- 92 Лукоки Джоди Полузащитник
- 84 Марселиньо да Коста Полузащитник
- 88 Вандерсон Кристалдо Полузащитник
- 28 Кешерю Клаудиу Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Броун Хорхе Вратарь
- 5 Терзиев Георги Защитник
- 90 Рафаэль Форстер Защитник
- 8 Саша Лукас Защитник
- 44 Гуральски Яцек Полузащитник
- 37 Жоао Пауло XIV Нападающий
- 70 Сверчок Якуб Нападающий
- Главный тренер: Антони Здравков
АЕК Ларнака 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Тоньо Рамирес Вратарь
- 2 Igor Carioca Защитник
- 5 Мойсов Даниэль Защитник
- 18 Микель Гонсалес Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 15 Факундо Гарсия Полузащитник
- 13 Хевел Хектор Полузащитник
- 8 Акоран Баррера Полузащитник
- 12 Тричковски Иван Полузащитник
- 21 Ассубре Жан Полузащитник
- 99 Янну Апостолос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Христодулу Андреас Вратарь
- 6 Катала Давид Защитник
- 4 Труйольс Хоан Защитник
- 7 Ларена Хорхе Полузащитник
- 31 Константину Константинос Нападающий
- 11 Тете Альберто Нападающий
- 23 Толемесс Флориан Нападающий
- Главный тренер: Andoni Iraola
Предыдущие игры
Лудогорец (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.11.2018 Этар 1:4 Лудогорец ППЛ
- 31.10.2018 Лудогорец 2:2 Славия София К
- 28.10.2018 Септември 1:4 Лудогорец ППЛ
- 25.10.2018 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 20.10.2018 Лудогорец 2:1 Левски София ППЛ
- 07.10.2018 Ботев Враца 1:4 Лудогорец ППЛ
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 29.09.2018 Лудогорец 5:1 Черно Море ППЛ
- 26.09.2018 Несебар 1:3 Лудогорец К
- 23.09.2018 Ботев Пловдив 2:3 Лудогорец ППЛ
- 20.09.2018 Лудогорец 2:3 Байер Л ЛЕ
- 14.09.2018 Лудогорец 2:1 Верея ППЛ
- 02.09.2018 Лудогорец 3:1 Дунав ППЛ
- 30.08.2018 Лудогорец 4:0 Торпедо Кутаиси ЛЕ
- 26.08.2018 Славия София 0:0 Лудогорец ППЛ
- 23.08.2018 Торпедо Кутаиси 0:1 Лудогорец ЛЕ
- 19.08.2018 Лудогорец 1:0 ЦСКА София ППЛ
- 16.08.2018 Зриньски 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 12.08.2018 Витоша Быстрица 0:2 Лудогорец ППЛ
- 09.08.2018 Лудогорец 1:0 Зриньски ЛЕ
АЕК Ларнака (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.11.2018 АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 29.10.2018 Анортосис 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 25.10.2018 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец ЛЕ
- 20.10.2018 АЕК Ларнака 3:0 Докса Катокопия ПД
- 07.10.2018 Эрмис Арадиппу 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 04.10.2018 Байер Л 4:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Неа Саламина 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 30.08.2018 АЕК Ларнака 3:0 Тренчин ЛЕ
- 23.08.2018 Тренчин 1:1 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.08.2018 АЕК Ларнака 5:0 Штурм ЛЕ
- 09.08.2018 Штурм 0:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 02.08.2018 АЕК Ларнака 4:0 Дандолк ЛЕ
- 26.07.2018 Дандолк 0:0 АЕК Ларнака ЛЕ
- 16.05.2018 АЕК Ларнака 2:1 Аполлон К
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
АЕК Ларнака: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 25.10.2018 АЕК Ларнака 1:1 Лудогорец Лига Европы
Лудогорец
АЕК Ларнака
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
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Первый тайм
18'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
12'
Кампаньяро Густаво получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 АЕК Ларнака
Лудогорец
91.3% (158)
Ничья:
7.5% (13)
АЕК Ларнака
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лудогорец:
37.6% (65)
2:1 Лудогорец:
29.5% (51)
2:0 Лудогорец:
19.1% (33)
1:1 Ничья:
5.2% (9)
3:1 Лудогорец:
1.7% (3)
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