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Стадион:
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 23'
АЕК Ларнака
0'
12' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
18' Желтая карточка
Натанаэл
23'
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Первый тайм
Желтая карточка
18'
Натанаэл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Кампаньяро Густаво получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 АЕК Ларнака
Лудогорец
91.3% (158)
Ничья:
7.5% (13)
АЕК Ларнака
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Лудогорец:
37.6% (65)
Лудогорец:
29.5% (51)
Лудогорец:
19.1% (33)
Ничья:
5.2% (9)
Лудогорец:
1.7% (3)
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