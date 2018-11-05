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Бордо
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Зенит

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.
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Прогнозы на матч Бордо - Зенит
Бордо
35.1% (27)
Ничья:
36.4% (28)
Зенит
28.6% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.8% (26)
Бордо:
19.5% (15)
Зенит:
13% (10)
Бордо:
10.4% (8)
Зенит:
9.1% (7)
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