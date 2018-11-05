Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - Зенит

Стадион: Матмю Атлантик
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ЗенитДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бордо - Зенит
Бордо
35.1% (27)
Ничья:
36.4% (28)
Зенит
28.6% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.8% (26)
2:1 Бордо:
19.5% (15)
1:2 Зенит:
13% (10)
1:0 Бордо:
10.4% (8)
0:1 Зенит:
9.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация