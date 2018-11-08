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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Караискакис
2:0
Первый тайм: 24'
1:0
6' ГолТоросидис Василис
2:0
15' ГолФортунис Костас
|
6'
1:0
15'
2:0
Состав команд
93
Са
Жозе
Олимпиакос 4-5-1
- Основной состав
- 93 Са Жозе Вратарь
- 35 Торосидис Василис Защитник
- 25 Родерик Миранда Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 21 Цимикас Костас Защитник
- 56 Поденсе Даниэл Полузащитник
- 6 Натхо Бибрас Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 4 Камара Мохамед III Полузащитник
- 17 Науэль Матиас Полузащитник
- 11 Христодулопулос Лазарос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Янниотис Андреас Вратарь
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 20 Мериа Яссин Защитник
- 10 Фетфатцидис Иоаннис Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 42 Туре Яя Полузащитник
- 18 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Дюделанж 4-4-2
- Основной состав
- 12 Боннефуа Лендри Вратарь
- 24 Йорданов Эдиссон Защитник
- 5 Шнелль Том Защитник
- 26 Премпе Джерри Защитник
- 27 Мелисс Брайан Защитник
- 10 Штольц Доминик Полузащитник
- 3 Бишевац Милан Полузащитник
- 6 Круска Марк-Андре Полузащитник
- 14 Кутюрье Клеман Полузащитник
- 77 Турпель Давид Нападающий
- 9 Синани Данел Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Эспозито Энцо Вратарь
- 19 Йенсен Леон Полузащитник
- 8 Покар Марио Полузащитник
- 99 Кения Леван Полузащитник
- 22 Стелвиу да Круз Полузащитник
- 21 Штумпф Патрик Нападающий
- 28 Перез Николя Нападающий
- Главный тренер: Топмеллер Дино
Предыдущие игры
Олимпиакос (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.11.2018 Арис Салоники 0:1 Олимпиакос С
- 01.11.2018 Панахаики 0:2 Олимпиакос К
- 29.10.2018 Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2018 Дюделанж 0:2 Олимпиакос ЛЕ
- 21.10.2018 ОФИ 1:0 Олимпиакос С
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
Дюделанж (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.11.2018 Рюмеланж 2:9 Дюделанж НД
- 31.10.2018 Дюделанж 1:3 Женесс Эш НД
- 25.10.2018 Дюделанж 0:2 Олимпиакос ЛЕ
- 20.10.2018 Дюделанж 4:1 Прогрес НД
- 07.10.2018 Расинг Юнион 1:1 Дюделанж НД
- 04.10.2018 Бетис 3:0 Дюделанж ЛЕ
- 30.09.2018 Дюделанж 6:1 Петанж НД
- 26.09.2018 Фола 1:2 Дюделанж НД
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Страссен 0:2 Дюделанж НД
- 07.09.2018 Страсбург 3:1 Дюделанж ТМК
- 30.08.2018 ЧФР Клуж 2:3 Дюделанж ЛЕ
- 26.08.2018 Дюделанж 1:4 Мондорф-ле-Бен НД
- 23.08.2018 Дюделанж 2:0 ЧФР Клуж ЛЕ
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 13.08.2018 Дюделанж 0:2 Дифферданж НД
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 06.08.2018 Хамм Бенфика 1:3 Дюделанж НД
- 02.08.2018 Дрита 1:1 Дюделанж ЛЕ
- 26.07.2018 Дюделанж 2:1 Дрита ЛЕ
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.10.2018 Дюделанж 0:2 Олимпиакос Лига Европы
Олимпиакос
Дюделанж
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Олимпиакос
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Милан
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|4.
|Дюделанж
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
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Первый тайм
15'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Торосидис Василис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 2:0 Дюделанж
Олимпиакос
96.5% (167)
Ничья:
2.9% (5)
Дюделанж
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Олимпиакос:
47.4% (82)
3:0 Олимпиакос:
15.6% (27)
1:0 Олимпиакос:
15% (26)
2:1 Олимпиакос:
9.2% (16)
3:1 Олимпиакос:
5.8% (10)
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