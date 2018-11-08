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Стадион:
Олимпиакос
2:0
Первый тайм: 24'
Дюделанж
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Первый тайм
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Фортунис Костас бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Торосидис Василис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпиакос 2:0 Дюделанж
Олимпиакос
96.5% (167)
Ничья:
2.9% (5)
Дюделанж
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпиакос:
47.4% (82)
Олимпиакос:
15.6% (27)
Олимпиакос:
15% (26)
Олимпиакос:
9.2% (16)
Олимпиакос:
5.8% (10)
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