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Стадион:
Байер Л
0:0
Первый тайм: 24'
Цюрих
0'
9' Желтая карточка
Маркезано Антонио
18' Желтая карточка
Махсо Андреас
24'
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Первый тайм
Желтая карточка
18'
Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Цюрих
Байер Л
93.2% (164)
Ничья:
4% (7)
Цюрих
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
41.5% (73)
Байер Л:
19.3% (34)
Байер Л:
11.9% (21)
Байер Л:
9.7% (17)
Байер Л:
4% (7)
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