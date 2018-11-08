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Стадион: БайАрена
9' Желтая карточкаМаркезано Антонио
18' Желтая карточкаМахсо Андреас
|
18'
Состав команд
16
Едвай
Тин
21
Кор
Доминик
10
Брандт
Юлиан
13
Аларио
Лукас
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
13
Неф
Алайн
94
Хелифи
Салим
15
Одей
Стивен
Байер Л 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Градецки Лукаш Вратарь
- 23 Вайзер Митчелл Защитник
- 16 Едвай Тин Защитник
- 6 Драгович Александр Защитник
- 18 Венделл Боргес Защитник
- 21 Кор Доминик Полузащитник
- 10 Брандт Юлиан Полузащитник
- 20 Арангис Чарлес Полузащитник
- 15 Баумгартлингер Юлиан Полузащитник
- 9 Бейли Леон Полузащитник
- 13 Аларио Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Эзкан Рамазан Вратарь
- 3 Рецос Панайотис Защитник
- 29 Хавец Кай Полузащитник
- 8 Бендер Ларс Полузащитник
- 31 Фолланд Кевин Нападающий
- 7 Паулиньо Пауло II Нападающий
- 11 Телин Исаак Нападающий
- Главный тренер: Хайко Херрлих
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 94 Хелифи Салим Полузащитник
- 10 Маркезано Антонио Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 7 Винтер Адриан Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Байер Л (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 03.11.2018 Байер Л 1:4 Хоффенхайм Б
- 31.10.2018 Боруссия М 0:5 Байер Л К
- 28.10.2018 Вердер 2:6 Байер Л Б
- 25.10.2018 Цюрих 3:2 Байер Л ЛЕ
- 20.10.2018 Байер Л 2:2 Ганновер 96 Б
- 07.10.2018 Фрайбург 0:0 Байер Л Б
- 04.10.2018 Байер Л 4:2 АЕК Ларнака ЛЕ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Фортуна 1:2 Байер Л Б
- 23.09.2018 Байер Л 1:0 Майнц Б
- 20.09.2018 Лудогорец 2:3 Байер Л ЛЕ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Байер Л 1:3 Вольфсбург Б
- 25.08.2018 Боруссия М 2:0 Байер Л Б
- 18.08.2018 Форцхайм 0:1 Байер Л К
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 05.08.2018 Байер Л 1:0 Аль-Вахда ТМК
- 02.08.2018 Байер Л 1:1 Истанбул Башакшехир ТМК
- 28.07.2018 Фортуна Ситтард 0:2 Байер Л ТМК
- 24.07.2018 Вупперталь 0:2 Байер Л ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.11.2018 Люцерн 2:5 Цюрих С
- 31.10.2018 Ред Стар Цюрих 2:3 Цюрих К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 25.10.2018 Цюрих 3:2 Байер Л ЛЕ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 11.10.2018 Цюрих 1:5 Винтертур ТМК
- 07.10.2018 Тун 2:2 Цюрих С
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
Последние игры между собой
Байер Л
Цюрих
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|3.
|Лудогорец
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
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Первый тайм
18'
Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
9'
Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Цюрих
Байер Л
93.2% (164)
Ничья:
4% (7)
Цюрих
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
41.5% (73)
2:0 Байер Л:
19.3% (34)
3:1 Байер Л:
11.9% (21)
1:0 Байер Л:
9.7% (17)
3:0 Байер Л:
4% (7)
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