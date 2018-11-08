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Стадион: Селтик Парк
1:0
Первый тайм: 22'
1:0
11' ГолТирни Киран
17' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
|
11'
1:0
Состав команд
20
Боята
Дедрик
63
Тирни
Киран
18
Рогич
Томас
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
28
Мвого
Ивон
20
Кунья
Матеус
Селтик 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гордон Крейг Вратарь
- 23 Люстиг Микаэль Защитник
- 32 Бенкович Филип Защитник
- 20 Боята Дедрик Защитник
- 63 Тирни Киран Защитник
- 42 Макгрегор Каллум Полузащитник
- 18 Рогич Томас Полузащитник
- 49 Форрест Джеймс Полузащитник
- 17 Кристи Райан Полузащитник
- 11 Синклер Скотт Полузащитник
- 22 Эдуар Одсонн Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Бэйн Скотт Вратарь
- 4 Хендри Джек Защитник
- 35 Аер Кристоффер Защитник
- 56 Ралстон Энтони Защитник
- 15 Хейз Джонатан Полузащитник
- 27 Мулумбу Юссуф Полузащитник
- 16 Морган Льюис Полузащитник
- Главный тренер: Роджерс Брендан
РБ Лейпциг 4-3-3
- Основной состав
- 28 Мвого Ивон Вратарь
- 22 Мукиэле Норди Защитник
- 4 Орбан Вилли Защитник
- 5 Юпамекано Део Защитник
- 3 Сараччи Марсело Защитник
- 27 Лаймер Конрад Полузащитник
- 13 Ильзанкер Штефан Полузащитник
- 7 Забитцер Марсель Полузащитник
- 29 Огюстен Жан-Кевин Нападающий
- 17 Брума Арминду Нападающий
- 20 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Мюллер Мариус Вратарь
- 6 Конате Ибраима Защитник
- 16 Клостерманн Лукас Защитник
- 23 Хальстенберг Марсель Защитник
- 40 Маечак Эрик Полузащитник
- 31 Демме Диего Полузащитник
- 44 Кампль Кевин Полузащитник
- Главный тренер: Рангник Ральф
Предыдущие игры
Селтик (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.11.2018 Селтик 5:0 Хартс ПЛ
- 31.10.2018 Данди 0:5 Селтик ПЛ
- 28.10.2018 Хартс 0:3 Селтик КЛ
- 25.10.2018 РБ Лейпциг 2:0 Селтик ЛЕ
- 20.10.2018 Селтик 4:2 Хиберниан ПЛ
- 07.10.2018 Сент-Джонстон 0:6 Селтик ПЛ
- 04.10.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Селтик ЛЕ
- 29.09.2018 Селтик 1:0 Абердин ПЛ
- 26.09.2018 Сент-Джонстон 0:1 Селтик КЛ
- 23.09.2018 Килмарнок 2:1 Селтик ПЛ
- 20.09.2018 Селтик 1:0 Русенборг ЛЕ
- 14.09.2018 Сент-Миррен 0:0 Селтик ПЛ
- 02.09.2018 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 30.08.2018 Селтик 3:0 Судува ЛЕ
- 26.08.2018 Селтик 1:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 23.08.2018 Судува 1:1 Селтик ЛЕ
- 18.08.2018 Партик Тисл 1:3 Селтик КЛ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 11.08.2018 Хартс 1:0 Селтик ПЛ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 03.11.2018 Герта 0:3 РБ Лейпциг Б
- 31.10.2018 РБ Лейпциг 2:0 Хоффенхайм К
- 28.10.2018 РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Б
- 25.10.2018 РБ Лейпциг 2:0 Селтик ЛЕ
- 20.10.2018 Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Б
- 07.10.2018 РБ Лейпциг 6:0 Нюрнберг Б
- 04.10.2018 Русенборг 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 29.09.2018 Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Б
- 26.09.2018 РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Б
- 23.09.2018 Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Б
- 20.09.2018 РБ Лейпциг 2:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 15.09.2018 РБ Лейпциг 3:2 Ганновер 96 Б
- 06.09.2018 РБ Лейпциг 1:0 Заглембе Любин ТМК
- 02.09.2018 РБ Лейпциг 1:1 Фортуна Б
- 30.08.2018 РБ Лейпциг 3:2 Заря ЛЕ
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 23.08.2018 Заря 0:0 РБ Лейпциг ЛЕ
- 19.08.2018 Виктория Кёльн 1:3 РБ Лейпциг К
- 16.08.2018 Университатя Крайова 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.08.2018 РБ Лейпциг 3:1 Университатя Крайова ЛЕ
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 25.10.2018 РБ Лейпциг 2:0 Селтик Лига Европы
Селтик
РБ Лейпциг
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|3.
|Селтик
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|4.
|Русенборг
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
Первый тайм
17'
Огюстен Жан-Кевин получил желтую карточку от судьи
16'
Лейпциг делает замену. Сараччи Марсело уходит с поля, а Хальстенберг Марсель выходит на его замену.
11'
Г О О О О Л - Тирни Киран бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 1:0 РБ Лейпциг
Селтик
18.5% (32)
Ничья:
45.7% (79)
РБ Лейпциг
35.8% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.5% (70)
1:2 РБ Лейпциг:
26.6% (46)
2:1 Селтик:
11.6% (20)
0:1 РБ Лейпциг:
5.2% (9)
2:2 Ничья:
4.6% (8)
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