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Стадион:
Селтик
1:0
Первый тайм: 22'
РБ Лейпциг
0'
1:0
11' Гол
Тирни Киран
17' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
22'
Первый тайм
Желтая карточка
17'
Огюстен Жан-Кевин получил желтую карточку от судьи
16'
Лейпциг делает замену. Сараччи Марсело уходит с поля, а Хальстенберг Марсель выходит на его замену.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Тирни Киран бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 1:0 РБ Лейпциг
Селтик
18.5% (32)
Ничья:
45.7% (79)
РБ Лейпциг
35.8% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.5% (70)
РБ Лейпциг:
26.6% (46)
Селтик:
11.6% (20)
РБ Лейпциг:
5.2% (9)
Ничья:
4.6% (8)
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