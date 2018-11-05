Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Милан

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Стадион: Бенито Вильямарин
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 04.11.2018 Бетис 3:3 Сельта П
- 01.11.2018 Расинг 0:1 Бетис КК
- 28.10.2018 Хетафе 2:0 Бетис П
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Бетис 0:1 Вальядолид П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 04.10.2018 Бетис 3:0 Дюделанж ЛЕ
- 30.09.2018 Бетис 1:0 Леганес П
- 27.09.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Мерида 0:4 Бетис ТМК
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Бетис 4:0 Лас-Пальмас ТМК
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
Последние игры между собой
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Дюделанж
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - МиланДо начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.
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Прогнозы на матч Бетис - Милан
Бетис
22.4% (17)
Ничья:
43.4% (33)
Милан
34.2% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.5% (27)
1:2 Милан:
22.4% (17)
2:1 Бетис:
13.2% (10)
0:1 Милан:
9.2% (7)
1:0 Бетис:
7.9% (6)
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