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Стадион:
Бетис
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Милан

До начала игры, которая состоится 08.11.2018, осталось 2 дня 21 час 1 минуту.
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:
Прогнозы на матч Бетис - Милан
Бетис
22.4% (17)
Ничья:
43.4% (33)
Милан
34.2% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.5% (27)
Милан:
22.4% (17)
Бетис:
13.2% (10)
Милан:
9.2% (7)
Бетис:
7.9% (6)
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