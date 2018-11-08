Стадион: Эден Арена
0:0
Первый тайм: 23'
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Первый тайм
23'
Олайинка Питер из команды Славия Прага в офсайде
22'
21'
Олайинка Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Славия Прага
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Копенгаген начинает контратаку
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
19'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Стох Мирослав из команды Славия Прага подал угловой справа.
18'
Фрыдрых Михал мяч отрикошетил от ворот
18'
Стох Мирослав из команды Славия Прага делает пас партнеру.
18'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Боржил Ян оказался на газоне.
17'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
17'
Змргал Яромир из команды Славия Прага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Сикора Ян из команды Славия Прага играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
15'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Удар от ворот произведет Славия Прага
14'
Копенгаген контролирует мяч.
13'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Судья свистит. Фрыдрых Михал атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Стох Мирослав нанес удар издали, а Андерсен Стефан отбил его обратно в игру!
10'
10'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Змргал Яромир из команды Славия Прага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
Сикора Ян из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Удар от ворот произведет Копенгаген
9'
Стох Мирослав не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
Копенгаген контролирует мяч.
7'
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
6'
Змргал Яромир из команды Славия Прага навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
5'
Боржил Ян из команды Славия Прага в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
4'
4'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Славия Прага имеет хороший шанс забить.
3'
Славия Прага начинает контратаку
3'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Славия Прага 0:0 Копенгаген
Славия Прага
70.1% (122)
Ничья:
21.3% (37)
Копенгаген
8.6% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Славия Прага:
31% (54)
2:1 Славия Прага:
26.4% (46)
1:1 Ничья:
17.8% (31)
2:0 Славия Прага:
9.8% (17)
1:2 Копенгаген:
5.2% (9)
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