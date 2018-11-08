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Стадион:
Славия Прага
0:0
Первый тайм: 23'
Копенгаген
0' 23'
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Первый тайм
Офсайд
23'
Олайинка Питер из команды Славия Прага в офсайде
22'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Олайинка Питер нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Славия Прага
21'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
20'
Копенгаген начинает контратаку
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Славия Прага контролирует мяч.
19'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Стох Мирослав из команды Славия Прага подал угловой справа.
18'
Фрыдрых Михал мяч отрикошетил от ворот
18'
Стох Мирослав из команды Славия Прага делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген играет слишком грубо. Боржил Ян оказался на газоне.
17'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
17'
Змргал Яромир из команды Славия Прага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Славия Прага вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Сикора Ян из команды Славия Прага играет слишком грубо. Фальк Расмус оказался на газоне.
15'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Удар от ворот произведет Славия Прага
14'
Копенгаген контролирует мяч.
13'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Фрыдрых Михал атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
12'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Стох Мирослав нанес удар издали, а Андерсен Стефан отбил его обратно в игру!
10'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Змргал Яромир из команды Славия Прага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Славия Прага вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
9'
Сикора Ян из команды Славия Прага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Удар от ворот произведет Копенгаген
9'
Стох Мирослав не смог попасть в створ ударом издали
8'
Славия Прага контролирует мяч.
8'
Копенгаген контролирует мяч.
7'
Славия Прага контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Копенгаген
6'
Змргал Яромир из команды Славия Прага навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Офсайд
5'
Боржил Ян из команды Славия Прага в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
4'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Славия Прага контролирует мяч.
4'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Славия Прага имеет хороший шанс забить.
3'
Славия Прага начинает контратаку
3'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Славия Прага контролирует мяч.
2'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eden Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Славия Прага 0:0 Копенгаген
Славия Прага
70.1% (122)
Ничья:
21.3% (37)
Копенгаген
8.6% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Славия Прага:
31% (54)
Славия Прага:
26.4% (46)
Ничья:
17.8% (31)
Славия Прага:
9.8% (17)
Копенгаген:
5.2% (9)
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