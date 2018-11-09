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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Перерыв
0:1
6' ГолАрнольд Иссоко
9' Желтая карточкаГоян Лучан
15' Желтая карточкаSehenaj Singh
44' Желтая карточкаRobert Lalthlamuana
|
6'
0:1
9'
15'
Состав команд
Нортист Юнайтед
- Основной состав
- 1 Pawan Kumar Вратарь
- 19 Robert Lalthlamuana Защитник
- 18 Гргич Мато Защитник
- 12 Reagan Singh Защитник
- 9 Federico Gallego Полузащитник
- 22 Redeem Tlang Полузащитник
- 14 Боргес Роуллин Полузащитник
- 6 Jose Leudo Полузащитник
- 10 Огбече Бартоломью Нападающий
- 24 Juan Mascia
- 32 Khawlhring Lalthathanga
- Запасные игроки
- 16 Gurwinder Singh Защитник
- 20 Keegan Pereira Защитник
- 21 Rupert Nongrum
- 23 Nikhil Kadam
- 4 Provat Lakra
- 17 Augustine Okrah
- 13 Rehenesh TP
Мумбаи Сити
- Основной состав
- 1 Amrinder Singh Вратарь
- 23 Souvik Chakraborty Защитник
- 15 Subhashish Bose Защитник
- 6 Milan Singh Защитник
- 18 Гоян Лучан Защитник
- 26 Sehenaj Singh Полузащитник
- 55 Машаду Паулу Полузащитник
- 16 Бастос Рафаэль Нападающий
- 28 Сугу Моду Нападающий
- 7 Арнольд Иссоко Нападающий
- 14 Joyner Lourenco
- Запасные игроки
- 4 Marko Klisura Защитник
- 12 Sanju Pradhan Полузащитник
- 19 Vignesh Dakshinamurthy
- 17 Pranjal Bhumij
- 11 Raynier Fernandes
- 10 Mathias Mirabaje
- 21 Ravi Kumar
Предыдущие игры
Нортист Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 30.10.2018 Дели Динамос 0:2 Нортист Юнайтед СИ
- 25.10.2018 Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур СИ
- 18.10.2018 Ченнаин 3:4 Нортист Юнайтед СИ
- 04.10.2018 Атлетико Калькутта 0:1 Нортист Юнайтед СИ
- 01.10.2018 Нортист Юнайтед 2:2 Гоа СИ
- 04.03.2018 Атлетико Калькутта 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 17.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Керала Бластерс СИ
- 14.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Дели Динамос СИ
- 10.02.2018 Джамшедпур 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 07.02.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Пуне Сити СИ
- 04.02.2018 Гоа 2:2 Нортист Юнайтед СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 12.01.2018 Нортист Юнайтед 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 06.01.2018 Нортист Юнайтед 2:1 Гоа СИ
- 30.12.2017 Пуне Сити 5:0 Нортист Юнайтед СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 15.12.2017 Керала Бластерс 1:0 Нортист Юнайтед СИ
- 08.12.2017 Нортист Юнайтед 0:1 Бенгалуру СИ
Мумбаи Сити (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 03.11.2018 Ченнаин 0:1 Мумбаи Сити СИ
- 27.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Дели Динамос СИ
- 24.10.2018 Гоа 5:0 Мумбаи Сити СИ
- 19.10.2018 Мумбаи Сити 2:0 Пуне Сити СИ
- 05.10.2018 Керала Бластерс 1:1 Мумбаи Сити СИ
- 02.10.2018 Мумбаи Сити 0:2 Джамшедпур СИ
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 27.02.2018 Дели Динамос 5:1 Мумбаи Сити СИ
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед СИ
- 18.02.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Мумбаи Сити СИ
- 11.02.2018 Мумбаи Сити 0:2 Пуне Сити СИ
- 01.02.2018 Мумбаи Сити 1:2 Джамшедпур СИ
- 28.01.2018 Гоа 3:4 Мумбаи Сити СИ
- 18.01.2018 Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 14.01.2018 Мумбаи Сити 0:1 Керала Бластерс СИ
- 05.01.2018 Джамшедпур 2:2 Мумбаи Сити СИ
- 29.12.2017 Мумбаи Сити 4:0 Дели Динамос СИ
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити СИ
- 17.12.2017 Мумбаи Сити 0:1 Атлетико Калькутта СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
Последние игры между собой
Нортист Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Мумбаи Сити: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 22.02.2018 Мумбаи Сити 3:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 20.12.2017 Нортист Юнайтед 0:2 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 05.11.2016 Нортист Юнайтед 0:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 07.10.2016 Мумбаи Сити 1:0 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 20.11.2015 Нортист Юнайтед 2:0 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 28.10.2015 Мумбаи Сити 5:1 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
- 10.12.2014 Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити Суперлига Индии
- 24.10.2014 Мумбаи Сити 0:2 Нортист Юнайтед Суперлига Индии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенгалуру
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Гоа
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|3.
|Мумбаи Сити
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 8
|13
|4.
|Нортист Юнайтед
|0:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|5.
|Джамшедпур
|7
|2
|5
|0
|14 - 9
|11
|6.
|Атлетико Калькутта
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|7.
|Керала Бластерс
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Ченнаин
|7
|1
|1
|5
|9 - 13
|4
|9.
|Дели Динамос
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|10.
|Пуне Сити
|6
|0
|2
|4
|6 - 15
|2
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Robert Lalthlamuana получил желтую карточку от судьи
9'
Гоян Лучан получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Арнольд Иссоко бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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