  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Индия
  5. Суперлига Индии
Нортист Юнайтед
0:1
Перерыв
Мумбаи Сити
0'
0:1
6' Гол
Арнольд Иссоко
9' Желтая карточка
Гоян Лучан
15' Желтая карточка
Sehenaj Singh
44' Желтая карточка
Robert Lalthlamuana
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Robert Lalthlamuana получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Гоян Лучан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Арнольд Иссоко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Швеция 0 РОССИЯ


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация