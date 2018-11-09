Стадион: Бенито Стирпе
0:0
Перерыв
26' Желтая карточкаДзампано Франческо
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
44'
44'
Бенасси Марко из команды Фиорентина не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
44'
Пьяца Марко из команды Фиорентина делает пас партнеру.
43'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне в офсайде
42'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
Кьеза Федерико не смог попасть в створ ударом издали
38'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Бенасси Марко нанес удар в каркас ворот!
38'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
37'
Кэмпбелл Джоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой справа.
36'
Ариаудо Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
35'
Хорошую попытку сделал Пьяца Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Герсон Сантос из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
34'
Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
33'
Удар от ворот произведет Фиорентина
33'
Какой промах! Капуано Марко имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
33'
Ариаудо Лоренцо из команды Фрозиноне делает передачу одноклубнику.
33'
Майелло Раффаэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Песселья Херман наказан за толчок Чофани Даниэль
32'
Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
31'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
Герсон Сантос бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
30'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой слева.
30'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
28'
Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Дзампано Франческо получил желтую карточку от судьи
26'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Герсон Сантос оказался на газоне.
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне толкнул локтем оппонента. Это Кьеза Федерико заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
24'
Удар от ворот произведет Фиорентина
24'
ШАНС! Бегетто Андреа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
23'
Верету Жордан не смог попасть в створ ударом издали
23'
Чибсах Юссиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
23'
22'
22'
22'
Судья сигнализирует, что Бираги Кристиано из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
21'
21'
Бенасси Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина разыграл угловой с левого угла.
21'
Бираги Кристиано исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Капуано Марко задерживает мяч рукой
19'
Майелло Раффаэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
17'
16'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Герсон Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Бенасси Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
14'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Симеоне Джованни, и мяч снова в игре
14'
Бегетто Андреа из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.
13'
Фрозиноне имеет хороший шанс забить.
12'
Судья сигнализирует, что Уго Витор из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Чофани Даниэль
12'
12'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
10'
Чофани Даниэль наказан за толчок Симеоне Джованни
10'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне подал угловой справа.
10'
Матч возобновлен
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
9'
Бираги Кристиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Герсон Сантос из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
8'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
8'
Бенасси Марко из команды Фиорентина сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Фрозиноне контролирует мяч.
7'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
6'
6'
6'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Пьяца Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
5'
Судья сигнализирует, что Бенасси Марко из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Влут Рай
5'
Пьяца Марко из команды Фиорентина делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Фиорентина
Фрозиноне
1.1% (2)
Ничья:
13.1% (23)
Фиорентина
85.8% (151)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Фиорентина:
35.2% (62)
0:1 Фиорентина:
25% (44)
0:2 Фиорентина:
19.3% (34)
1:1 Ничья:
9.1% (16)
1:3 Фиорентина:
3.4% (6)
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