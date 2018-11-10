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Стадион:
Кремонезе
1:0
Конец матча
Ливорно
0'
1:0
31' Гол
Andrea Brighenti
38' Желтая карточка
Рокка Микеле
43' Желтая карточка
Бруно Алессандро
48' Желтая карточка
Газбарро Андреа
85' Желтая карточка
Эммерс Сиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Эммерс Сиан получил желтую карточку от судьи
81'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
75'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
74'
Ливорно делает замену. Davide Agazzi уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
69'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
66'
Ливорно делает замену. Бруно Алессандро уходит с поля, а Валиани Франческо выходит на его замену.
56'
Ливорно делает замену. Майкон Морейра уходит с поля, а Иван Педрелли выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Газбарро Андреа получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Бруно Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Рокка Микеле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Andrea Brighenti бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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