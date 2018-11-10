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Стадион: Джованни Цини
1:0
31' ГолAndrea Brighenti
38' Желтая карточкаРокка Микеле
43' Желтая карточкаБруно Алессандро
48' Желтая карточкаГазбарро Андреа
85' Желтая карточкаЭммерс Сиан
|
31'
1:0
38'
43'
48'
85'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
27
Эммерс
Сиан
38
Зима
Лукаш
13
Фацци
Николо
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
Кремонезе 4-5-1
- Основной состав
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Нападающий
- 21 Gabriel Strefezza
- 36 Alessandro Fiore
- 12 Giacomo Volpe
Ливорно 5-3-2
- Основной состав
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 33 Майкон Морейра Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 13 Фацци Николо Защитник
- 26 Luka Bogdan Защитник
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 29 Рокка Микеле Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Нападающий
- 11 Murilo Mendes Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 15 Dennis Iapichino Полузащитник
- 9 Ivan Pedrelli Полузащитник
- 30 Tino Parisi Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- 18 Козак Либор Нападающий
- 20 Pasquale Maiorino Нападающий
- 12 Thomas Romboli
- 28 Filippo Gemmi
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 02.11.2018 Верона 1:1 Кремонезе СB
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 27.10.2018 Беневенто 2:1 Кремонезе СB
- 06.10.2018 Кремонезе 0:0 Салернитана СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
Ливорно (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2018 Ливорно 2:3 Перуджа СB
- 31.10.2018 Салернитана 3:1 Ливорно СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 22.10.2018 Беневенто 1:0 Ливорно СB
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
Последние игры между собой
Кремонезе
Ливорно
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
12 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Лечче
|11
|4
|4
|3
|19 - 16
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|10.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Эммерс Сиан получил желтую карточку от судьи
81'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
75'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Пикколо Антонио выходит на его замену.
74'
Ливорно делает замену. Davide Agazzi уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
69'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
66'
Ливорно делает замену. Бруно Алессандро уходит с поля, а Валиани Франческо выходит на его замену.
56'
Ливорно делает замену. Майкон Морейра уходит с поля, а Иван Педрелли выходит на его замену.
48'
Газбарро Андреа получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Бруно Алессандро получил желтую карточку от судьи
38'
Рокка Микеле получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Andrea Brighenti бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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