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Стадион: Марио Ригамонти
27' Желтая карточкаSantiago Colombatto
32' Желтая карточкаНдой Эмануэле
34' Желтая карточкаСабелли Стефано
1:0
38' ГолДоннарумма Альфредо
2:0
43' ГолSandro Tonali
|
32'
34'
38'
1:0
43'
2:0
Состав команд
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 32 Тремолада Лука Нападающий
- 12 Paolo Bastianello
- 29 Alessandro Semprini
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 15 Балковец Юре Защитник
- 27 Давидович Павел Защитник
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Полузащитник
- 7 Матос Ридер Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 32 Mattia Chiesa
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 03.11.2018 Фоджа 2:2 Брешия СB
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
Верона (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 02.11.2018 Верона 1:1 Кремонезе СB
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
Последние игры между собой
Брешия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия
Верона
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|5.
|Брешия
|2:0
|11
|4
|6
|1
|20 - 14
|18
|6.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|7.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|8.
|Читтаделла
|1:2
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|9.
|Верона
|0:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|10.
|Венеция
|2:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
43'
Г О О О О Л - Sandro Tonali бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
34'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
32'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
27'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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