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Стадион:
Брешия
2:0
Первый тайм: 45'
Верона
0'
27' Желтая карточка
Santiago Colombatto
32' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
34' Желтая карточка
Сабелли Стефано
1:0
38' Гол
Доннарумма Альфредо
2:0
43' Гол
Sandro Tonali
45'
Первый тайм
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Sandro Tonali бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
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Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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