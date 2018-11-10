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Стадион: Сан-Вито
0:1
8' ГолВенути Лоренцо
0:2
13' ГолПаломби Симоне
34' Желтая карточкаAndrea Arrigoni
|
8'
0:1
13'
0:2
34'
Состав команд
Козенца 3-5-2
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 11 Tommaso D'Orazio Полузащитник
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- 10 Matteo Di Piazza Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 33 Pietro Perina Вратарь
- 30 Luca Verna Защитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 31 Emmanuel Salines
- 6 Luca Palmiero
- 16 Alain Pierre Baclet
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 25 Лучиони Фабио Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 10 Franco Lepore Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 3 Ди Маттео Лука Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Полузащитник
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 32 Joakim Milli
- 29 Marco Armellino
- 21 Radoslav Tsonev
- 18 Edgaras Dubickas
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Предыдущие игры
Козенца (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.11.2018 Палермо 2:1 Козенца СB
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Брешия 1:0 Козенца СB
- 20.10.2018 Козенца 2:0 Фоджа СB
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
Лечче (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.11.2018 Пескара 4:2 Лечче СB
- 04.11.2018 Лечче 5:0 Феццанезе СД
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 27.10.2018 Фоджа 2:2 Лечче СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 21.10.2018 Лечче 1:0 Фольгоре Чаратезе СД
- 14.10.2018 Лаваньезе 1:1 Лечче СД
- 07.10.2018 Лечче 3:1 Боргозезия СД
- 05.10.2018 Верона 0:2 Лечче СB
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Лечче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 19.03.2018 Козенца 0:1 Лечче Серия C
- 30.10.2017 Лечче 1:0 Козенца Серия C
- 02.04.2017 Козенца 0:0 Лечче Лега Про
- 13.11.2016 Лечче 1:1 Козенца Лега Про
- 26.03.2016 Козенца 3:4 Лечче Лега Про
- 15.11.2015 Лечче 1:0 Козенца Лега Про
- 15.03.2015 Козенца 1:0 Лечче Лега Про
- 15.03.2015 Козенца 1:0 Лечче Лега Про
- 02.11.2014 Лечче 1:0 Козенца Лега Про
Козенца
Лечче
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Лечче
|2:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 16
|19
|5.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|6.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|10.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|0:2
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Андреа Арригони получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Венути Лоренцо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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