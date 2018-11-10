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Стадион:
Козенца
0:2
Перерыв
Лечче
0'
0:1
8' Гол
Венути Лоренцо
0:2
13' Гол
Паломби Симоне
34' Желтая карточка
Andrea Arrigoni
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Андреа Арригони получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Венути Лоренцо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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