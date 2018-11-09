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Стадион: Ренато Кури
Состав команд
10
Видо
Лука
22
Феста
Марко
25
Сими
Нванкво
Перуджа 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 25 Nicola Falasco Защитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 14 Майкл Кингсли Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 10 Видо Лука Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леали Никола Вратарь
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 3 Феличоли Джанфилиппо Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Нападающий
- 13 Filippo Sgarbi
- 20 Andrea Bianchimano
- 28 Christian Kouan
- 16 Filippo Ranocchia
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Кротоне 4-3-3
- Основной состав
- 22 Феста Марко Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 11 Фараони Марко Защитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Нападающий
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 7 Фиренце Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Будимир Анте Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 24 Nicola Nanni
- 12 Giacomo Figliuzzi
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.11.2018 Ливорно 2:3 Перуджа СB
- 30.10.2018 Перуджа 3:2 Падова СB
- 27.10.2018 Верона 2:1 Перуджа СB
- 21.10.2018 Салернитана 2:1 Перуджа СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
Кротоне (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.11.2018 Кротоне 1:1 Карпи СB
- 31.10.2018 Лечче 1:0 Кротоне СB
- 28.10.2018 Кротоне 1:1 Салернитана СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Перуджа
Кротоне
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|11
|4
|5
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Беневенто
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|6.
|Лечче
|11
|4
|4
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|8.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|9.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Перуджа
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|12.
|Специя
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|Кремонезе
|10
|2
|6
|2
|10 - 8
|12
|16.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Падова
|11
|1
|5
|5
|10 - 18
|8
|18.
|Карпи
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|19.
|Ливорно
|10
|1
|2
|7
|8 - 18
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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