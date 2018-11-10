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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
9' Гол
Жервиньо Куасси
0:2
25' Гол
Инглезе Роберто
27' Желтая карточка
Барилла Антонио
1:2
37' Гол
Базелли Даниэле
45' Желтая карточка
Сепе Луиджи
82' Желтая карточка
Ринкон Томас
85' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
86' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
89' Желтая карточка
Дейола Алессандро
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
95'
Удар от ворот произведет Торино
94'
Дейола Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
94'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Парма
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Угловой
93'
Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
93'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
92'
Иццо Армандо из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
92'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
92'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Парма
90'
Торино имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
89'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
89'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Дейола Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
89'
Дейола Алессандро из команды Парма играет слишком грубо. Париджини Витторио оказался на газоне.
88'
Удар от ворот произведет Торино
88'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
88'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
88'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Гальоло Риккардо из штрафной площади.
88'
Отличные скиллы показывает Гальоло Риккардо, обводя своих соперников
Угловой
88'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
87'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Гальоло Риккардо из штрафной площади.
87'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Барилла Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Де Сильвестри Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино играет слишком грубо. Барилла Антонио оказался на газоне.
86'
Де Сильвестри Лоренцо ошибается в защите.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
85'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
85'
Судье надоело, что Гальоло Риккардо тянет время и он наказал его горчичником
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Парма
84'
Дейола Алессандро из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
83'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Дейола Алессандро из команды Парма подал угловой справа.
82'
Чераволо Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
Желтая карточка
82'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гаццола Марчелло
81'
Белотти Андреа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
81'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
81'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Торино
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Парма
77'
Тактическая замена. Скоццарелла Маттео уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
77'
Эйна Ола из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
76'
Торино контролирует мяч.
76'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
75'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Беренгер Алекс из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Иццо Армандо задерживает мяч рукой
72'
Удар от ворот произведет Парма
72'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
72'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
72'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
72'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
71'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Удар от ворот произведет Торино
71'
Жервиньо Куасси из команды Парма попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
71'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
71'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали
69'
Тактическая замена. Бьябьяни Джонатан уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
69'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
Фол, нарушение
69'
Грасси Альберто наказан за толчок Дзадза Симоне
68'
Удар от ворот произведет Парма
68'
Белотти Андреа из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
68'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
68'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
67'
Парма начинает контратаку
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Беренгер Алекс, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
Фол, нарушение
66'
Инглезе Роберто наказан за толчок Н'Кулу Николя
66'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
66'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Иццо Армандо из команды Торино в офсайде
64'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
64'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
63'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
[team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Жервиньо Куасси оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
59'
Жервиньо Куасси мяч отрикошетил от ворот
59'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
59'
Парма начинает контратаку
59'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Белотти Андреа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
59'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
58'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
57'
Эйна Ола из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
55'
Удар от ворот произведет Торино
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
ПЕРЕКЛАДИНА! Инглезе Роберто упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
54'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
54'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
54'
Парма начинает контратаку
54'
Дзадза Симоне ошибается в защите.
53'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
53'
Бьябьяни Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Иццо Армандо из команды Торино делает пас партнеру.
52'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Сориано Роберто из команды Торино опасно и грубо сыграл. Иакопони Симоне пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Парма
51'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
50'
Грасси Альберто наказан за толчок Сориано Роберто
49'
Торино контролирует мяч.
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Дзадза Симоне наказан за толчок Гальоло Риккардо
48'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Дзадза Симоне
47'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Парма контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Удар от ворот произведет Парма
Желтая карточка
46'
Судье надоело, что Сепе Луиджи тянет время и он наказал его горчичником
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Торино
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
45'
Бастони Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
45'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
45'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
45'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
44'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Матч возобновлен
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
43'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Удар от ворот произведет Парма
42'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Белотти Андреа разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
42'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Иакопони Симоне.
41'
Скоццарелла Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
39'
Гальоло Риккардо из команды Парма играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
Фол, нарушение
39'
Инглезе Роберто задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
38'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Отличный гол забил Базелли Даниэле
Описание гола
37'
ГОООООЛ - Базелли Даниэле из команды Торино забивает из-за штрафной площади
37'
Сориано Роберто из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Фальке Яго наказан за толчок Грасси Альберто
34'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Парма
33'
Фальке Яго из команды Торино попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
33'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
32'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
31'
Должен был быть гол! Бьябьяни Джонатан имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Грасси Альберто из команды Парма делает пас партнеру.
31'
Парма начинает контратаку
30'
Парма контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Торино
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
29'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
29'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
29'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Торино контролирует мяч.
Желтая карточка
27'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
27'
Удар от ворот произведет Парма
26'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Гальоло Риккардо сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто изменил счет на табло!
25'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает отличный кросс...
24'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Удар от ворот произведет Парма
19'
ШАНС! Базелли Даниэле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Грасси Альберто из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Парма начинает контратаку
18'
Ринкон Томас ошибается в защите.
Офсайд
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде
17'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Скоццарелла Маттео задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
13'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Сориано Роберто из команды Торино делает передачу одноклубнику.
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
11'
Торино контролирует мяч.
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси забивает!
9'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
9'
Н'Кулу Николя ошибается в защите.
8'
Удар от ворот произведет Торино
8'
Скоццарелла Маттео из команды Парма пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
7'
Удар от ворот произведет Торино
7'
ШАНС! Иакопони Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Иакопони Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Плохо сыграл Джиджи Коффи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
7'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
6'
Алвеш Бруну из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
6'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой справа.
5'
Жервиньо Куасси мяч отрикошетил от ворот
5'
Инглезе Роберто из команды Парма отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
Угловой
5'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
4'
Барилла Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Де Сильвестри Лоренцо оказался на газоне.
Фол, нарушение
3'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма опасно и грубо сыграл. Эйна Ола пострадал.
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Торино контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:2 Парма
Торино
86.7% (150)
Ничья:
9.2% (16)
Парма
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
37% (64)
Торино:
23.7% (41)
Торино:
19.7% (34)
Ничья:
6.4% (11)
Парма:
3.5% (6)
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