Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0:1
9' ГолЖервиньо Куасси
0:2
25' ГолИнглезе Роберто
27' Желтая карточкаБарилла Антонио
1:2
37' ГолБазелли Даниэле
45' Желтая карточкаСепе Луиджи
82' Желтая карточкаРинкон Томас
85' Желтая карточкаГальоло Риккардо
86' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
89' Желтая карточкаДейола Алессандро
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
95'
94'
Дейола Алессандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
94'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дейола Алессандро
94'
94'
Удар от ворот произведет Парма
93'
Матч возобновлен
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
93'
93'
92'
92'
Иццо Армандо из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
92'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Парма
90'
Торино имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
89'
89'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Дейола Алессандро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
89'
Дейола Алессандро из команды Парма играет слишком грубо. Париджини Витторио оказался на газоне.
88'
88'
Алвеш Бруну из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
88'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
88'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Гальоло Риккардо из штрафной площади.
88'
Отличные скиллы показывает Гальоло Риккардо, обводя своих соперников
88'
87'
Сиригу Сальваторе отбил мяч на угловой после удара Гальоло Риккардо из штрафной площади.
87'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Барилла Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Де Сильвестри Лоренцо получил желтую карточку от судьи
86'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино играет слишком грубо. Барилла Антонио оказался на газоне.
86'
Де Сильвестри Лоренцо ошибается в защите.
86'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бастони Алессандро
85'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Судье надоело, что Гальоло Риккардо тянет время и он наказал его горчичником
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
85'
Удар от ворот произведет Парма
84'
Дейола Алессандро из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
83'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дейола Алессандро из команды Парма подал угловой справа.
82'
Чераволо Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
82'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
82'
Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
82'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гаццола Марчелло
81'
Белотти Андреа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
81'
81'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Матч возобновлен
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
79'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Парма
77'
Тактическая замена. Скоццарелла Маттео уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
76'
76'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Беренгер Алекс из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
75'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
74'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Скоццарелла Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Иццо Армандо задерживает мяч рукой
72'
Удар от ворот произведет Парма
72'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
72'
72'
72'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
71'
71'
71'
Жервиньо Куасси из команды Парма попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
70'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали
69'
Тактическая замена. Бьябьяни Джонатан уходит с поля и его заменяет Гаццола Марчелло
69'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
69'
Грасси Альберто наказан за толчок Дзадза Симоне
68'
Удар от ворот произведет Парма
68'
Белотти Андреа из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
68'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
67'
67'
67'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
67'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
67'
Парма начинает контратаку
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Беренгер Алекс, и мяч снова в игре
66'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
66'
Инглезе Роберто наказан за толчок Н'Кулу Николя
66'
66'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
64'
Иццо Армандо из команды Торино в офсайде
64'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
64'
64'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
63'
63'
62'
[team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
60'
Базелли Даниэле из команды Торино играет слишком грубо. Жервиньо Куасси оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
60'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
60'
Скоццарелла Маттео из команды Парма подал угловой слева.
59'
Жервиньо Куасси мяч отрикошетил от ворот
59'
59'
Парма начинает контратаку
59'
Белотти Андреа из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Белотти Андреа бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
59'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Тактическая замена. Сориано Роберто уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
57'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
56'
Фальке Яго из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
54'
54'
ПЕРЕКЛАДИНА! Инглезе Роберто упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
54'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает пас партнеру.
54'
54'
Парма начинает контратаку
54'
Дзадза Симоне ошибается в защите.
53'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
53'
Бьябьяни Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Иццо Армандо из команды Торино делает пас партнеру.
52'
51'
Сориано Роберто из команды Торино опасно и грубо сыграл. Иакопони Симоне пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Парма
51'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Грасси Альберто наказан за толчок Сориано Роберто
49'
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Дзадза Симоне наказан за толчок Гальоло Риккардо
48'
48'
Тактическая замена. Джиджи Коффи уходит с поля и его заменяет Дзадза Симоне
47'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Парма контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Судье надоело, что Сепе Луиджи тянет время и он наказал его горчичником
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
46'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Ринкон Томас не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
45'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
45'
Базелли Даниэле из команды Торино подал угловой слева.
44'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
Матч возобновлен
43'
Судья сигнализирует, что Инглезе Роберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
43'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Плохо сыграл Гальоло Риккардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Удар от ворот произведет Парма
42'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
42'
Белотти Андреа разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Иакопони Симоне.
41'
Скоццарелла Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
40'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Гальоло Риккардо из команды Парма играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
39'
Инглезе Роберто задерживает мяч рукой
39'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
38'
38'
Отличный гол забил Базелли Даниэле
37'
ГОООООЛ - Базелли Даниэле из команды Торино забивает из-за штрафной площади
37'
Сориано Роберто из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
36'
36'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
34'
Фальке Яго наказан за толчок Грасси Альберто
34'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Парма
33'
Фальке Яго из команды Торино попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
33'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
32'
31'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Должен был быть гол! Бьябьяни Джонатан имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
31'
Грасси Альберто из команды Парма делает пас партнеру.
31'
Парма начинает контратаку
30'
Парма контролирует мяч.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
29'
29'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
29'
28'
27'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
27'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
27'
Удар от ворот произведет Парма
26'
Белотти Андреа из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Скоццарелла Маттео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Эйна Ола
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Гальоло Риккардо сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто изменил счет на табло!
25'
Гальоло Риккардо из команды Парма делает отличный кросс...
24'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Удар от ворот произведет Парма
19'
ШАНС! Базелли Даниэле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
19'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Грасси Альберто из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Парма начинает контратаку
18'
Ринкон Томас ошибается в защите.
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма в офсайде
17'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Барилла Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
15'
Судья сигнализирует, что Грасси Альберто из команды Парма поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
14'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Скоццарелла Маттео задерживает мяч рукой
13'
Судья сигнализирует, что Базелли Даниэле из команды Торино поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
13'
Удар от ворот произведет Парма
12'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Сориано Роберто из команды Торино делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Судья сигнализирует, что Иакопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
11'
11'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси забивает!
9'
9'
Н'Кулу Николя ошибается в защите.
8'
8'
Скоццарелла Маттео из команды Парма пробил со штрафного, но очень мимо цели.
8'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Инглезе Роберто
7'
7'
ШАНС! Иакопони Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Иакопони Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Плохо сыграл Джиджи Коффи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
6'
Алвеш Бруну из команды Парма нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
5'
Жервиньо Куасси мяч отрикошетил от ворот
5'
Инглезе Роберто из команды Парма отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
5'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
4'
Барилла Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Инглезе Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Барилла Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Де Сильвестри Лоренцо оказался на газоне.
3'
Бьябьяни Джонатан из команды Парма опасно и грубо сыграл. Эйна Ола пострадал.
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 1:2 Парма
Торино
86.7% (150)
Ничья:
9.2% (16)
Парма
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
37% (64)
1:0 Торино:
23.7% (41)
2:0 Торино:
19.7% (34)
1:1 Ничья:
6.4% (11)
1:2 Парма:
3.5% (6)
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