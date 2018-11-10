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  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
2:3
Конец матча
Падова
0'
18' Желтая карточка
Нинкович Никола
1:0
20' Гол
Нгобо Фред
1:1
27' Гол
Бонаццоли Федерико
31' Желтая карточка
Броско Риккардо
1:2
60' Гол
Капелло Алессандро
69' Желтая карточка
Бро Жереми
74' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
1:3
79' Гол
Davide Mazzocco
2:3
82' Гол
Броско Риккардо
90' Желтая карточка
Лавероне Лоренцо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
87'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Белингери Лука выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Броско Риккардо бьет в цель!
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Davide Mazzocco бьет в цель!
Желтая карточка
74'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Маттиа Минессо уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
70'
Асколи делает замену. Аддэ Брайт уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Бро Жереми получил желтую карточку от судьи
66'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро бьет в цель!
57'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пинци Джампьеро уходит с поля, а Делла Рокка Франческо выходит на его замену.
46'
Асколи делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Казарини Федерико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Нгобо Фред бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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