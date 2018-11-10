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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
2:3
Конец матча
18' Желтая карточкаНинкович Никола
1:0
20' ГолНгобо Фред
1:1
27' ГолБонаццоли Федерико
31' Желтая карточкаБроско Риккардо
1:2
60' ГолКапелло Алессандро
69' Желтая карточкаБро Жереми
74' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
1:3
79' ГолDavide Mazzocco
2:3
82' ГолБроско Риккардо
90' Желтая карточкаЛавероне Лоренцо
|
18'
20'
1:0
27'
1:1
31'
60'
1:2
69'
74'
79'
1:3
82'
2:3
90'
Состав команд
19
Аддэ
Брайт
39
Нгобо
Фред
Ascoli Calcio 1898 FC 3-4-3
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 37 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 11 Нинкович Никола Нападающий
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 32 Ардеманьи Маттео Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
- 40 Mattia Scevola
Падова 4-4-2
- Основной состав
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 23 Daniele Cappelletti Защитник
- 3 Sergio Contessa Защитник
- 11 Пинци Джампьеро Полузащитник
- 8 Mattia Minesso Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 18 Davide Mazzocco Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фаваро Алессандро Вратарь
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 32 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 38 Клеменца Лука Нападающий
- 9 Marco Guidone Нападающий
- 34 Matteo Chinellato
- 4 Riccardo Serena
- 14 Eyob Zambataro
- 26 Andrea Cisco
- 21 Davide Marcandella
Предыдущие игры
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 9 матчей: +4 =2 -3)
- 03.11.2018 Беневенто 1:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Верона СB
- 27.10.2018 Ливорно 1:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 20.10.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Карпи СB
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Падова (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.11.2018 Падова 0:0 Читтаделла СB
- 30.10.2018 Перуджа 3:2 Падова СB
- 27.10.2018 Падова 0:0 Специя СB
- 20.10.2018 Кротоне 2:1 Падова СB
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
Ascoli Calcio 1898 FC
Падова
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|5.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Читтаделла
|10
|4
|4
|2
|11 - 6
|16
|7.
|Лечче
|11
|4
|4
|3
|19 - 16
|16
|8.
|Верона
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|9.
|Брешия
|10
|3
|6
|1
|18 - 14
|15
|10.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лавероне Лоренцо получил желтую карточку от судьи
87'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Davide Mazzocco уходит с поля, а Белингери Лука выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Броско Риккардо бьет в цель!
79'
Г О О О О Л - Davide Mazzocco бьет в цель!
74'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
71'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Маттиа Минессо уходит с поля, а Клеменца Лука выходит на его замену.
70'
Асколи делает замену. Аддэ Брайт уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
69'
Бро Жереми получил желтую карточку от судьи
66'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Ардеманьи Маттео выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Капелло Алессандро бьет в цель!
57'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пинци Джампьеро уходит с поля, а Делла Рокка Франческо выходит на его замену.
46'
Асколи делает замену. Трояно Микеле уходит с поля, а Казарини Федерико выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Броско Риккардо получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Бонаццоли Федерико бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Нгобо Фред бьет в цель!
18'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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