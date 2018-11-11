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Стадион:
Читтаделла
1:2
Первый тайм: 45+'
Венеция
0'
0:1
11' Пенальти
Бентивольо Симоне
12' Желтая карточка
Бранка Симоне
1:1
16' Гол
Mattia Finotto
1:2
18' Гол в свои ворота
Mirko Drudi
19' Желтая карточка
Скенетти Андреа
36' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
45'+1
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Amedeo Benedetti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О О Л – Игрок команды Читтаделла забивает автогол
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Бентивольо Симоне из команды Венеция забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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