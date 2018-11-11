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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:2
Первый тайм: 45+'
0:1
11' ПенальтиБентивольо Симоне
12' Желтая карточкаБранка Симоне
1:1
16' ГолMattia Finotto
1:2
18' Гол в свои воротаMirko Drudi
19' Желтая карточкаСкенетти Андреа
36' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
|
11'
0:1
12'
16'
1:1
18'
1:2
19'
36'
Состав команд
18
Mirko
Drudi
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Камильяно Агостино Защитник
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 26 Alberto Rizzo Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 22 Luca Maniero II
- 11 Nicholas Siega I
- 28 Andrea Bussaglia
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Венеция 4-4-2
- Основной состав
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Защитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 20 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 32 Giacomo Vrioni Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 26 Гарофало Агостино Защитник
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 28 Читро Никола Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 21 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 1 Davide Facchin
- 11 Harvey St Clair
- 14 Пинато Марко
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 03.11.2018 Падова 0:0 Читтаделла СB
- 30.10.2018 Читтаделла 1:1 Фоджа СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 20.10.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 04.11.2018 Венеция 1:0 Салернитана СB
- 30.10.2018 Кремонезе 0:1 Венеция СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Венеция 1:1 Верона СB
- 06.10.2018 Перуджа 1:0 Венеция СB
- 29.09.2018 Венеция 1:1 Ливорно СB
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
Последние игры между собой
Читтаделла
Венеция
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|2.
|Палермо
|10
|6
|3
|1
|18 - 9
|21
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|5.
|Брешия
|2:0
|11
|4
|6
|1
|20 - 14
|18
|6.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|7.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|8.
|Читтаделла
|1:2
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|9.
|Верона
|0:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|10.
|Венеция
|2:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|11.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|14.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Первый тайм
36'
Amedeo Benedetti получил желтую карточку от судьи
19'
Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О О Л – Игрок команды Читтаделла забивает автогол
16'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
12'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Бентивольо Симоне из команды Венеция забивает с точки!
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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