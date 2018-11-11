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Стадион:
Палермо
1:0
Второй тайм: 50'
Пескара
0'
1:0
37' Гол
Пушкаш Георге
37' Желтая карточка
Leonardo Mancuso
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Leonardo Mancuso получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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