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Стадион: Ренцо Барбера
1:0
37' ГолПушкаш Георге
37' Желтая карточкаLeonardo Mancuso
|
37'
1:0
37'
Состав команд
32
Хаас
Николас
Палермо 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 20 Фалетти Сезар Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Pepin I Полузащитник
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Фарелли Симоне Вратарь
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 6 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 03.11.2018 Палермо 2:1 Козенца СB
- 30.10.2018 Карпи 0:3 Палермо СB
- 26.10.2018 Палермо 1:1 Венеция СB
- 21.10.2018 Лечче 1:2 Палермо СB
- 07.10.2018 Палермо 1:0 Кротоне СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
Пескара (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 05.11.2018 Пескара 4:2 Лечче СB
- 30.10.2018 Козенца 1:1 Пескара СB
- 27.10.2018 Пескара 0:1 Читтаделла СB
- 19.10.2018 Специя 1:3 Пескара СB
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Пескара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара Серия B
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо Серия B
- 22.05.2017 Пескара 2:0 Палермо Серия A
- 22.12.2016 Палермо 1:1 Пескара Серия A
- 22.03.2014 Пескара 1:2 Палермо Серия B
- 13.10.2013 Палермо 1:0 Пескара Серия B
- 10.02.2013 Палермо 1:1 Пескара Серия A
- 26.09.2012 Пескара 1:0 Палермо Серия A
Палермо
Пескара
-
1 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палермо
|1:0
|11
|7
|3
|1
|19 - 9
|24
|2.
|Пескара
|0:1
|12
|6
|4
|2
|19 - 13
|22
|3.
|Салернитана
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|4.
|Читтаделла
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|Лечче
|12
|5
|4
|3
|22 - 18
|19
|6.
|Брешия
|11
|4
|6
|1
|22 - 16
|18
|7.
|Беневенто
|10
|5
|2
|3
|19 - 15
|17
|8.
|Перуджа
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|9.
|Верона
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|10.
|Фоджа
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|11.
|Кремонезе
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|13.
|Специя
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|15.
|Кротоне
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Падова
|12
|2
|5
|5
|13 - 20
|11
|17.
|Козенца
|11
|1
|5
|5
|10 - 15
|8
|18.
|Карпи
|11
|1
|4
|6
|10 - 20
|7
|19.
|Ливорно
|11
|1
|2
|8
|8 - 19
|5
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Leonardo Mancuso получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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