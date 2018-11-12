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Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0:1
Первый тайм: 27'
0:1
1' ГолМатео Гарсия
6' Желтая карточкаЛукич Андрей
15' Желтая карточкаБаша Мигьен
|
1'
0:1
6'
15'
Состав команд
44
Лукич
Андрей
Аполлон Смирнис 4-5-1
- Основной состав
- 1 Уандерсон Силва Вратарь
- 25 Giannis Stathis Защитник
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 44 Лукич Андрей Защитник
- 3 Matias Orihuela Защитник
- 14 Шикабала Махмуд Полузащитник
- 30 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 6 Klodian Gino Полузащитник
- 10 Коне Эммануэль Полузащитник
- 21 Panagiotis Triadis Полузащитник
- 9 Evangelos Mantzios Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Васич Васо Вратарь
- 55 Дзанетпулос Адам Защитник
- 11 Лопес Мартин Защитник
- 8 Томас Бединелли Полузащитник
- 81 Педру Жоау II Полузащитник
- 18 Joel Acosta Нападающий
- 94 Hilal El-Helwe Нападающий
- Главный тренер: Giannis Matzourakis
Арис Салоники 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Хулиан Диас Вратарь
- 2 Константинидис Димитрис Защитник
- 5 Georgios Delizisis Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 31 Менендес Алехандро Защитник
- 6 Баша Мигьен Полузащитник
- 32 Сиопис Манолис Полузащитник
- 17 Бруну Гама Полузащитник
- 18 Мартинес Николас II Полузащитник
- 11 Матео Гарсия Полузащитник
- 7 Nicolas Diguiny Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Giorgos Kantimiris Вратарь
- 3 Hugo Sousa Защитник
- 15 Giorgos Valerianos Защитник
- 26 Матилья Хавьер Полузащитник
- 10 Коласо Николас Полузащитник
- 9 Thomas Nazlidis Нападающий
- 21 Юнес Хамза Нападающий
- Главный тренер: Эррера Пако
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 04.11.2018 ОФИ 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.11.2018 Аполлон Смирнис 5:0 Аполлон Паралимниу К
- 29.10.2018 Олимпиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 30.09.2018 Аполлон Смирнис 0:2 Паниониос С
- 22.09.2018 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 03.09.2018 Левадиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 25.08.2018 Аполлон Смирнис 0:1 Лариса С
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис С
- 22.04.2018 Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 Аполлон Смирнис 3:0 Лариса С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 17.02.2018 АОК Керкира 2:0 Аполлон Смирнис С
- 11.02.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Левадиакос С
Арис Салоники (последние 20 матчей: +15 =0 -5)
- 04.11.2018 Арис Салоники 0:1 Олимпиакос С
- 31.10.2018 Арис Салоники 2:1 Аиттитос Спатон К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 02.09.2018 Арис Салоники 2:0 Лариса С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 04.08.2018 Виллем II 0:1 Арис Салоники ТМК
- 03.08.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Арис Салоники ТМК
- 31.07.2018 Де Графсхап 0:1 Арис Салоники ТМК
- 27.05.2018 Анагенниси Кардица 0:1 Арис Салоники ФЛ
- 20.05.2018 Арис Салоники 2:0 Пансерраикос ФЛ
- 16.05.2018 Спарти 0:3 Арис Салоники ФЛ
- 13.05.2018 Арис Салоники 3:0 Верия ФЛ
- 06.05.2018 Арис Салоники 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 29.04.2018 Караискакис 0:2 Арис Салоники ФЛ
- 25.04.2018 Арис Салоники 3:0 Аполлон Лариса ФЛ
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 28.05.2017 Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
- 12.02.2017 Аполлон Смирнис 2:2 Арис Салоники Футбольная лига
- 06.01.2014 Арис Салоники 0:2 Аполлон Смирнис Суперлига
- 18.08.2013 Аполлон Смирнис 2:1 Арис Салоники Суперлига
Аполлон Смирнис
Арис Салоники
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|10
|9
|1
|0
|17 - 4
|28
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|4.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|17 - 5
|20
|5.
|Олимпиакос
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|6.
|Ксанти
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Арис Салоники
|1:0
|10
|5
|0
|5
|11 - 9
|15
|8.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Панаитоликос
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Лариса
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|11.
|Ламия
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|13.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|14.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Астерас
|10
|1
|3
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|10
|0
|1
|9
|1 - 14
|1
Первый тайм
15'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
6'
Лукич Андрей получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Матео Гарсия бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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