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Стадион:
Аполлон Смирнис
0:1
Первый тайм: 27'
Арис Салоники
0'
0:1
1' Гол
Матео Гарсия
6' Желтая карточка
Лукич Андрей
15' Желтая карточка
Баша Мигьен
27'
Первый тайм
Желтая карточка
15'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Лукич Андрей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Матео Гарсия бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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