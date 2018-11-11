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Стадион:
Ламия
0:0
Первый тайм: 45+'
Астерас
0'
14' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
17' Желтая карточка
Triantafyllos Pasalidis
27' Желтая карточка
Vanderson
30' Вторая желтая карточка
Vanderson
45'+2
Первый тайм
30'
Вандерсон Скардовелли получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
27'
Вандерсон Скардовелли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Triantafyllos Pasalidis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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