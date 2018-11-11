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Стадион: Lamia Municipal Stadium
14' Желтая карточкаИглесиас Матиас
17' Желтая карточкаTriantafyllos Pasalidis
27' Желтая карточкаVanderson
30' Вторая желтая карточкаVanderson
|
14'
27'
30'
Состав команд
27
Vanderson
Ламия 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Мелиссас Никос Вратарь
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Защитник
- 8 Пляцикас Василиос Защитник
- 4 Адехо Даниэль Защитник
- 27 Vanderson Защитник
- 23 Скондрас Яннис Полузащитник
- 21 Димуцос Элини Полузащитник
- 11 Караманос Тасос Полузащитник
- 10 Бертолио Факундо Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 50 Mark Asigba Защитник
- 14 Anestis Anastasiadis Защитник
- 7 Карагунис Танасис Полузащитник
- 45 Nikolaos Tsoukalos Полузащитник
- 6 Абдул Осман Полузащитник
- 18 Lazar Romanic
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Nikos Papadopoulos II Вратарь
- 27 Giannis Kotsiras Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 33 Angel Martinez II Защитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 6 Вальенте Хосе Защитник
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 22 Ролье Диего Полузащитник
- 28 Anastasios Douvikas
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
Ламия (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 04.11.2018 ПАС Янина 0:0 Ламия С
- 30.10.2018 Ламия 1:1 Волос К
- 27.10.2018 Ламия 3:2 Левадиакос С
- 20.10.2018 Лариса 1:2 Ламия С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 Ламия 1:1 ОФИ С
- 01.10.2018 Ламия 0:0 Ксанти С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 05.05.2018 Лариса 1:1 Ламия С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
Астерас (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.11.2018 Астерас 0:1 Ксанти С
- 31.10.2018 Трикала 0:1 Астерас К
- 28.10.2018 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 06.10.2018 Астерас 1:1 Панатинаикос С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис С
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 02.08.2018 Астерас 1:1 Хиберниан ЛЕ
- 26.07.2018 Хиберниан 3:2 Астерас ЛЕ
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис С
- 22.04.2018 АОК Керкира 1:3 Астерас С
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 02.04.2018 Астерас 4:0 Платаниас С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
Последние игры между собой
Ламия
Астерас
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|10
|9
|1
|0
|17 - 4
|28
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|0:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|4.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|17 - 5
|20
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|10
|6
|2
|2
|12 - 4
|20
|6.
|Ксанти
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Арис Салоники
|9
|4
|0
|5
|10 - 9
|12
|9.
|Панаитоликос
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Лариса
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|11.
|Ламия
|0:0
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|12.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|13.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|14.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Астерас
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|1 - 13
|1
Первый тайм
30'
Вандерсон Скардовелли получает вторую желтую карточку. Удаление.
27'
Вандерсон Скардовелли получил желтую карточку от судьи
17'
Triantafyllos Pasalidis получил желтую карточку от судьи
14'
Иглесиас Матиас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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