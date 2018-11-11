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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Тумба
0:0
Первый тайм: 31'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
87
Каньяс
Хосе
11
Диас
Хорхе
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 70 Кициу Стелиос Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 6 Тошка Алин Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 34 Хачериди Евгений Защитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 47 Акпом Чуба Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 47 Alexandros Malis Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 18 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 7 Nicolas Mana Полузащитник
- 10 Franco Mazurek Полузащитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 20 Роша Луис Защитник
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 5 Dimitris Gianniotis
- 23 Christos Agrodimos
- 54 Giorgos Liavas
- 37 Angelos Tsigaras
- Главный тренер: Traianos Dellas
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.11.2018 Види 1:0 ПАОК ЛЕ
- 03.11.2018 Атромитос 1:1 ПАОК С
- 29.10.2018 ПАОК 2:0 Панатинаикос С
- 25.10.2018 ПАОК 0:2 Види ЛЕ
- 21.10.2018 Арис Салоники 1:2 ПАОК С
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
Панаитоликос (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.11.2018 Паниониос 3:0 Панаитоликос С
- 31.10.2018 Киссамикос 0:0 Панаитоликос К
- 28.10.2018 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 20.10.2018 ПАС Янина 0:2 Панаитоликос С
- 06.10.2018 Панаитоликос 2:1 Левадиакос С
- 02.10.2018 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос К
- 29.09.2018 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 29.01.2017 Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
- 26.01.2017 ПАОК 4:1 Панаитоликос Кубок
- 11.01.2017 Панаитоликос 0:2 ПАОК Кубок
- 11.09.2016 ПАОК 2:1 Панаитоликос Суперлига
- 12.03.2016 Панаитоликос 0:3 ПАОК Суперлига
- 22.11.2015 ПАОК 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.01.2015 ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига
- 31.01.2015 ПАОК 1:2 Панаитоликос Суперлига
- 22.09.2014 Панаитоликос 0:1 ПАОК Суперлига
- 12.01.2014 ПАОК 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 24.08.2013 Панаитоликос 2:0 ПАОК Суперлига
- 18.03.2012 Панаитоликос 1:1 ПАОК Суперлига
- 20.11.2011 ПАОК 3:0 Панаитоликос Суперлига
ПАОК
Панаитоликос
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|0:0
|10
|8
|2
|0
|15 - 3
|26
|2.
|Атромитос
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Панатинаикос
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|4.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|17 - 5
|20
|5.
|Олимпиакос
|9
|6
|1
|2
|12 - 4
|19
|6.
|Ксанти
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Панаитоликос
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Арис Салоники
|9
|4
|0
|5
|10 - 9
|12
|10.
|Лариса
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|11.
|Ламия
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|13.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|14.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Астерас
|9
|1
|2
|6
|7 - 12
|5
|16.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|1 - 13
|1
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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