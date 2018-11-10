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Стадион:
Ксанти
0:1
Второй тайм: 46'
Паниониос
0'
0:1
36' Гол
Масурас Гиоргос
46'
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
33'
Ксанти делает замену. Силла Салимо уходит с поля, а Алмейда Диниш выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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