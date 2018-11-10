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Стадион: Xanthi FC Arena
0:1
36' ГолМасурас Гиоргос
|
36'
0:1
Состав команд
32
Касадо
Хорхе
27
Силла
Салимо
19
Kike
Boula
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
29
Банана
Яя
33
Коцич
Милан
Ксанти 4-2-3-1
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 31 Christos Lisgaras Защитник
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 27 Силла Салимо Защитник
- 9 Ковачевич Александар Полузащитник
- 8 Камара Мохамед II Полузащитник
- 19 Kike Boula Полузащитник
- 10 Джуричкович Петар Полузащитник
- 11 Sofiane Khadda Полузащитник
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Athanasios Garavelis Вратарь
- 4 Алмейда Диниш Защитник
- 21 Konstantinos Fliskas Защитник
- 97 Rafail Melissopoulos Полузащитник
- 7 Сарпонг Джеффри Полузащитник
- 18 Matias Castro II
- 30 Dimitris Meliopoulos
- Главный тренер: Milan Rastavac
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 2 Курди Амири Защитник
- 5 Dias VII Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 33 Коцич Милан Защитник
- 60 Кейта Абдулайе Полузащитник
- 20 Sebastian Piriz Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 16 Giannis Oikonomidis Полузащитник
- 23 Sotiris Tsiloulis Полузащитник
- 9 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Малерб Жереми Вратарь
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 8 Алберг Роланд Полузащитник
- 11 Oumar Camara Нападающий
- 17 Sofiane Sidi Ali
- Главный тренер: Аниго Хосе
Предыдущие игры
Ксанти (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.11.2018 Астерас 0:1 Ксанти С
- 01.11.2018 АОК Керкира 0:1 Ксанти К
- 29.10.2018 Ксанти 2:1 ПАС Янина С
- 21.10.2018 Левадиакос 1:2 Ксанти С
- 08.10.2018 Ксанти 1:0 Лариса С
- 01.10.2018 Ламия 0:0 Ксанти С
- 23.09.2018 Ксанти 3:0 ОФИ С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 26.08.2018 Ксанти 0:1 Панатинаикос С
- 07.05.2018 Панатинаикос 1:2 Ксанти С
- 29.04.2018 Ксанти 1:0 Лариса С
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 18.02.2018 АЕК 4:0 Ксанти С
- 10.02.2018 Ксанти 1:1 АОК Керкира С
Паниониос (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.11.2018 Паниониос 3:0 Панаитоликос С
- 31.10.2018 Аполлон Понту 0:4 Паниониос К
- 28.10.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 20.10.2018 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 03.10.2018 Паниониос 2:0 Лариса К
- 30.09.2018 Аполлон Смирнис 0:2 Паниониос С
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 26.08.2018 Паниониос 2:2 ОФИ С
- 06.05.2018 Паниониос 2:0 Левадиакос С
- 29.04.2018 Платаниас 1:2 Паниониос С
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Паниониос: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига
- 19.11.2017 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 05.02.2017 Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига
- 17.09.2016 Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига
- 12.03.2016 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 22.11.2015 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 04.02.2015 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 27.09.2014 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 23.03.2014 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 01.12.2013 Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига
- 14.04.2013 Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига
- 09.12.2012 Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига
- 18.04.2012 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 17.12.2011 Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига
- 09.01.2011 Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига
- 12.09.2010 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 07.03.2010 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 08.11.2009 Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
- 03.01.2009 Ксанти 0:0 Паниониос Суперлига
- 31.08.2008 Паниониос 0:1 Ксанти Суперлига
Ксанти
Паниониос
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Атромитос
|9
|6
|3
|0
|14 - 6
|21
|3.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|17 - 3
|20
|4.
|Панатинаикос
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|5.
|Олимпиакос
|9
|6
|1
|2
|12 - 4
|19
|6.
|Ксанти
|0:1
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Паниониос
|1:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Арис Салоники
|9
|4
|0
|5
|10 - 9
|12
|9.
|Панаитоликос
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Лариса
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|11.
|Ламия
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Левадиакос
|1:0
|10
|2
|1
|7
|7 - 16
|7
|13.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|14.
|ОФИ
|0:1
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Астерас
|9
|1
|2
|6
|7 - 12
|5
|16.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|1 - 13
|1
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
33'
Ксанти делает замену. Силла Салимо уходит с поля, а Алмейда Диниш выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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