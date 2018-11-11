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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Состав команд
15
Чосич
Урош
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
31
Бое
Лукас
15
Madson
17
Угрои
Роланд
АЕК 4-3-3
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 95 Алеф Салданья Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Нападающий
- 10 Ливайя Марко Нападающий
- 31 Бое Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 24 Stratos Svarnas Защитник
- 12 Гало Родриго Защитник
- 11 Янниотас Яннис Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 39 Моран Эрик Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Атромитос 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 17 Угрои Роланд Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 9 Giorgos Manousos Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 10 Н'Сикулу Кларк Нападающий
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
АЕК (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.11.2018 Бавария 2:0 АЕК ЛЧ
- 03.11.2018 Панатинаикос 0:0 АЕК С
- 31.10.2018 Аполлон Лариса 0:4 АЕК К
- 28.10.2018 АЕК 4:0 Арис Салоники С
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Аполлон Смирнис 0:2 АЕК С
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 03.11.2018 Атромитос 1:1 ПАОК С
- 31.10.2018 Ираклис 1:6 Атромитос К
- 28.10.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 22.10.2018 Атромитос 3:2 Астерас С
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
Последние игры между собой
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Атромитос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК Суперлига
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос Суперлига
- 18.03.2017 Атромитос 0:1 АЕК Суперлига
- 05.11.2016 АЕК 2:2 Атромитос Суперлига
- 26.04.2016 Атромитос 1:1 АЕК Кубок
- 20.04.2016 АЕК 1:0 Атромитос Кубок
- 07.02.2016 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 04.10.2015 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Разное
- 08.01.2015 АЕК 3:0 Атромитос Кубок Греции
- 21.04.2013 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 16.12.2012 АЕК 1:1 Атромитос Суперлига
- 13.05.2012 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 10.05.2012 АЕК 3:2 Атромитос Суперлига
- 18.04.2012 АЕК 0:0 Атромитос Суперлига
- 18.12.2011 Атромитос 1:0 АЕК Суперлига
- 30.04.2011 Атромитос 0:3 АЕК Кубок
- 03.04.2011 АЕК 1:0 Атромитос Суперлига
- 05.12.2010 Атромитос 1:1 АЕК Суперлига
- 10.01.2010 АЕК 3:3 Атромитос Суперлига
АЕК
Атромитос
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|9
|8
|1
|0
|15 - 3
|25
|2.
|Атромитос
|0:0
|10
|6
|4
|0
|14 - 6
|22
|3.
|АЕК
|0:0
|10
|6
|3
|1
|17 - 3
|21
|4.
|Панатинаикос
|9
|6
|2
|1
|14 - 6
|20
|5.
|Олимпиакос
|9
|6
|1
|2
|12 - 4
|19
|6.
|Ксанти
|10
|5
|3
|2
|10 - 5
|18
|7.
|Паниониос
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Арис Салоники
|9
|4
|0
|5
|10 - 9
|12
|9.
|Панаитоликос
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Лариса
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|11.
|Ламия
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|Левадиакос
|10
|2
|1
|7
|8 - 17
|7
|13.
|ПАС Янина
|10
|2
|1
|7
|5 - 17
|7
|14.
|ОФИ
|10
|1
|4
|5
|7 - 16
|7
|15.
|Астерас
|9
|1
|2
|6
|7 - 12
|5
|16.
|Аполлон Смирнис
|9
|0
|1
|8
|1 - 13
|1
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Первый тайм
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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