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Стадион:
АЕК
0:0
Первый тайм: 42'
Атромитос
0' 42'
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Первый тайм
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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57' 3 Чехия 2 РОССИЯ
Позже 0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин


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