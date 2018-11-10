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  5. Серия A
Стадион:
СПАЛ 2013
1:0
Второй тайм: 46'
Кальяри
0'
1:0
3' Гол
Петанья Андреа
8' Желтая карточка
Барелла Николо
17' Желтая карточка
Кастро Лукас
34' Желтая карточка
Вальдифиори Мирко
43' Желтая карточка
Фелипе Диас
46'
Второй тайм
46'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
44'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
44'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
Офсайд
42'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гомис Альфред
Угловой
41'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
41'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
40'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
39'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Кальяри
38'
ШАНС! Лаццари Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
37'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
36'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
36'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
36'
Шанс! Романья Филиппо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
36'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
34'
Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
34'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
33'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
32'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Офсайд
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
Удар от ворот произведет Кальяри
30'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
28'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
28'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кастро Лукас делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
26'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
25'
Кальяри контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
24'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
23'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
23'
Кальяри контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Падоин Симоне оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
18'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
17'
Кастро Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Кастро Лукас из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Лаццари Мануэль пострадал.
17'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
15'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
15'
Кастро Лукас из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
Угловой
12'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
12'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
12'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
Офсайд
11'
Кастро Лукас из команды Кальяри в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
Фол, нарушение
10'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Фарес Мохамед оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
8'
Рефери не любит споров - именно за это Барелла Николо сейчас получил желтую
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
8'
Матч возобновлен
8'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
6'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Ионице Артур нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
5'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
Удар от ворот произведет Кальяри
4'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
4'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
3'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОООООЛ - Петанья Андреа СПАЛ 2013 забивает ударом головой
3'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
2'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
1'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
СПАЛ 2013 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Кальяри
СПАЛ 2013
43.6% (75)
Ничья:
41.3% (71)
Кальяри
15.1% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.4% (66)
СПАЛ 2013:
20.9% (36)
СПАЛ 2013:
14.5% (25)
Кальяри:
9.3% (16)
СПАЛ 2013:
6.4% (11)
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