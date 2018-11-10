Стадион: Паоло Мацца
1:0
3' ГолПетанья Андреа
8' Желтая карточкаБарелла Николо
17' Желтая карточкаКастро Лукас
34' Желтая карточкаВальдифиори Мирко
43' Желтая карточкаФелипе Диас
Второй тайм
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
44'
44'
Шанс! Паволетти Леонардо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
44'
43'
Фелипе Диас получил желтую карточку от судьи
43'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
42'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 в офсайде
41'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Гомис Альфред
41'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
39'
39'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
38'
38'
38'
ШАНС! Лаццари Мануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
37'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
36'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
36'
36'
Шанс! Романья Филиппо из команды Кальяри пробил головой, но мимо
36'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
36'
35'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Вальдифиори Мирко получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Вальдифиори Мирко из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
34'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
33'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Паволетти Леонардо из команды Кальяри в офсайде
30'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
30'
30'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
29'
Гомис Альфред из команды СПАЛ 2013 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Падоин Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
28'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
28'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кастро Лукас делает длинную передачу вперед
27'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Паволетти Леонардо
26'
Ионице Артур нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
Кальяри контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
24'
Педру Жоау III не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
Кальяри контролирует мяч.
22'
21'
Педру Жоау III из команды Кальяри навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Падоин Симоне оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
18'
Матч возобновлен
18'
Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Кастро Лукас получил желтую карточку от судьи
17'
Кастро Лукас из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Лаццари Мануэль пострадал.
17'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
15'
Кастро Лукас из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
13'
13'
12'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
12'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
12'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
СПАЛ 2013 имеет хороший шанс забить.
11'
Кастро Лукас из команды Кальяри в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
10'
Ионице Артур из команды Кальяри играет слишком грубо. Фарес Мохамед оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Рефери не любит споров - именно за это Барелла Николо сейчас получил желтую
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
8'
Матч возобновлен
8'
7'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
6'
6'
Ионице Артур нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
5'
4'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
3'
ГОООООЛ - Петанья Андреа СПАЛ 2013 забивает ударом головой
3'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
2'
2'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
1'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
СПАЛ 2013 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Кальяри
СПАЛ 2013
43.6% (75)
Ничья:
41.3% (71)
Кальяри
15.1% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.4% (66)
1:0 СПАЛ 2013:
20.9% (36)
2:1 СПАЛ 2013:
14.5% (25)
1:2 Кальяри:
9.3% (16)
2:0 СПАЛ 2013:
6.4% (11)
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