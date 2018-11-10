Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
21' ГолКуаме Кристиан
Первый тайм
33'
Наполи имеет хороший шанс забить.
32'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Сильный дождь сегодня.
31'
30'
30'
Пентек Кшиштоф не смог попасть в створ ударом издали
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
29'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
28'
Отличный пас сделал Кришито Доменико из команды Дженоа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Кришито Доменико из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
27'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кальехон Хосе из команды Наполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Хильемарк Оскар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
25'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
25'
Бесса Даниэль наказан за толчок Хюсай Эльсейд
24'
24'
23'
Милик Аркадиуш из команды Наполи в офсайде
23'
Судья сигнализирует, что Пентек Кшиштоф из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
22'
22'
Гамшик Марек из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
21'
Ромуло Соуза сделал результативную передачу.
21'
ГОООООЛ - Куаме Кристиан Дженоа забивает ударом головой
21'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
21'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
19'
Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Зелиньски Петр из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
19'
Зелиньски Петр мяч отрикошетил от ворот
19'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает пас партнеру.
18'
Инсинье Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Судья сигнализирует, что Аллан Маркес из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
16'
Бесса Даниэль из команды Дженоа направляет мяч в штрафную площадку, но Оспина Давид выбегает и ловит мяч
16'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
16'
Оспина Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Велозу Мигель из команды Дженоа подал угловой справа.
16'
Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
15'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Руй Мариу
14'
Опасность предотвращена - Кулибали Калиду из команды Наполи вступил в отбор удачно
14'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
14'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
13'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
13'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
13'
Ромуло Соуза из команды Дженоа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
12'
ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Инсинье Лоренцо видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
11'
11'
Гамшик Марек не смог попасть в створ ударом издали
11'
Гамшик Марек из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
9'
Пентек Кшиштоф не смог попасть в створ ударом издали
9'
Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
8'
7'
7'
Безумный фол. Ромеро Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Милик Аркадиуш
7'
6'
Куаме Кристиан из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Кулибали Калиду пострадал.
6'
6'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает неудачный навес.
6'
Зелиньски Петр из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
6'
Милик Аркадиуш мяч отрикошетил от ворот
5'
Аллан Маркес из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
5'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
5'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
4'
4'
3'
3'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Милик Аркадиуш задерживает мяч рукой
2'
2'
Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе
2'
Куаме Кристиан из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Наполи
Дженоа
2.9% (5)
Ничья:
5.2% (9)
Наполи
92% (160)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
50.6% (88)
0:2 Наполи:
14.9% (26)
0:1 Наполи:
11.5% (20)
1:3 Наполи:
9.2% (16)
1:1 Ничья:
4.6% (8)
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