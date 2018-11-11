Стадион: Карло Кастеллани
21' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
25' Желтая карточкаМандрагора Роландо
40' Желтая карточкаФофана Секо
1:0
41' ГолЗайц Миха
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Первый тайм
44'
Аскуа Африйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
43'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
43'
Пуссетто Игнасио мяч отрикошетил от ворот
43'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
41'
Капуто Франческо сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Зайц Миха изменил счет на табло!
41'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
40'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
40'
Фофана Секо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
40'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Траоре Хамед оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
39'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
37'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
37'
36'
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
36'
Тер Авест Хидде мяч отрикошетил от ворот
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удинезе начинает контратаку
36'
Антонелли Лука ошибается в защите.
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Ди Лоренцо Джованни пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
34'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Капуто Франческо из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
33'
Хороший удар издали нанес Стрюгер-Ларсен Йенс, но отличный сейв сделал Проведель Иван. Угловой.
33'
33'
32'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
32'
Траоре Хамед из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Аскуа Африйе из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Ласанья Кевин наказан за толчок Сильвестре Матиас
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
30'
30'
Шанс! Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе пробил головой, но мимо
29'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
29'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
28'
28'
27'
Ласанья Кевин наказан за толчок Антонелли Лука
27'
Пуссетто Игнасио нанес удар, мяч был парирован, но Проведель Иван не удержал его в руках.
27'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
26'
Крунич Раде из команды Эмполи толкнул локтем оппонента. Это Вагё Молла заработал фол
26'
26'
ПЕРЕКЛАДИНА! Ласанья Кевин упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
25'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает пас партнеру.
25'
Удинезе начинает контратаку
25'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крунич Раде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Мандрагора Роландо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
24'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе играет слишком грубо. Крунич Раде оказался на газоне.
24'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
23'
23'
22'
Вагё Молла не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ди Лоренцо Джованни получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Ди Лоренцо Джованни грубо играет против соперника. Пострадал Пуссетто Игнасио
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
20'
Хороший удар издали нанес Де Пауль Родриго, но отличный сейв сделал Проведель Иван. Угловой.
20'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
19'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
19'
19'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
19'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
18'
Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
18'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
17'
17'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Назначен штрафной. Пострадал Де Пауль Родриго, его свалил Аскуа Африйе.
14'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
14'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
13'
ШАНС! Зайц Миха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
13'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
12'
Антонелли Лука ошибается в защите.
12'
11'
[player1] взял и забрал мяч на выходе
11'
11'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный пас сделал Де Пауль Родриго из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде
9'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Пуссетто Игнасио нанес удар издали, а Проведель Иван отбил его обратно в игру!
8'
Сильвестре Матиас ошибается в защите.
8'
Эмполи контролирует мяч.
8'
8'
Ласанья Кевин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
7'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
7'
7'
7'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
5'
5'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
4'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
4'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
3'
2'
Эмполи контролирует мяч.
2'
2'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эмполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Удинезе
Эмполи
29.1% (50)
Ничья:
51.2% (88)
Удинезе
19.8% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
45.9% (79)
1:0 Эмполи:
16.9% (29)
1:2 Удинезе:
11.6% (20)
2:1 Эмполи:
8.1% (14)
0:1 Удинезе:
6.4% (11)
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