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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Эмполи
1:0
Первый тайм: 44'
Удинезе
0'
21' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
25' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
40' Желтая карточка
Фофана Секо
1:0
41' Гол
Зайц Миха
44'
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Первый тайм
44'
Аскуа Африйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
43'
Майетта Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой справа.
43'
Пуссетто Игнасио мяч отрикошетил от ворот
43'
Майетта Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
41'
Капуто Франческо сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Зайц Миха изменил счет на табло!
41'
Капуто Франческо из команды Эмполи делает пас партнеру.
41'
Зайц Миха из команды Эмполи делает пас партнеру.
40'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
40'
Фофана Секо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
40'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Траоре Хамед оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
40'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Эмполи
39'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
38'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
38'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Эмполи
37'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает неудачный навес.
37'
Фофана Секо из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
37'
Удинезе контролирует мяч.
36'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе подал угловой слева.
36'
Тер Авест Хидде мяч отрикошетил от ворот
36'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удинезе начинает контратаку
36'
Антонелли Лука ошибается в защите.
Фол, нарушение
35'
Ласанья Кевин из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Ди Лоренцо Джованни пострадал.
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
34'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Капуто Франческо из команды Эмполи плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Аскуа Африйе из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
34'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
33'
Хороший удар издали нанес Стрюгер-Ларсен Йенс, но отличный сейв сделал Проведель Иван. Угловой.
33'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
33'
Удинезе контролирует мяч.
Офсайд
32'
Зайц Миха из команды Эмполи в офсайде
32'
Зайц Миха нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Траоре Хамед из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
32'
Траоре Хамед из команды Эмполи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Аскуа Африйе из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Ласанья Кевин наказан за толчок Сильвестре Матиас
31'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Удинезе контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
30'
Удар от ворот произведет Эмполи
30'
Шанс! Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе пробил головой, но мимо
29'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
29'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
27'
Ласанья Кевин наказан за толчок Антонелли Лука
27'
Пуссетто Игнасио нанес удар, мяч был парирован, но Проведель Иван не удержал его в руках.
27'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Крунич Раде из команды Эмполи толкнул локтем оппонента. Это Вагё Молла заработал фол
26'
Удар от ворот произведет Эмполи
26'
ПЕРЕКЛАДИНА! Ласанья Кевин упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
25'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает пас партнеру.
25'
Удинезе начинает контратаку
25'
Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Крунич Раде навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Желтая карточка
25'
Мандрагора Роландо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
24'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе играет слишком грубо. Крунич Раде оказался на газоне.
24'
Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
23'
Удинезе контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Эмполи
22'
Вагё Молла не смог попасть в створ ударом издали
22'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Ди Лоренцо Джованни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Ди Лоренцо Джованни грубо играет против соперника. Пострадал Пуссетто Игнасио
21'
Удинезе контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Угловой
20'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе разыграл угловой с правого угла.
20'
Хороший удар издали нанес Де Пауль Родриго, но отличный сейв сделал Проведель Иван. Угловой.
Угловой
20'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе разыграл угловой с левого угла.
19'
Фофана Секо мяч отрикошетил от ворот
19'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
19'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
19'
Беннасер Исмаэль из команды Эмполи делает неудачный навес.
18'
Трост-Эконг Виллиам из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
17'
Удинезе контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Эмполи
17'
Де Пауль Родриго не смог попасть в створ ударом издали
16'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Эмполи
15'
Удинезе контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Де Пауль Родриго, его свалил Аскуа Африйе.
14'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Эмполи имеет хороший шанс забить.
14'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Удинезе
13'
ШАНС! Зайц Миха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Крунич Раде из команды Эмполи делает пас партнеру.
13'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Антонелли Лука ошибается в защите.
12'
Удинезе контролирует мяч.
11'
[player1] взял и забрал мяч на выходе
11'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
11'
Отличный пас сделал Де Пауль Родриго из команды Удинезе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
Удинезе контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Офсайд
10'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе в офсайде
9'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Эмполи
9'
Пуссетто Игнасио нанес удар издали, а Проведель Иван отбил его обратно в игру!
8'
Сильвестре Матиас ошибается в защите.
8'
Эмполи контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Эмполи
8'
Ласанья Кевин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
7'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный кросс...
7'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
7'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Фофана Секо из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
5'
Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе
4'
Ди Лоренцо Джованни из команды Эмполи отправил кросс в штрафную...
4'
Аскуа Африйе из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
4'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
3'
Удинезе контролирует мяч.
2'
Эмполи контролирует мяч.
2'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Тер Авест Хидде из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Удинезе контролирует мяч.
1'
Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эмполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эмполи 1:0 Удинезе
Эмполи
29.1% (50)
Ничья:
51.2% (88)
Удинезе
19.8% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
45.9% (79)
Эмполи:
16.9% (29)
Удинезе:
11.6% (20)
Эмполи:
8.1% (14)
Удинезе:
6.4% (11)
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