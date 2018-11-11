Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
0:1
5' ГолСантандер Федерико
5' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
15' Желтая карточкаБани Маттиа
19' Желтая карточкаКалабрези Артуро
1:1
20' ПенальтиМеджорини Риккардо
37' Желтая карточкаХеландер Филип
Первый тайм
44'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Хеландер Филип из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Удар от ворот произведет Кьево
43'
Хеландер Филип из команды Болонья сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
41'
41'
Кийине Софиан из команды Кьево делает неудачный навес.
41'
Судья сигнализирует, что Крейчи Ладислав из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Степински Мариуш
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
37'
Хеландер Филип получил желтую карточку от судьи
37'
Хеландер Филип из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Степински Мариуш заработал фол
37'
37'
Удар от ворот произведет Кьево
37'
Крейчи Ладислав из команды Болонья пробил со штрафного, но очень мимо цели.
36'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Джемаили Блерим
35'
35'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
35'
Болонья начинает контратаку
35'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
34'
Данило Ларанжера из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
34'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Радованович Иван из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Хетемай Перпарим из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
33'
Оби Джоэл нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
32'
Степински Мариуш из команды Кьево делает пас партнеру.
32'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Кьево имеет хороший шанс забить.
32'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Кьево контролирует мяч.
32'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Кьево
31'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
31'
Шанс! М'Байе Ибрахим из команды Болонья пробил головой, но мимо
31'
Сванберг Маттиас из команды Болонья подал угловой слева.
31'
Россеттини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Хеландер Филип из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Сванберг Маттиас из команды Болонья подал угловой справа.
30'
Барба Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Сантандер Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
29'
Кьево вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
28'
ШАНС! Оби Джоэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Степински Мариуш из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Голкипер мог бы сыграть и получше
28'
Бани Маттиа из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
27'
Кьево имеет хороший шанс забить.
27'
Кьево контролирует мяч.
27'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
26'
Оби Джоэл из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
26'
Хетемай Перпарим из команды Кьево разыграл угловой с левого угла.
25'
Хороший удар издали нанес Кийине Софиан, но отличный сейв сделал Скорупски Лукаш. Угловой.
25'
Кьево имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
24'
Барба Федерико делает длинную передачу вперед
24'
Крейчи Ладислав из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Депаоли Фабио пострадал.
24'
Опасность предотвращена - Депаоли Фабио из команды Кьево вступил в отбор удачно
23'
Сванберг Маттиас из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Крейчи Ладислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Депаоли Фабио из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
22'
Бани Маттиа делает длинную передачу вперед
21'
Сантандер Федерико задерживает мяч рукой
21'
Сванберг Маттиас наказан за толчок Бани Маттиа
21'
20'
Г О О О О Л - Меджорини Риккардо из команды Кьево забивает с точки!
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Калабрези Артуро получил желтую карточку от судьи
19'
ПЕНАЛЬТИ! - Калабрези Артуро играет рукой в штрафной! Калабрези Артуро вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
19'
Кийине Софиан из команды Кьево делает навес прямо в штрафную.
19'
Отличные скиллы показывает Кийине Софиан, обводя своих соперников
18'
Кьево имеет хороший шанс забить.
18'
Сантандер Федерико из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Радованович Иван заработал фол
18'
18'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барба Федерико
16'
Джемаили Блерим из команды Болонья разыграл угловой с правого угла.
15'
Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
15'
Бани Маттиа из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Пульгар Эрик пострадал.
15'
14'
13'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Хеландер Филип из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Хетемай Перпарим пострадал.
12'
ШАНС! Джемаили Блерим нанес удар с лета, но не попал по воротам!
12'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Паласио Родриго должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
12'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает пас партнеру.
11'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
11'
10'
10'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Паласио Родриго из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
9'
Как он промахнулся? Меджорини Риккардо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Барба Федерико из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
9'
Кьево имеет хороший шанс забить.
8'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Пульгар Эрик из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Кьево контролирует мяч.
7'
Кьево вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Данило Ларанжера из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Хетемай Перпарим из команды Кьево делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
6'
Крейчи Ладислав из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Депаоли Фабио пострадал.
5'
Меджорини Риккардо получает желтую карточку за неспортивное поведение
5'
Г О О О О Л - Сантандер Федерико из команды Болонья забивает головой!
4'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
3'
Сантандер Федерико из команды Болонья в офсайде
3'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
3'
Сванберг Маттиас из команды Болонья подал угловой слева.
2'
Барба Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
1'
Сванберг Маттиас из команды Болонья делает пас партнеру.
1'
Кьево контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кьево 1:1 Болонья
Кьево
28.1% (48)
Ничья:
40.4% (69)
Болонья
31.6% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.5% (59)
0:1 Болонья:
17.5% (30)
1:0 Кьево:
14.6% (25)
1:2 Болонья:
11.7% (20)
2:1 Кьево:
10.5% (18)
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