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Стадион:
Рома
 
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Сампдория
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Рома
88.7% (63)
Ничья:
9.9% (7)
Сампдория
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
39.4% (28)
Рома:
23.9% (17)
Рома:
14.1% (10)
Рома:
7% (5)
Ничья:
5.6% (4)
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