Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Фиорентина 1:1 Рома СA
- 28.10.2018 Наполи 1:1 Рома СA
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 20.10.2018 Рома 0:2 СПАЛ 2013 СA
- 06.10.2018 Эмполи 0:2 Рома СA
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
Сампдория (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.11.2018 Сампдория 1:4 Торино СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 22.10.2018 Сампдория 0:0 Сассуоло СA
- 07.10.2018 Аталанта 0:1 Сампдория СA
- 01.10.2018 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.09.2018 Кальяри 0:0 Сампдория СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 12.08.2018 Сампдория 1:0 Витербезе К
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 01.08.2018 Фулхэм 0:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Сампдория 3:1 Парма ТМК
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 21.07.2018 Сампдория 1:1 ФералпиСало ТМК
- 14.07.2018 Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле ТМК
- 20.05.2018 СПАЛ 2013 3:1 Сампдория СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория Серия A
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома Серия A
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома Серия A
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория Кубок
- 11.09.2016 Рома 3:2 Сампдория Серия A
- 07.02.2016 Рома 2:1 Сампдория Серия A
- 23.09.2015 Сампдория 2:1 Рома Серия A
- 16.03.2015 Рома 0:2 Сампдория Серия A
- 25.10.2014 Сампдория 0:0 Рома Серия A
- 16.02.2014 Рома 3:0 Сампдория Серия A
- 09.01.2014 Рома 1:0 Сампдория Кубок
- 25.09.2013 Сампдория 0:2 Рома Серия A
- 10.02.2013 Сампдория 3:1 Рома Серия A
- 26.09.2012 Рома 1:1 Сампдория Серия A
- 22.05.2011 Рома 3:1 Сампдория Серия A
- 09.01.2011 Сампдория 2:1 Рома Серия A
- 25.04.2010 Рома 1:2 Сампдория Серия A
- 13.12.2009 Сампдория 0:0 Рома Серия A
- 15.03.2009 Сампдория 2:2 Рома Серия A
- 14.01.2009 Рома 2:0 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|24 - 8
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 6
|25
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 12
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 13
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 9
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 13
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|13.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 24
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Кьево
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|8 - 28
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СампдорияДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Рома
88.7% (63)
Ничья:
9.9% (7)
Сампдория
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
39.4% (28)
2:0 Рома:
23.9% (17)
1:0 Рома:
14.1% (10)
3:1 Рома:
7% (5)
1:1 Ничья:
5.6% (4)
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