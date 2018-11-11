Стадион: Stadio Mapei - Citta del Tricolore
0:1
8' ГолПароло Марко
1:1
15' ГолФеррари Джанмарко
23' Желтая карточкаДункан Альфред
28' Желтая карточкаРаду Стефан
41' Желтая карточкаАльберто Луис
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Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
45'
Боатенг Кевин-Принс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
44'
Альберто Луис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Пароло Марко из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
43'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
43'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
41'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
41'
41'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
41'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Луис Фелипе из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Боатенг Кевин-Принс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
39'
39'
Хорошую попытку сделал Боатенг Кевин-Принс. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Ачерби Франческо из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
38'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Лулич Сенад из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
36'
36'
Боатенг Кевин-Принс не смог попасть в створ ударом издали
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Альберто Луис из команды Лацио делает пас партнеру.
36'
Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
36'
Лацио начинает контратаку
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
35'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
35'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
34'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
33'
Отличный пас сделал Феррари Джанмарко из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
32'
32'
Иммобиле Чиро из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Феррари Джанмарко пострадал.
31'
31'
Луис Фелипе из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Лукас Лейва пострадал.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
30'
30'
Отличный пас сделал Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!
29'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
29'
Альберто Луис из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Лацио начинает контратаку
29'
29'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Раду Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
28'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
28'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
27'
27'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
27'
27'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
27'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Отличные скиллы показывает Сенси Стефано, обводя своих соперников
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Лацио контролирует мяч.
26'
26'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Локателли Мануэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
24'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Маньяни Джанджакомо
24'
23'
Дункан Альфред получил желтую карточку от судьи
23'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Милинкович-Савич Сергей пострадал.
22'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
22'
21'
21'
21'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Сенси Стефано из команды Сассуоло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
19'
Ачерби Франческо из команды Лацио играет слишком грубо. Боатенг Кевин-Принс оказался на газоне.
18'
17'
Габаррон Патрисио из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Лукас Лейва из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
16'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
15'
ГОООООЛ - Феррари Джанмарко Сассуоло забивает ударом головой
15'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
15'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло в офсайде
13'
Консильи Андреа делает длинную передачу вперед
13'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
12'
12'
Луис Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Отличный пас сделал Локателли Мануэль из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
11'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
11'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Маньяни Джанджакомо наказан за толчок Иммобиле Чиро
10'
10'
9'
8'
ГОЛ! Легко закончил атаку Пароло Марко из команды Лацио, забив в пустые ворота!
8'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Альберто Луис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
7'
7'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
7'
7'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
6'
Сенси Стефано нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
6'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
5'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
5'
5'
4'
4'
4'
3'
Альберто Луис из команды Лацио направляет мяч в штрафную площадку, но Консильи Андреа выбегает и ловит мяч
3'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
2'
Пароло Марко из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Сенси Стефано пострадал.
2'
2'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лацио начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Лацио
Сассуоло
6.4% (11)
Ничья:
18.1% (31)
Лацио
75.4% (129)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
45.6% (78)
0:1 Лацио:
16.4% (28)
1:1 Ничья:
13.5% (23)
0:2 Лацио:
6.4% (11)
2:2 Ничья:
4.7% (8)
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