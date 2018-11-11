  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сассуоло
1:1
Перерыв
Лацио
0'
0:1
8' Гол
Пароло Марко
1:1
15' Гол
Феррари Джанмарко
23' Желтая карточка
Дункан Альфред
28' Желтая карточка
Раду Стефан
41' Желтая карточка
Альберто Луис
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Или установите мобильное приложение на Android
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Лулич Сенад из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
45'
Боатенг Кевин-Принс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
44'
Альберто Луис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Пароло Марко из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Пароло Марко из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Лацио имеет хороший шанс забить.
43'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
43'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
42'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
41'
Альберто Луис получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
41'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Габаррон Патрисио из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
41'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Адьяпонг Клод выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Лацио имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
39'
Луис Фелипе из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Боатенг Кевин-Принс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
39'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
39'
Хорошую попытку сделал Боатенг Кевин-Принс. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Ачерби Франческо из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Адьяпонг Клод
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Иммобиле Чиро из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Лулич Сенад из команды Лацио направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Лацио
36'
Боатенг Кевин-Принс не смог попасть в створ ударом издали
36'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Альберто Луис из команды Лацио делает пас партнеру.
36'
Альберто Луис из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
36'
Лацио начинает контратаку
35'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
35'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
35'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
34'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Лацио имеет хороший шанс забить.
33'
Отличный пас сделал Феррари Джанмарко из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
33'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
32'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Иммобиле Чиро из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Феррари Джанмарко пострадал.
31'
Удар от ворот произведет Сассуоло
31'
Луис Фелипе из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Берарди Доменико из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Лукас Лейва пострадал.
30'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
30'
Удар от ворот произведет Сассуоло
30'
Отличный пас сделал Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммобиле Чиро нанес удар в каркас ворот!
29'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
29'
Альберто Луис из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Лацио начинает контратаку
29'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
29'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
28'
Раду Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Раду Стефан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
28'
Лукас Лейва из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Сассуоло контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Милинкович-Савич Сергей не смог попасть в створ ударом издали
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
27'
Лацио имеет хороший шанс забить.
27'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
27'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
26'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Отличные скиллы показывает Сенси Стефано, обводя своих соперников
26'
Сенси Стефано из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
26'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
26'
Лацио контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Лацио
26'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Локателли Мануэль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Маньяни Джанджакомо
24'
Лацио имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
23'
Дункан Альфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Дункан Альфред из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Милинкович-Савич Сергей пострадал.
22'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Сассуоло контролирует мяч.
22'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Сассуоло контролирует мяч.
21'
Сенси Стефано из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Сенси Стефано из команды Сассуоло пробил со штрафного, но очень мимо цели.
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
19'
Ачерби Франческо из команды Лацио играет слишком грубо. Боатенг Кевин-Принс оказался на газоне.
18'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
17'
Габаррон Патрисио из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
17'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
17'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Лукас Лейва из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Берарди Доменико пострадал.
16'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
15'
Лирола Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГОООООЛ - Феррари Джанмарко Сассуоло забивает ударом головой
15'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
15'
Габаррон Патрисио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
14'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
14'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло в офсайде
13'
Консильи Андреа делает длинную передачу вперед
13'
Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Луис Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Лацио
12'
Отличный пас сделал Локателли Мануэль из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
11'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
11'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
11'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Сассуоло контролирует мяч.
Описание гола
8'
ГОЛ! Легко закончил атаку Пароло Марко из команды Лацио, забив в пустые ворота!
8'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Альберто Луис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
7'
Лацио имеет хороший шанс забить.
7'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
7'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
7'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
6'
Сенси Стефано нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
6'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
6'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
6'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
5'
Адьяпонг Клод из команды Сассуоло делает пас партнеру.
5'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Сассуоло имеет хороший шанс забить.
4'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Альберто Луис из команды Лацио направляет мяч в штрафную площадку, но Консильи Андреа выбегает и ловит мяч
3'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
Фол, нарушение
2'
Пароло Марко из команды Лацио опасно и грубо сыграл. Сенси Стефано пострадал.
2'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сассуоло контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Лацио начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Лацио
Сассуоло
6.4% (11)
Ничья:
18.1% (31)
Лацио
75.4% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
45.6% (78)
Лацио:
16.4% (28)
Ничья:
13.5% (23)
Лацио:
6.4% (11)
Ничья:
4.7% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация