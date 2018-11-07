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Стадион:
Атлетико М
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 4 минуты.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Атлетико М
83.5% (66)
Ничья:
10.1% (8)
Атлетик Б
6.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
30.4% (24)
Атлетико М:
30.4% (24)
Атлетико М:
17.7% (14)
Атлетик Б:
6.3% (5)
Ничья:
5.1% (4)
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