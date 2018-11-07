Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Леганес 1:1 Атлетико М П
- 30.10.2018 Сант-Андреу 0:1 Атлетико М КК
- 27.10.2018 Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад П
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Вильярреал 1:1 Атлетико М П
- 07.10.2018 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
Атлетик Б (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 05.11.2018 Эспаньол 1:0 Атлетик Б П
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 24.10.2018 Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б П
- 21.10.2018 Эйбар 1:1 Атлетик Б П
- 05.10.2018 Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад П
- 29.09.2018 Барселона 1:1 Атлетик Б П
- 26.09.2018 Атлетик Б 0:3 Вильярреал П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 27.08.2018 Атлетик Б 2:2 Уэска П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 12.08.2018 Аугсбург 0:1 Атлетик Б ТМК
- 11.08.2018 Ганновер 96 2:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Майнц 0:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 3:2 Атлетик Б ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 21.05.2017 Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера
- 20.04.2016 Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера
- 13.12.2015 Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
- 02.05.2015 Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера
- 21.12.2014 Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера
- 29.03.2014 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 29.01.2014 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля
- 24.01.2014 Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля
- 03.11.2013 Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
- 28.01.2013 Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
- 28.08.2012 Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера
- 09.05.2012 Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы
- 21.03.2012 Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера
- 28.10.2011 Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера
- 30.01.2011 Атлетико М 0:2 Атлетик Б Примера
- 12.09.2010 Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера
- 26.03.2010 Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|31 - 14
|24
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|4.
|Алавес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|7.
|Леванте
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|12.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 16
|14
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|7 - 9
|11
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Леганес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик БДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 4 минуты.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Атлетико М
83.5% (66)
Ничья:
10.1% (8)
Атлетик Б
6.3% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
30.4% (24)
2:1 Атлетико М:
30.4% (24)
1:0 Атлетико М:
17.7% (14)
1:2 Атлетик Б:
6.3% (5)
0:0 Ничья:
5.1% (4)
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