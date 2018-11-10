Стадион: Монтиливи
19' Желтая карточкаОскар Родригес
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Первый тайм
20'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Тарин Родриго из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
19'
Оскар Родригес получил желтую карточку от судьи
19'
Оскар Родригес из команды Леганес играет слишком грубо. Порро Педро оказался на газоне.
19'
19'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
19'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
18'
Тарин Родриго наказан за толчок Гарсия Борха I
17'
17'
17'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Тарин Родриго из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Жирона имеет хороший шанс забить.
16'
16'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Ресио Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
14'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Стуани Кристиан из команды Жирона наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
14'
Жирона имеет хороший шанс забить.
13'
12'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Планас Карлес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
12'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Порро Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Сиовас Димитрис наказан за толчок Понс Пере
11'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Удар от ворот произведет Леганес
10'
Робертс Патрик нанес удар чуть мимо. Близко!
10'
Отличные скиллы показывает Гарсия Борха I, обводя своих соперников
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
9'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
8'
8'
Ресио Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Каррильо Гидо заработал фол
7'
7'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 5%, [team2]: 95%.
4'
3'
Гарсия Борха I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Перес Рубен из команды Леганес подал угловой слева.
3'
Рамальо Чимено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Понс Пере из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Каррильо Гидо пострадал.
2'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Леганес
Жирона
80% (136)
Ничья:
15.3% (26)
Леганес
4.7% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
38.8% (66)
2:1 Жирона:
30.6% (52)
1:1 Ничья:
15.3% (26)
2:0 Жирона:
10.6% (18)
1:2 Леганес:
2.4% (4)
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