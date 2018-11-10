Стадион: Хосе Сорилья
0:0
Второй тайм: 47'
15' Желтая карточкаАрбилья Анайц
41' Желтая карточкаНачо Мартинес
Второй тайм
47'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
Эйбар контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Хордан Хоан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Судья свистит. Калеро Фернандо атаковал сзади соперника. Это Эскаланте Гонсало заработал своей команде штрафной
46'
Эйбар контролирует мяч.
46'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Назначен штрафной. Пострадал Хордан Хоан, его свалил Кико Франсиско.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
44'
Алькарас Рубен наказан за толчок Орельяна Фабиан
44'
43'
43'
Вальядолид начинает контратаку
43'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
43'
Хороший удар издали нанес Хордан Хоан, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
42'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
42'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Начо Мартинес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
41'
Начо Мартинес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
40'
40'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Вальядолид начинает контратаку
40'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Судья свистит. Шарлес Диас атаковал сзади соперника. Это Мичель заработал своей команде штрафной
39'
39'
Унал Энес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Паулу Оливейра пострадал.
37'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
37'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Так близко к голу! Орельяна Фабиан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Масип Хорди!
37'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
36'
36'
Алькарас Рубен возвращается на поле.
35'
35'
Матч возобновлен
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Алькарас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
Эскаланте Гонсало задерживает мяч рукой
32'
Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
31'
31'
Мичель из команды Вальядолид делает неудачный навес.
31'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
29'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Унал Энес
29'
Оскар Плано из команды Вальядолид в офсайде
28'
26'
Калеро Фернандо наказан за толчок Шарлес Диас
26'
26'
Назначен штрафной. Пострадал Оскар Плано, его свалил Папа Диоп.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
24'
Паулу Оливейра наказан за толчок Унал Энес
23'
Вальядолид контролирует мяч.
23'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Начо Мартинес не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
20'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
19'
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена из-за технических проблем.
17'
Арбилья Анайц возвращается на поле.
17'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Арбилья Анайц получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Арбилья Анайц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
15'
Безумный фол. Арбилья Анайц грубо играет против соперника. Пострадал Оскар Плано
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
15'
15'
Суарес Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Удар от ворот произведет Вальядолид
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
11'
11'
Орельяна Фабиан имел все шансы забить, но Масип Хорди сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
11'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Кукурелья Марк
9'
Вальядолид контролирует мяч.
8'
Оскар Плано из команды Вальядолид в офсайде
8'
Риесго Асьер не дал случится голу! Унал Энес должен был забивать, но Риесго Асьер сделал отличный сейв
8'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.
7'
Суарес Тони из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
7'
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
5'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
3'
3'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
3'
Кукурелья Марк из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Суарес Тони наказан за толчок Эскаланте Гонсало
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Эйбар
Вальядолид
81.4% (140)
Ничья:
16.3% (28)
Эйбар
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вальядолид:
50% (86)
2:1 Вальядолид:
20.9% (36)
1:1 Ничья:
14% (24)
2:0 Вальядолид:
7.6% (13)
1:2 Эйбар:
1.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация