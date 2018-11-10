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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Вальядолид
0:0
Второй тайм: 47'
Эйбар
0'
15' Желтая карточка
Арбилья Анайц
41' Желтая карточка
Начо Мартинес
47'
Второй тайм
47'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
Эйбар контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
48'
Хордан Хоан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Калеро Фернандо атаковал сзади соперника. Это Эскаланте Гонсало заработал своей команде штрафной
46'
Эйбар контролирует мяч.
46'
Пенья Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Хордан Хоан, его свалил Кико Франсиско.
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
44'
Алькарас Рубен наказан за толчок Орельяна Фабиан
44'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Эйбар
43'
Вальядолид начинает контратаку
43'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
43'
Хороший удар издали нанес Хордан Хоан, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
42'
Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
42'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Начо Мартинес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
41'
Начо Мартинес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
40'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Вальядолид начинает контратаку
40'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Шарлес Диас атаковал сзади соперника. Это Мичель заработал своей команде штрафной
39'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
39'
Унал Энес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Паулу Оливейра пострадал.
Фол, нарушение
38'
Унал Энес наказан за толчок Папа Диоп
Офсайд
37'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
37'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Так близко к голу! Орельяна Фабиан имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Масип Хорди!
37'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает отличный кросс...
36'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
36'
Алькарас Рубен возвращается на поле.
35'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Алькарас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
34'
Алькарас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
33'
Эскаланте Гонсало задерживает мяч рукой
Офсайд
32'
Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
31'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Мичель из команды Вальядолид делает неудачный навес.
Угловой
31'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Унал Энес
Офсайд
29'
Оскар Плано из команды Вальядолид в офсайде
28'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Калеро Фернандо наказан за толчок Шарлес Диас
26'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Оскар Плано, его свалил Папа Диоп.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Шарлес Диас из команды Эйбар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
24'
Орельяна Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
24'
Паулу Оливейра наказан за толчок Унал Энес
23'
Вальядолид контролирует мяч.
23'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Оскар Плано из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Эйбар
21'
Начо Мартинес не смог попасть в створ ударом издали
21'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
20'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с правого угла.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
19'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
19'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Травма, повреждение
17'
Арбилья Анайц возвращается на поле.
17'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Арбилья Анайц получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Арбилья Анайц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
15'
Арбилья Анайц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Арбилья Анайц грубо играет против соперника. Пострадал Оскар Плано
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Удар от ворот произведет Эйбар
15'
Суарес Леонардо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Удар от ворот произведет Вальядолид
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
14'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
13'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
13'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
12'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Орельяна Фабиан имел все шансы забить, но Масип Хорди сделал отличный сейв!
11'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
11'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Кукурелья Марк
9'
Вальядолид контролирует мяч.
Офсайд
8'
Оскар Плано из команды Вальядолид в офсайде
8'
Риесго Асьер не дал случится голу! Унал Энес должен был забивать, но Риесго Асьер сделал отличный сейв
8'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает пас партнеру.
7'
Суарес Тони из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
7'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Риесго Асьер взял и забрал мяч на выходе
5'
Начо Мартинес из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
4'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Кико Франсиско
3'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
3'
Кукурелья Марк из команды Эйбар навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Шарлес Диас из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Суарес Тони наказан за толчок Эскаланте Гонсало
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вальядолид начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Эйбар
Вальядолид
81.4% (140)
Ничья:
16.3% (28)
Эйбар
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Вальядолид:
50% (86)
Вальядолид:
20.9% (36)
Ничья:
14% (24)
Вальядолид:
7.6% (13)
Эйбар:
1.2% (2)
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