Стадион: Сьюдад де Валенсия
1:0
Первый тайм: 21'
1:0
4' ГолЧема Родригес
13' Желтая карточкаБоатенг Эммануэль
Первый тайм
21'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
21'
Моралес Луис из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Тео Эрнандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Боатенг Эммануэль оказался на газоне.
19'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Субельдия Игор
17'
17'
ШАНС! Джейсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Отличные скиллы показывает Джейсон, обводя своих соперников
16'
16'
Моралес Луис из команды Леванте навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
13'
Боатенг Эммануэль получил желтую карточку от судьи
13'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте толкнул локтем оппонента. Это Льоренте Диего заработал фол
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ильяраменди Асьер и Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад.
12'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
10'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Барди Энис
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Реал Сосьедад имеет хороший шанс забить.
9'
Леванте контролирует мяч.
8'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой слева.
7'
Горосабел Андони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Кампанья Хосе из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
6'
Джейсон не смог попасть в створ ударом издали
6'
Майораль Борха из команды Леванте делает пас партнеру.
6'
Моралес Луис из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
5'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
4'
Джейсон сделал результативную передачу.
4'
ГОЛ! - Чема Родригес из команды Леванте наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
3'
3'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
3'
Барди Энис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
2'
Барди Энис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леванте начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леванте 1:0 Реал Сосьедад
Леванте
38% (68)
Ничья:
42.5% (76)
Реал Сосьедад
19.6% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38% (68)
2:1 Леванте:
26.3% (47)
1:2 Реал Сосьедад:
11.2% (20)
1:0 Леванте:
9.5% (17)
0:2 Реал Сосьедад:
2.8% (5)
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