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Сельта
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 29 минут.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Сельта
11.1% (8)
Ничья:
20.8% (15)
Реал Мадрид
68.1% (49)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
37.5% (27)
Ничья:
12.5% (9)
Реал Мадрид:
9.7% (7)
Реал Мадрид:
8.3% (6)
Реал Мадрид:
6.9% (5)
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