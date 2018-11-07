Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал Мадрид

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Стадион: Балаидос
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Сельта (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 04.11.2018 Бетис 3:3 Сельта П
- 01.11.2018 Сельта 1:1 Реал Сосьедад КК
- 27.10.2018 Сельта 4:0 Эйбар П
- 19.10.2018 Сельта 0:1 Алавес П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 01.10.2018 Сельта 1:1 Хетафе П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Сельта 1:2 Майнц ТМК
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 27.07.2018 Брага 0:0 Сельта ТМК
- 21.07.2018 Сельта 1:1 Кордова ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 07.11.2018 Виктория Пльзень 0:5 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.11.2018 Реал Мадрид 2:0 Вальядолид П
- 31.10.2018 Мелилья 0:4 Реал Мадрид КК
- 28.10.2018 Барселона 5:1 Реал Мадрид П
- 23.10.2018 Реал Мадрид 2:1 Виктория Пльзень ЛЧ
- 20.10.2018 Реал Мадрид 1:2 Леванте П
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 11
Реал Мадрид: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 3
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта Примера
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера
- 25.01.2017 Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 18.01.2017 Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля
- 27.08.2016 Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера
- 05.03.2016 Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера
- 24.10.2015 Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера
- 26.04.2015 Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера
- 06.12.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 11.05.2014 Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера
- 06.01.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 10.03.2013 Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера
- 10.01.2013 Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
- 13.12.2012 Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 20.10.2012 Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|31 - 14
|24
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|4.
|Алавес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|7.
|Леванте
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|12.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 16
|14
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|7 - 9
|11
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Леганес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Сельта - Реал Мадрид
Сельта
11.1% (8)
Ничья:
20.8% (15)
Реал Мадрид
68.1% (49)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
37.5% (27)
1:1 Ничья:
12.5% (9)
0:2 Реал Мадрид:
9.7% (7)
1:3 Реал Мадрид:
8.3% (6)
0:1 Реал Мадрид:
6.9% (5)
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