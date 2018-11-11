Стадион: Мендисорроса
0:1
35' ГолГомес Мойсес II
Первый тайм
39'
39'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес пасует в штрафную, но Йованович Александар II выходит и ловит мяч.
38'
Алавес имеет хороший шанс забить.
38'
37'
Гюрлер Сердар из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
37'
Кальери Хонатан имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
37'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Гомес Мойсес II из команды Уэска переиграл вратаря дальним ударом!
35'
35'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
35'
Феррейро Давид из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
34'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Опасность предотвращена - Пулидо Хорхе из команды Уэска вступил в отбор удачно
33'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Химо Наварро из команды Алавес делает пас партнеру.
33'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
33'
Йованович Александар II вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Хони Родригес. Отличный был шанс, чтобы забить!
32'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный кросс...
32'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
31'
Кальери Хонатан наказан за толчок Брежанчич Райко
31'
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Судья сигнализирует, что Гюрлер Сердар из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
30'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Мусто Дамиан наказан за толчок Ману Гарсия
28'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
28'
28'
Химо Наварро не смог попасть в створ ударом издали
27'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
27'
Брежанчич Райко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Игрок команды Уэска совершает фол
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
25'
25'
Матч возобновлен
24'
Инсуа Пабло получил травму и заменен. Брежанчич Райко выходит на поле.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Инсуа Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Инсуа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Инсуа Пабло наказан за толчок Кальери Хонатан
22'
Кучо Эрнандес из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
22'
Брашанац Дарко пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
21'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
21'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
21'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
19'
Матч возобновлен
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Марипан Гильермо наказан за толчок Гюрлер Сердар
18'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
18'
Йованович Александар II не дал случится голу! Бастон Борха должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
18'
Ибай Гомес из команды Алавес увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
17'
16'
16'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
16'
Хони Родригес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Судья сигнализирует, что Кучо Эрнандес из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Алавес контролирует мяч.
13'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
12'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
12'
Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
11'
ШАНС! Гомес Мойсес II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Семеду Рубен из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
11'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой справа.
11'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
10'
9'
Агиррегабириа Мартин задерживает мяч рукой
9'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
8'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
7'
Лагуардия Виктор из команды Алавес играет слишком грубо. Кучо Эрнандес оказался на газоне.
6'
6'
Мусто Дамиан из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Марипан Гильермо наказан за толчок Кучо Эрнандес
3'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
3'
Уэска начинает контратаку
3'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
1'
Уэска контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уэска начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Уэска
Алавес
94.2% (163)
Ничья:
4.6% (8)
Уэска
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Алавес:
39.9% (69)
2:1 Алавес:
28.3% (49)
2:0 Алавес:
23.7% (41)
1:1 Ничья:
4% (7)
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