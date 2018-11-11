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  5. Примера
Стадион:
Алавес
0:1
Первый тайм: 39'
Уэска
0'
0:1
35' Гол
Гомес Мойсес II
39'
Первый тайм
39'
Уэска имеет хороший шанс забить.
39'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
39'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Кальери Хонатан из команды Алавес пасует в штрафную, но Йованович Александар II выходит и ловит мяч.
38'
Алавес имеет хороший шанс забить.
38'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гюрлер Сердар из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
37'
Кальери Хонатан имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
37'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
37'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Феррейро Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гомес Мойсес II из команды Уэска переиграл вратаря дальним ударом!
35'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Удар от ворот произведет Алавес
35'
Феррейро Давид из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
Уэска имеет хороший шанс забить.
34'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Опасность предотвращена - Пулидо Хорхе из команды Уэска вступил в отбор удачно
33'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Химо Наварро из команды Алавес делает пас партнеру.
33'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Угловой
33'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
33'
Йованович Александар II вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Хони Родригес. Отличный был шанс, чтобы забить!
32'
Ибай Гомес из команды Алавес делает отличный кросс...
32'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хони Родригес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мусто Дамиан
Фол, нарушение
31'
Кальери Хонатан наказан за толчок Брежанчич Райко
31'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Гюрлер Сердар из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
30'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Уэска
Фол, нарушение
29'
Мусто Дамиан наказан за толчок Ману Гарсия
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
28'
Удар от ворот произведет Уэска
28'
Химо Наварро не смог попасть в створ ударом издали
27'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
27'
Брежанчич Райко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
27'
Игрок команды Уэска совершает фол
26'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Химо Наварро из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Кучо Эрнандес
25'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Матч возобновлен
24'
Инсуа Пабло получил травму и заменен. Брежанчич Райко выходит на поле.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Инсуа Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Инсуа Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Инсуа Пабло наказан за толчок Кальери Хонатан
22'
Кучо Эрнандес из команды Уэска наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
22'
Брашанац Дарко пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
21'
Инсуа Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
21'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
21'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Матч возобновлен
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
18'
Марипан Гильермо наказан за толчок Гюрлер Сердар
18'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
18'
Йованович Александар II не дал случится голу! Бастон Борха должен был забивать, но Йованович Александар II сделал отличный сейв
18'
Ибай Гомес из команды Алавес увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мирамон Хорхе
17'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Уэска
16'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает пас партнеру.
16'
Хони Родригес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кучо Эрнандес из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
15'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Алавес контролирует мяч.
13'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Хони Родригес из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
12'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
12'
Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Химо Наварро из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Алавес
11'
ШАНС! Гомес Мойсес II нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Семеду Рубен из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
11'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой справа.
11'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уэска имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
10'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Агиррегабириа Мартин задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
8'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Акапо Карлос из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Лагуардия Виктор из команды Алавес играет слишком грубо. Кучо Эрнандес оказался на газоне.
6'
Удар от ворот произведет Алавес
6'
Мусто Дамиан из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Марипан Гильермо наказан за толчок Кучо Эрнандес
3'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
3'
Уэска начинает контратаку
3'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Инсуа Пабло из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
1'
Уэска контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Уэска начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Уэска
Алавес
94.2% (163)
Ничья:
4.6% (8)
Уэска
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Алавес:
39.9% (69)
Алавес:
28.3% (49)
Алавес:
23.7% (41)
Ничья:
4% (7)
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