Стадион: Кампо де Вальекас
0:0
Первый тайм: 17'
Первый тайм
17'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Трехо Оскар
17'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Комесанья Санти
16'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Удар от ворот произведет Вильярреал
16'
Шанс! Рауль де Томас из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
15'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Альваро Гонсалес из команды Вильярреал вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Рауль де Томас не пострадал и надо продолжать игру!
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Хорошую попытку сделал Трехо Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Посо Хосе из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
13'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
12'
12'
Коста Хауме из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Вильярреал контролирует мяч.
12'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал в офсайде
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
9'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Тригерос Мануэль оказался на газоне.
8'
8'
7'
Вильярреал контролирует мяч.
7'
Хорошую попытку сделал Экамби Карл Токо. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал идет с мячом вперед на обострение...
7'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Miguelon выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Отличные скиллы показывает Морено Алекс, обводя своих соперников
6'
Удар от ворот произведет Вильярреал
6'
Шанс! Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано пробил головой, но мимо
5'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
5'
Адвинкула Луис возвращается на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
4'
4'
Матч возобновлен
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Адвинкула Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Адвинкула Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Коста Хауме из команды Вильярреал толкнул локтем оппонента. Это Адвинкула Луис заработал фол
2'
2'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
2'
1'
1'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Вильярреал
Райо Вальекано
14.4% (25)
Ничья:
43.1% (75)
Вильярреал
42.5% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.4% (65)
1:2 Вильярреал:
24.1% (42)
0:1 Вильярреал:
12.1% (21)
2:1 Райо Вальекано:
6.9% (12)
1:0 Райо Вальекано:
5.7% (10)
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