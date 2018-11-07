Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Предыдущие игры
Хетафе (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 04.11.2018 Уэска 1:1 Хетафе П
- 31.10.2018 Кордова 1:2 Хетафе КК
- 28.10.2018 Хетафе 2:0 Бетис П
- 21.10.2018 Райо Вальекано 1:2 Хетафе П
- 06.10.2018 Хетафе 0:1 Леванте П
- 01.10.2018 Сельта 1:1 Хетафе П
- 27.09.2018 Алавес 1:1 Хетафе П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 05.09.2018 Алькоркон 0:1 Хетафе ТМК
- 31.08.2018 Хетафе 0:0 Вальядолид П
- 24.08.2018 Хетафе 2:0 Эйбар П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 11.08.2018 Хетафе 3:3 Жирона ТМК
- 08.08.2018 Спортинг Хихон 0:0 Хетафе ТМК
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 01.08.2018 Гранада 0:0 Хетафе ТМК
- 28.07.2018 Хетафе 2:0 Талавера ТМК
- 25.07.2018 Конкенсе 0:5 Хетафе ТМК
- 20.07.2018 Унион Адарве 1:4 Хетафе ТМК
Валенсия (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Валенсия 0:1 Жирона П
- 30.10.2018 Эбро 1:2 Валенсия КК
- 27.10.2018 Атлетик Б 0:0 Валенсия П
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Валенсия 1:1 Леганес П
- 07.10.2018 Валенсия 1:1 Барселона П
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Сосьедад 0:1 Валенсия П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 23.09.2018 Вильярреал 0:0 Валенсия П
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Валенсия: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе Примера
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия Примера
- 24.04.2016 Хетафе 2:2 Валенсия Примера
- 19.12.2015 Валенсия 2:2 Хетафе Примера
- 15.02.2015 Валенсия 1:0 Хетафе Примера
- 22.09.2014 Хетафе 0:3 Валенсия Примера
- 30.03.2014 Валенсия 1:3 Хетафе Примера
- 03.11.2013 Хетафе 0:1 Валенсия Примера
- 18.05.2013 Хетафе 0:1 Валенсия Примера
- 21.12.2012 Валенсия 4:2 Хетафе Примера
- 25.03.2012 Хетафе 3:1 Валенсия Примера
- 29.10.2011 Валенсия 3:1 Хетафе Примера
- 02.04.2011 Хетафе 2:4 Валенсия Примера
- 14.11.2010 Валенсия 2:0 Хетафе Примера
- 22.02.2010 Валенсия 2:1 Хетафе Примера
- 24.09.2009 Хетафе 3:1 Валенсия Примера
- 05.04.2009 Валенсия 4:1 Хетафе Примера
- 09.11.2008 Хетафе 0:3 Валенсия Примера
- 17.04.2008 Валенсия 3:1 Хетафе Кубок Короля
- 17.02.2008 Хетафе 0:0 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|31 - 14
|24
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|4.
|Алавес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|7.
|Леванте
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|12.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 16
|14
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|7 - 9
|11
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Леганес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
-
Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - ВаленсияДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 18 часов 49 минут.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
Хетафе
21.3% (17)
Ничья:
36.3% (29)
Валенсия
42.5% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.8% (27)
1:2 Валенсия:
30% (24)
1:0 Хетафе:
13.8% (11)
2:1 Хетафе:
6.3% (5)
0:1 Валенсия:
5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация