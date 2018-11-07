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Стадион:
Хетафе
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Валенсия

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 18 часов 49 минут.
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:
Прогнозы на матч Хетафе - Валенсия
Хетафе
21.3% (17)
Ничья:
36.3% (29)
Валенсия
42.5% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.8% (27)
Валенсия:
30% (24)
Хетафе:
13.8% (11)
Хетафе:
6.3% (5)
Валенсия:
5% (4)
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