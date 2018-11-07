  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Севилья
 
Позже
Эспаньол
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эспаньол

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол
Севилья
88.7% (63)
Ничья:
9.9% (7)
Эспаньол
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.7% (31)
Севилья:
28.2% (20)
Севилья:
11.3% (8)
Ничья:
5.6% (4)
Ничья:
2.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 3 РОССИЯ 0 Финляндия


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация