Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Эспаньол

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.11.2018 Акхисар 2:3 Севилья ЛЕ
- 04.11.2018 Реал Сосьедад 0:0 Севилья П
- 01.11.2018 Вильяновенсе 0:0 Севилья КК
- 28.10.2018 Севилья 2:1 Уэска П
- 25.10.2018 Севилья 6:0 Акхисар ЛЕ
- 20.10.2018 Барселона 4:2 Севилья П
- 07.10.2018 Севилья 2:1 Сельта П
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 29.09.2018 Эйбар 1:3 Севилья П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
Эспаньол (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 05.11.2018 Эспаньол 1:0 Атлетик Б П
- 01.11.2018 Кадис 2:1 Эспаньол КК
- 26.10.2018 Вальядолид 1:1 Эспаньол П
- 21.10.2018 Уэска 0:2 Эспаньол П
- 07.10.2018 Эспаньол 3:1 Вильярреал П
- 28.09.2018 Райо Вальекано 2:2 Эспаньол П
- 25.09.2018 Эспаньол 1:0 Эйбар П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 16.09.2018 Эспаньол 1:0 Леванте П
- 02.09.2018 Алавес 2:1 Эспаньол П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Боруссия М 1:3 Эспаньол ТМК
- 08.08.2018 Химнастик 0:2 Эспаньол ТМК
- 05.08.2018 Бёрнли 0:2 Эспаньол ТМК
- 29.07.2018 Цинциннати 2:3 Эспаньол ТМК
- 26.07.2018 Ричмонд Кикерс 2:4 Эспаньол ТМК
- 19.07.2018 Олот 1:2 Эспаньол ТМК
- 20.05.2018 Атлетик Б 0:1 Эспаньол П
- 13.05.2018 Эспаньол 4:1 Малага П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Эспаньол: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья Примера
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол Примера
- 29.01.2017 Эспаньол 3:1 Севилья Примера
- 20.08.2016 Севилья 6:4 Эспаньол Примера
- 01.05.2016 Эспаньол 1:0 Севилья Примера
- 30.12.2015 Севилья 2:0 Эспаньол Примера
- 01.02.2015 Севилья 3:2 Эспаньол Примера
- 30.01.2015 Севилья 1:0 Эспаньол Кубок Короля
- 23.01.2015 Эспаньол 3:1 Севилья Кубок Короля
- 31.08.2014 Эспаньол 1:2 Севилья Примера
- 06.04.2014 Севилья 4:1 Эспаньол Примера
- 10.11.2013 Эспаньол 1:3 Севилья Примера
- 05.05.2013 Севилья 3:0 Эспаньол Примера
- 08.12.2012 Эспаньол 2:2 Севилья Примера
- 29.11.2012 Эспаньол 0:3 Севилья Кубок Короля
- 01.11.2012 Севилья 3:1 Эспаньол Кубок Короля
- 13.05.2012 Эспаньол 1:1 Севилья Примера
- 14.01.2012 Севилья 0:0 Эспаньол Примера
- 05.08.2011 Севилья 5:0 Эспаньол Товарищеские матчи. Сборные
- 22.05.2011 Эспаньол 2:3 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|31 - 14
|24
|2.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 8
|21
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 13
|20
|4.
|Алавес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 11
|20
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|13 - 6
|20
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|7.
|Леванте
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|8.
|Хетафе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|10.
|Жирона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|12.
|Сельта
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 16
|14
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|14.
|Бетис
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|7 - 9
|11
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 11
|10
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Леганес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 23
|6
|20.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 23
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ЭспаньолДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Эспаньол
Севилья
88.7% (63)
Ничья:
9.9% (7)
Эспаньол
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
43.7% (31)
2:0 Севилья:
28.2% (20)
1:0 Севилья:
11.3% (8)
1:1 Ничья:
5.6% (4)
0:0 Ничья:
2.8% (2)
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