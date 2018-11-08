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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Милан
4.2% (3)
Ничья:
19.4% (14)
Ювентус
76.4% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
58.3% (42)
Ничья:
13.9% (10)
Ювентус:
6.9% (5)
Ювентус:
5.6% (4)
Ничья:
2.8% (2)
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