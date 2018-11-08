Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 04.11.2018 Удинезе 0:1 Милан СA
- 31.10.2018 Милан 2:1 Дженоа СA
- 28.10.2018 Милан 3:2 Сампдория СA
- 25.10.2018 Милан 1:2 Бетис ЛЕ
- 21.10.2018 Интер Милан 1:0 Милан СA
- 07.10.2018 Милан 3:1 Кьево СA
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
Ювентус (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 07.11.2018 Ювентус 1:2 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 03.11.2018 Ювентус 3:1 Кальяри СA
- 27.10.2018 Эмполи 1:2 Ювентус СA
- 23.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:1 Ювентус ЛЧ
- 20.10.2018 Ювентус 1:1 Дженоа СA
- 06.10.2018 Удинезе 0:2 Ювентус СA
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Ювентус 3:1 Наполи СA
- 26.09.2018 Ювентус 2:0 Болонья СA
- 23.09.2018 Фрозиноне 0:2 Ювентус СA
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Ювентус (до 23 лет) ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 16
Ювентус: победы: 16, ничьи: 0, поражения: 4
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан Кубок
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 10.03.2017 Ювентус 2:1 Милан Серия A
- 25.01.2017 Ювентус 2:1 Милан Кубок
- 23.12.2016 Ювентус 1:1 Милан Суперкубок
- 22.10.2016 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 21.05.2016 Милан 0:1 Ювентус Кубок
- 09.04.2016 Милан 1:2 Ювентус Серия A
- 21.11.2015 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 07.02.2015 Ювентус 3:1 Милан Серия A
- 20.09.2014 Милан 0:1 Ювентус Серия A
- 02.03.2014 Милан 0:2 Ювентус Серия A
- 06.10.2013 Ювентус 3:2 Милан Серия A
- 23.07.2013 Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи
- 21.04.2013 Ювентус 1:0 Милан Серия A
- 09.01.2013 Ювентус 2:1 Милан Кубок
- 25.11.2012 Милан 1:0 Ювентус Серия A
- 19.08.2012 Милан 2:3 Ювентус Суперкубок Берлускони
- 21.07.2012 Ювентус 1:0 Милан TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|24 - 8
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|21 - 6
|25
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 12
|25
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 14
|21
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|7.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 13
|17
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 9
|16
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|10.
|Аталанта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 13
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 11
|15
|12.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|13.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 24
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 14
|13
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|18.
|Эмполи
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|20.
|Кьево
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|8 - 28
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 20 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Милан
4.2% (3)
Ничья:
19.4% (14)
Ювентус
76.4% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
58.3% (42)
1:1 Ничья:
13.9% (10)
0:1 Ювентус:
6.9% (5)
0:2 Ювентус:
5.6% (4)
0:0 Ничья:
2.8% (2)
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